AI va crea profesii medicale care încă nu există, spune un expert

Sistemele de sănătate din întreaga lume trebuie să inventeze noi profesii care să combine expertiza clinică cu alfabetizarea digitală și gândirea sistemică, susține Dr. Lawrence Rosenberg, președinte și CEO al Rețelei Universitare de Sănătate și Servicii Sociale din Centrul-Vest al Montrealului. Într-un articol publicat de Newsweek pe 11 decembrie 2025, medicul canadian avertizează că forța de muncă medicală actuală nu mai poate face față presiunilor demografice și tehnologice.

De ce sistemele medicale nu țin pasul cu schimbările

Sectorul medical se schimbă mai rapid decât personalul antrenat să-l susțină. Inteligența artificială, presiunea demografică și complexitatea sistemică transformă îngrijirea medicală, însă furnizorii de servicii depind încă de roluri profesionale, curricule și reglementări din secolul XX.

„Rezultatul este previzibil: epuizare, blocaje și un sistem incapabil să se adapteze”, scrie Dr. Rosenberg.

Potrivit expertului canadian, sistemele medicale actuale funcționează ca sisteme adaptive complexe, dinamice, neliniare și interdependente. Cu toate acestea, modelul forței de muncă a fost construit pentru o eră de tip fabrică, cu intrări și ieșiri previzibile.

Două forțe împiedică evoluția. Prima este reprezentată de curricula rigidă a școlilor profesionale. Universitățile încă antrenează clinicienii pentru sisteme care nu mai există. Curricula evoluează lent, standardele de acreditare și mai lent, iar autoritățile de reglementare insistă adesea pe modele de formare care ignoră modul în care se furnizează îngrijirea astăzi.

A doua forță constă în reglementările guvernamentale învechite și filosofiile sindicale care blochează domeniile de practică. Aceste restricții protejează rolurile tradiționale, dar împiedică apariția noilor profesii hibride necesare într-un ecosistem bazat pe date și inteligență artificială.

Cinci categorii de noi profesii medicale

Pentru a construi un sistem de sănătate rezilient, capabil să învețe și să se adapteze, trebuie inventate noi profesii, afirmă Dr. Rosenberg. Acestea trebuie să integreze expertiza clinică cu alfabetizarea datelor, gândirea sistemică și designul bazat pe valoare. Cinci categorii încep deja să apară.

Prima categorie cuprinde roluri clinice integrate cu inteligența artificială. „Inteligența artificială nu va înlocui clinicienii, dar va redefini expertiza clinică”, subliniază medicul canadian.

În această categorie intră:

Navigatori Clinici AI, care vor ajuta furnizorii să interpreteze, să chestioneze și să aplice în siguranță recomandările inteligenței artificiale

Clinicieni de Asigurare a Calității AI, care vor monitoriza deriva modelelor, părtinirea și siguranța

Designeri de Trasee Îmbunătățite cu AI, care vor încorpora perspective bazate pe date în traseele de îngrijire reproiectate

Roluri pentru sisteme complexe și îngrijire bazată pe valoare

A doua categorie vizează roluri informate de complexitate în sistemele de sănătate. Majoritatea eșecurilor din sectorul medical sunt sistemice, nu tehnice, argumentează Dr. Rosenberg. Oamenii de Știință pentru Previziune în Sistemele de Sănătate vor identifica presiunile emergente și vor modela scenarii viitoare. Arhitecții de Îngrijire Informați de Complexitate vor proiecta modele de îngrijire adaptive, construite pe reziliență, bucle de feedback și învățare în timp real.

A treia categorie se referă la roluri pentru îngrijirea bazată pe valoare. Pe măsură ce acest model devine paradigma dominantă, vor fi necesari Strategi de Integrare a Îngrijirii Bazate pe Valoare pentru a alinia stimulentele, rezultatele și fluxurile de lucru. Inginerii de Măsurare a Rezultatelor vor construi metricile centrate pe pacient necesare pentru evaluarea semnificativă a valorii.

A patra categorie privește datele, guvernanța și rolurile de învățare automată. Datele reprezintă acum un activ clinic, explică Dr. Rosenberg. Ofițerii de Proveniență și Încredere a Datelor vor asigura integritatea și auditabilitatea acestora. Inginerii de Învățare Federată vor permite antrenarea inteligenței artificiale cu respectarea confidențialității în cadrul rețelelor. Arhitecții de Grafuri de Cunoștințe Clinice vor converti cunoștințele medicale în formate pe care inteligența artificială le poate interpreta transparent.

A cincea categorie cuprinde roluri hibride centrate pe comunitate. Tehnologia nu poate înlocui relațiile umane, recunoaște medicul canadian. Coordonatorii de Îngrijire Hibridă vor integra îngrijirea virtuală, în persoană și asistată de inteligență artificială. Reprezentanții de Date de Sănătate Comunitară vor face legătura între datele la nivel de populație și experiența trăită, pentru a se asigura că politicile reflectă realitatea.

Barierele care trebuie înlăturate

„Rolurile descrise nu sunt futuriste, sunt necesare acum”, avertizează Dr. Rosenberg. „Dar rămân rare pentru că sistemul este structurat să le împiedice, nu să le susțină.”

Dacă dorim un sistem de sănătate capabil să învețe, să se adapteze și să se îmbunătățească, trebuie eliminate barierele, susține expertul. Aceasta înseamnă modernizarea curricultelor, actualizarea standardelor de acreditare, ridicarea restricțiilor învechite privind domeniile de practică și alinierea negocierilor sindicale cu realitățile îngrijirii digitale.

De asemenea, guvernele trebuie să reglementeze pentru inovație, nu pentru control, iar universitățile trebuie să pregătească absolvenții pentru sistemul pe care îl construim, nu pentru cel care a dispărut deja.

„Viitorul sănătății nu va fi definit doar de tehnologie. Va fi definit de capacitatea noastră de a crea profesiile capabile să folosească acea tehnologie cu înțelepciune”, conchide Dr. Rosenberg. „Sistemele medicale nu vor fi salvate de algoritmi. Vor fi salvate de oamenii pe care îi împuternicim să lucreze alături de ei.”

Cine este Dr. Lawrence Rosenberg

Dr. Lawrence Rosenberg conduce din 2015 Rețeaua Universitară Integrată de Sănătate și Servicii Sociale din Centrul-Vest al Montrealului, cunoscută sub acronimul CIUSSS. Rețeaua operează în peste 30 de locații, inclusiv Jewish General Hospital, unul dintre cele mai mari și mai aglomerate spitale universitare de îngrijire acută din Quebec.

De asemenea, Dr. Rosenberg este profesor titular în Departamentele de Chirurgie și Medicină la Universitatea McGill. Deține un doctorat în chirurgie experimentală de la McGill și a urmat studii postdoctorale și un stagiu de chirurgie în transplant la Universitatea din Michigan. A obținut și un master în inginerie de la Universitatea din Waterloo, cu accent pe sisteme și inovație.

Înainte de a prelua conducerea CIUSSS, Dr. Rosenberg a fost Director Executiv al Jewish General Hospital și Șef al Serviciilor Chirurgicale. Este singurul canadian care a primit prestigioasa Bursă a Fundației Asociației Americane de Chirurgie.