Brandul Aigle, cu o istorie ce datează din 1853, a anunțat o colaborare surpriză cu Satoshi Kuwata, fondatorul Setchu și câștigătorul prestigiosului premiu LVMH în 2023. Cei doi vor lansa în septembrie o colecție capsulă menită să redefinească identitatea mărcii. Mișcarea face parte dintr-o strategie amplă de repoziționare a Aigle în zona de „French outdoor lifestyle”.

Un designer premiat la carma colectiei

Ales ca director artistic al acestei colecții capsulă, Satoshi Kuwata nu este un nume oarecare în industrie. Designerul născut lângă Kyoto și format la celebra școală Central Saint Martins din Londra a câștigat premiul LVMH anul trecut, după ce în 2022 obținuse și distincția italiană „Who Is on Next”. Înainte de a-și fonda propriul brand, Setchu, în 2020, Kuwata a lucrat cu nume grele precum Givenchy și designerul Gareth Pugh. Brandul său, cu sediul la Milano, este recunoscut pentru piesele vestimentare transformabile, care combină elemente de design japoneze și occidentale.

Viziunea „Aigle by Setchu”

Denumită simplu „Aigle by Setchu”, colecția promite să îmbine măiestria în croitorie a designerului cu expertiza tehnică a Aigle în materie de haine outdoor. Inspirația principală vine din zona articolelor de pescuit și a echipamentelor de performanță, reinterpretate însă prin lentila funcționalității elegante specifice Setchu. Pentru Kuwata, colaborarea are și o miză personală.

„Ca un pescar pasionat, sunt profund onorat să colaborez cu Aigle, o casă renumită pentru măiestria și expertiza sa în outdoor – este un vis devenit realitate. Pentru mine, această experiență merge mult dincolo de modă: este o modalitate de a apropia creația de pasiune”, a declarat designerul.

O noua identitate vizuala

Dincolo de funcționalitate, colaborarea aduce și o reinterpretare a codurilor vizuale Aigle. vorbim despre pliuri în formă de A, un nou motiv cu dungi duble și chiar un logo redesenat. Noul logo va încorpora un detaliu de tip origami, un omagiu adus originilor japoneze ale lui Kuwata. Toate aceste elemente sunt gândite să semnaleze o nouă direcție estetică pentru brandul francez.

Strategia din spatele colaborarii

Parteneriatul se aliniază perfect cu schimbarea mai largă de strategie implementată la Aigle de către CEO-ul Valérie Dassier în ultimii trei ani. Ce înseamnă asta, mai exact? O redefinire a identității brandului, care vizează un public modern, conectat la natură. Această viziune a fost deja materializată prin modernizarea magazinelor emblematice din Paris și Hong Kong, care acum pun un accent mai mare pe moștenirea artizanală a companiei.

„Colaborarea noastră cu Setchu întruchipează convingerea noastră că măiestria excepțională și viziunea creativă îndrăzneață pot redefinește experiența vestimentară. Împreună, modelăm o perspectivă contemporană asupra dialogului dintre stil, funcționalitate și o conexiune profundă cu natura”, a explicat Valérie Dassier. Cert e că această colecție capsulă pare a fi următorul pas logic în evoluția brandului.