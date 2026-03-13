O investigație de amploare a fost demarată de Comisia pentru Caritate și de RSPCA (Societatea Regală pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale) la un adăpost de câini din Țara Galilor. Paw Prints Rescue, o organizație care se mândrește cu salvarea a peste 500 de animale în ultimii doi ani, este acum în centrul unui scandal uriaș, după ce au apărut acuzații grave de neglijență și rele tratamente.

Acuzații grave de la foști voluntari

Totul a pornit de la sesizările făcute de cel puțin trei foști voluntari. Aceștia descriu condiții șocante în interiorul adăpostului din Ceredigion. Oamenii vorbesc despre supraaglomerare, igienă precară și lipsa îngrijirilor medicale adecvate pentru animalele bolnave. Sarah Jenkins, una dintre persoanele care au lucrat la adăpost, a decis să rupă tăcerea.

„Ceea ce am văzut acolo m-a lăsat fără cuvinte. Câinii erau ținuți în cuști mici, murdare, uneori fără apă proaspătă pentru ore întregi. Nu pentru asta m-am oferit voluntar”, a declarat aceasta.

Reacția oficială a autorităților

Autoritățile s-au mișcat rapid. Atât RSPCA, cât și Comisia pentru Caritate, organismul care reglementează organizațiile non-profit din Marea Britanie, au confirmat deschiderea unei anchete comune. Un purtător de cuvânt al RSPCA a fost extrem de rezervat în declarații, pentru a proteja investigația.

„Am primit mai multe sesizări îngrijorătoare cu privire la bunăstarea animalelor de la adăpostul Paw Prints Rescue. O investigație este în curs de desfășurare și nu putem comenta mai mult în acest stadiu pentru a nu prejudicia ancheta.”

Ancheta este în plină desfășurare.

Fondatoarea neagă totul

În replică, fondatoarea adăpostului, Elara Vance, respinge vehement toate acuzațiile. Ea susține că este victima unei campanii de denigrare pusă la cale de persoane rău intenționate. Vance a subliniat rezultatele remarcabile ale organizației sale, care a fost înființată acum cinci ani.

„Aceste acuzații sunt complet nefondate și par a fi o campanie de denigrare orchestrată de un fost voluntar nemulțumit. Adăpostul nostru a salvat peste 500 de câini în ultimii doi ani și funcționăm la standarde înalte, în ciuda resurselor limitate”, a transmis Elara Vance într-un comunicat.

E drept că, la prima vedere, cifrele par impresionante. Dar ce se ascunde, de fapt, în spatele acestor statistici?

Cazul „Buddy” și donațiile sub lupă

Unul dintre cazurile specifice care au atras atenția autorităților este cel al lui „Buddy”, un metis de ciobănesc german care ar fi murit din cauza unei infecții netratate la timp, deși voluntarii ar fi semnalat în repetate rânduri starea lui gravă. Iar dincolo de bunăstarea animalelor, ancheta vizează și modul în care au fost cheltuite donațiile primite de organizație (o acuzație extrem de gravă).

Până la urmă, unde s-au dus banii strânși de la iubitorii de animale? Comisia pentru Caritate analizează acum toate registrele financiare. Dar fondatoarea susține că toate cheltuielile sunt justificate și transparente. Ca măsură de precauție, adăpostul Paw Prints Rescue a anunțat că suspendă temporar toate adopțiile și nu mai preia cazuri noi până la finalizarea investigației.