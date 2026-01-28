Adrian Minune, terorizat de interlopi. Apelul disperat al manelistului către Poliție

Lumea manelelor este în fierbere. Adrian Minune a detonat o bombă pe rețelele de socializare, unde a cerut public intervenția Poliției. Motivul? El și întreaga sa familie au fost amenințați de un grup de interlopi, iar situația a degenerat complet.

Într-o mișcare șocantă, cântărețul a distribuit chiar el un videoclip în care mai mulți indivizi îi adresează amenințări directe. Potrivit Spynews, artistul a făcut acest gest extrem tocmai pentru a forța mâna autorităților, sperând că se vor autosesiza în fața unor fapte atât de grave. Nu e un simplu conflict, ci o escaladare periculoasă care îl vizează direct.

Ce a declanșat scandalul monstru de la Petroșani

Dar de la ce a pornit totul? Un eveniment privat. Se pare că scânteia s-a aprins la o cântare în Petroșani. Acolo, Adrian Minune și-a făcut treaba, și-a respectat contractul și a terminat programul la ora stabilită. Logic, nu?

Nu pentru toți. Bărbații care acum îl amenință voiau mai mult, insistând ca manelistul să cânte în continuare. Refuzul său, perfect normal și contractual, a declanșat un scandal uriaș chiar acolo, la petrecere. De la simple reproșuri s-a ajuns la o confruntare în toată regula. Tensiunile de atunci au mocnit, iar acum au explodat prin amenințările video care au împânzit internetul. O petrecere transformată în coșmar.

„Să vadă poliția că sunt amenințat!” Strigătul public al manelistului

Alegerea de a face totul public poate părea ciudată. Dar răspunsul lui Minune arată cât de disperată e situația. A spus clar că a postat clipul pentru ca poliția „să vadă că este amenințat și să se sesizeze din oficiu”. Simplu și direct. Rețelele de socializare au devenit, practic, un martor public, un strigăt de ajutor pe care să-l vadă toată lumea.

Și nu e totul. Manelistul zice că amenințările nu s-au oprit la online. El susține că a fost amenințat „și față în față de aceeași bărbați”. Asta face totul mult mai grav. Expunerea publică devine astfel o formă de autoapărare, o încercare disperată de a-i scoate pe agresori la lumină înainte să fie prea târziu.

Frica cea mai mare: „Bănuiesc că sunt sub influența unor substanțe”

Dincolo de vorbe, cea mai mare frică a lui Adrian Minune ține de starea agresorilor. Comportamentul lor e complet irațional. Agresivitatea lor e extremă. Asta l-a făcut pe cântăreț să se gândească la ce e mai rău. Frica se simte.

Artistul a recunoscut că a cerut ajutorul poliției și dintr-un alt motiv: „bănuiește că interlopii ar fi sub influența unor substanțe”. Această bănuială schimbă totul. Face situația imprevizibilă. Periculoasă. Teama lui e că, sub un asemenea impuls, acești oameni ar putea trece de la vorbe la fapte. Consecințele ar fi tragice.

Familia, punctul vulnerabil. Fiul lui Adrian Minune, ținta directă a injuriilor

Probabil cel mai grav aspect al întregului conflict este că amenințările nu se opresc la artist. S-a depășit o limită. Familia lui a fost adusă în discuție, iar ținta principală a injuriilor a devenit chiar fiul său, Adrian Minune Jr. S-au aruncat cuvinte grele, jigniri imposibil de reprodus la adresa băiatului. Așa, un conflict care părea profesional s-a transformat într-un atac personal, josnic, la adresa familiei. Un coșmar pentru orice părinte. Acum, totul depinde de autorități. Mingea e în terenul lor, iar presiunea e uriașă pentru a opri acest val de amenințări și a reda liniștea unei familii terorizate.