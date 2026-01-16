Afacerile și averea Nadiei Comăneci în Statele Unite

La 64 de ani, fosta gimnastă Nadia Comăneci deține o avere estimată la 25 de milioane de dolari. Stabilită în Statele Unite ale Americii după încheierea carierei, ea a obținut veniturile din afaceri dezvoltate împreună cu soțul ei și din surse din România, conform informațiilor publicate de Csid.

Afacerile care stau la baza averii sale

Nadia Comăneci a emigrat în SUA în noiembrie 1989 și, după o perioadă petrecută în Canada, s-a stabilit în Oklahoma. Acolo, alături de soțul ei, campionul olimpic Bart Conner, a dezvoltat mai multe afaceri. Printre acestea se numără Bart Conner Gymnastics Academy, o academie de gimnastică recunoscută în Statele Unite. Aici, tinerii sportivi sunt antrenați sub supravegherea celor doi foști campioni, academia fiind un centru pentru pregătirea talentelor din gimnastica americană.

Cei doi dețin și compania de producție Perfect 10 Production Company, axată pe organizarea de evenimente sportive și crearea de conținut media despre gimnastică. Prin această firmă, Nadia Comăneci și Bart Conner continuă să promoveze sportul care i-a consacrat. Veniturile familiei sunt completate de un lanț de magazine de articole sportive, un alt element care contribuie la averea totală, potrivit laureususa.com.

Proprietăți imobiliare și venituri din România

O parte din averea Nadiei Comăneci este investită în proprietăți imobiliare. Fosta gimnastă locuiește în Norman, un oraș situat lângă Cleveland, într-o casă de 310 metri pătrați, evaluată la circa 400.000 de euro. Familia Comăneci-Conner mai deține o vilă de vacanță în California, a cărei valoare este estimată la două milioane de euro.

Nadia Comăneci primește și o rentă viageră lunară de la statul român, în valoare de 16.635 de lei. Acest venit nu a fost modificat în urma procesului de recalculare a pensiilor din România, fosta sportivă încasând în continuare suma stabilită.

Viața personală și moștenirea sportivă

Stabilită în Oklahoma, Nadia Comăneci este căsătorită cu Bart Conner, cu care are un fiu, Dylan Paul, născut în 2006. Ea este recunoscută la nivel mondial pentru performanța de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când a devenit prima gimnastă din istorie care a obținut nota 10.

Palmaresul său include cinci medalii olimpice de aur, câștigate la Jocurile Olimpice de la Montreal (1976) și Moscova (1980). După încheierea carierei competiționale, Nadia Comăneci a dezvoltat afaceri în domeniul gimnasticii, prin care sprijină noile generații de sportivi.