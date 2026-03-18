Primăvara a venit, iar odată cu ea și sezonul alergiilor, care afectează peste 80 de milioane de americani în fiecare an. Pentru mulți, asta înseamnă ochi înlăcrimați, strănut și, fireste, nasuri constant înfundate. Dar, stai puțin, se pare că există o metodă corectă de a-ți sufla nasul, iar majoritatea dintre noi o facem greșit.

Pare un gest banal, nu-i așa?

Metoda corectă pas cu pas

Specialiștii de la ENT & Allergy Specialists oferă o perspectivă clară. „Cheia pentru a-ți sufla nasul corect este să sufli ușor și să eliberezi o nară pe rând”, spun medicii. Recomandarea lor este simplă și directă, menită să prevină complicațiile.

Recomandari Limba geografică”: O afecțiune aparent inofensivă care afectează milioane de oameni

Procesul descris de ei este următorul: „Apasă o nară pentru a o închide cu degetul, apoi suflă ușor în șervețel, folosind cât mai puțină presiune posibil. Treci la cealaltă nară”. Iar un detaliu esențial este adesea ignorat de cei mai mulți. „Dacă sufli și nu iese nimic, nu mai încerca”, avertizează aceștia. Forțarea nu face decât să înrăutățească lucrurile.

Riscurile suflatului agresiv

Suflatul ambelor nări simultan și cu prea multă forță poate avea consecințe neplăcute. O astfel de acțiune poate bloca trompele lui Eustachio, canalele care fac legătura între urechea medie și cavitatea nazală, ducând la o infecție a urechii. Pe bune, cine s-ar fi gândit la asta?

Pe lângă infecții, presiunea excesivă poate provoca ruperea unui vas de sânge din nas, rezultând o sângerare nazală. Numai că problemele nu se opresc aici. În situații extreme, avertizează sistemul medical Vinmec, suflatul foarte puternic al nasului poate duce chiar la o ruptură de esofag (tubul care leagă gura de stomac). Potrivit specialiștilor de la Cleveland Clinic, astfel de rupturi, care pot fi cauzate și de tuse sau vărsături extreme, pot genera complicații ce pun viața în pericol, precum inflamații chimice și infecții în piept și în fluxul sanguin.

Recomandari O aluniță a dus la biopsie. Peste 2 milioane de oameni află anual că au cancer de piele

De la timpan spart la alte soluții

Universitatea de Stat din Ohio adaugă pe lista de riscuri și posibilitatea unei rupturi de timpan. „Dacă există un blocaj substanțial în fața nasului și sufli foarte tare, este posibil să generezi brusc o presiune suficient de mare pentru a crea o gaură în timpan”, explică instituția. Din fericire, medicii adaugă că „acest lucru nu este foarte frecvent”.

Dar ce faci dacă metoda blândă nu funcționează? Există alternative. Poți încerca să elimini mucusul prin presarea degetelor pe puntea nasului și masarea nărilor într-o mișcare descendentă, direct într-un șervețel. Dacă mucusul este greu de eliminat, Sutter Health recomandă folosirea unui umidificator sau a unui spray nazal salin pentru a-l fluidiza. O altă soluție, sugerată de Allergy & Asthma Network, este plasarea unui prosop cald pe nas și frunte pentru câteva minute.

Până la urmă, de ce este atât de important să eliberăm căile nazale? Dr. Jonathan Young, un otolaringolog pediatru la Sutter, explică simplu: „Ceea ce nu vrem în corpul nostru este ca ceva ce nu-i aparține, cum ar fi mucusul, să stea în interiorul pasajelor nazale și al sinusurilor”. El concluzionează că „acela poate deveni un teren propice pentru infecții bacteriene”.