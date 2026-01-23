Adio, Valentino – 10.000 de oameni și elita modei la funeraliile din Roma

Roma, în alb. Pentru regele ei. Clopotele au bătut vineri, la ora 11:00, pentru Valentino Garavani, iar întreaga lume a modei a amuțit, conducându-l pe ultimul drum. Un adio pe măsura legendei, scrie Mediafax.

În zilele dinainte, un râu tăcut de oameni, cam 10.000, s-a perindat pe la camera ardentă de la sediul Fundației Valentino din Piazza Mignanelli. Erau oameni simpli, admiratori veniți să-și ia rămas-bun de la omul care a definit eleganța pentru generații întregi. Vineri, însă, a fost rândul elitei. Al prietenilor. Al celor care i-au fost aproape în viață și în carieră.

Lacrimosa lui Mozart și un ocean de trandafiri albi

Pe acordurile sumbre din Lacrimosa lui Mozart, sicriul a fost adus în biserică. Atmosfera era apăsătoare, greu de descris. O singură culoare domina totul, scrie La Repubblica. Alb. Doar alb. Zeci de coroane, adevărate grădini de flori întinse pe podea și aranjamente uriașe, toate imaculate, aveau trandafirii ca element central. Lângă sicriu, o fotografie. Alb-negru. Îl arăta pe Valentino așa cum îl știe toată lumea: zâmbind. Circa 100 de oameni din organizare s-au asigurat că totul decurge perfect, gestionând cu discreție afluxul de vedete.

De la Anna Wintour la Anne Hathaway: O constelație de staruri pentru ultimul omagiu

Cine a venit? Lista invitaților a fost dovada clară a poziției de rege neîncoronat pe care Valentino a avut-o decenii la rând. A sosit sobră Anna Wintour, redactorul-șef Vogue, urmată de giganți ca Tom Ford și Donatella Versace. Alessandro Michele, actualul director creativ al casei Valentino, a venit și el să-și onoreze predecesorul. Din lumea filmului a fost prezentă actrița Anne Hathaway, una dintre muzele lui. Și, evident, Giancarlo Giammetti. Partenerul său de viață și de afaceri, omul care i-a fost alături o viață. Prezența lui, deși discretă, spunea totul.

Singurul trandafir roșu. Gestul care a rupt monotonia albului

Două gesturi au ieșit în evidență în tot acel alb. Sophia Loren, prietenă apropiată, a trimis o coroană impresionantă. Mesajul era simplu, dar puternic: „Pentru totdeauna în inima mea”. Însă detaliul care a furat privirile fotografilor a fost altul: un singur trandafir roșu, trimis de Claudia Schiffer. Singura pată de culoare într-un decor imaculat. O aluzie, poate, la celebrul „roșu Valentino”? Surprinzător sau nu, a fost o ultimă reverență cromatică.

Preotul, în timpul slujbei, a găsit cuvintele perfecte. L-a numit pe Valentino „un căutător și creator de frumusețe” și i-a mulțumit public „pentru visele pe care le-a dăruit milioanelor de oameni”. Predica a legat frumusețea palpabilă a creațiilor sale de cea spirituală, amintind de urma adâncă lăsată de stilist în cultura globală. Muzica a continuat cu Schubert și Fauré, iar la ieșirea sicriului din biserică s-a auzit Puccini. Apoi, liniște. S-a terminat. Valentino Garavani, stins din viață pe 19 ianuarie la 93 de ani, lasă în urmă o lume mai elegantă. Mai frumoasă.