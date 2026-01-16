Agresiuni sexuale într-un complex pentru studenți și refugiați

O investigație jurnalistică arată că studente din Olanda, care locuiau într-un proiect mixt alături de 125 de refugiați pentru a facilita „integrarea” acestora, au fost victimele unor agresiuni sexuale și acte de violență timp de mai mulți ani. Proiectul, conceput ca o soluție la criza locuințelor, a generat numeroase plângeri, inclusiv un presupus viol în grup, conform Dailymail.

Acuzații de violență în complexul Stek Oost

Complexul Stek Oost din districtul Watergraafsmeer, Amsterdam, a fost un proiect în care 125 de studenți și 125 de refugiați locuiau împreună. Rezidenții erau încurajați să formeze echipe pentru a-i ajuta pe migranți să se adapteze. Cu toate acestea, studenți care au locuit în complex au declarat pentru programul olandez de investigații Zembla că s-au confruntat cu agresiuni sexuale, hărțuire, violență și urmărire. Aceștia au afirmat că în complex ar fi avut loc și un viol în grup.

O femeie a relatat că vedea frecvent „bătăi pe hol și apoi din nou în camera de zi comună”. Un alt student a povestit cum un refugiat l-a amenințat cu un cuțit de bucătărie de peste 20 de centimetri. Locatarii susțin că autoritățile le-au ignorat plângerile repetate.

Condamnare pentru viol în urma unui incident din 2019

O fostă rezidentă a declarat că a fost violată de un bărbat sirian după ce acesta a invitat-o în camera lui pentru a viziona un film și a refuzat să o lase să plece. Femeia, identificată drept Amanda, a spus: „El voia să învețe olandeza, să obțină o educație. Am vrut să-l ajut”. Amanda a explicat că bărbatul i-a cerut de mai multe ori să vină în camera lui, iar în cele din urmă a acceptat să se uite la un film. Simțindu-se inconfortabil din cauza comportamentului lui, a cerut să plece, moment în care el a blocat-o în cameră și a abuzat-o sexual.

Plângerea depusă la poliție în urma incidentului din 2019 a fost clasată din lipsă de probe. După șase luni, o altă femeie din Stek Oost a informat asociația de locuințe care administrează complexul despre același bărbat, exprimându-și îngrijorarea pentru siguranța ei și a celorlalte locatare. Conform documentarului Zembla, autoritatea locală a susținut că evacuarea bărbatului era imposibilă din punct de vedere legal. Acesta a părăsit complexul în martie 2022, după ce a fost arestat. În 2024, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru violarea Amandei și a unei alte rezidente.

Reacția autorităților și a administratorilor

Carolien de Heer, președinta districtului de Est al Amsterdamului, a explicat dificultățile legale în evacuarea persoanelor din astfel de locuințe. „Vezi un comportament inacceptabil și oamenii se sperie. Dar, din punct de vedere legal, acest lucru nu este adesea suficient pentru a scoate pe cineva din locuința sa sau pentru a impune îngrijire obligatorie. Te lovești constant de aceleași obstacole”, a declarat ea.

Firma care administrează complexul, Stadgenoot, a suspectat că un „viol în grup” a avut loc într-un apartament în vara anului 2023. Poliția a comunicat ziarului olandez De Telegraaf că nu avea cunoștință despre un viol în grup la acea adresă, dar a înregistrat șapte sesizări de agresiune sexuală. De la deschiderea sa în 2018, complexul a fost vizat de multiple acuzații. În 2022, postul TV olandez AT5 a raportat că un refugiat a fost acuzat de șase agresiuni sexuale comise între 2018 și 2021.

Complexul urmează să fie închis

Compania Stadgenoot a solicitat închiderea complexului în 2023, dar autoritatea locală a refuzat. Închiderea va avea loc în 2028, la expirarea contractului de funcționare. Personalul și studenții de la Stek Oost s-au declarat epuizați de situație. Mariëlle Foppen, angajată a Stadgenoot, a afirmat pentru programul de investigație: „Am fost complet copleșiți. Nu am mai vrut să fim responsabili pentru siguranța complexului”. Ea a adăugat: „A fost pur și simplu prea intens. Ca manager al acestor colegi, aș spune: «Dacă nu le pot garanta siguranța, voi avea o noapte foarte proastă»”.