Actorul De Niro avertizeaza asupra pericolului pe care Trump il reprezinta

Actorul Robert De Niro a lansat un nou atac verbal la adresa lui Donald Trump, pe care l-a numit „un idiot” într-un episod recent de podcast. Declarațiile au fost făcute luni, 23 februarie, în cadrul emisiunii „The Best People with Nicolle Wallace” de la MSNBC.

Potrivit Independent, legendarul actor a afirmat că fostul președinte trebuie înlăturat de la putere. „Este un idiot. Trebuie să scăpăm de el. Va distruge țara”, a spus De Niro. El și-a continuat critica, vizându-i și pe susținătorii fostului lider de la Casa Albă: „Nu vreau ca toată lumea să se plimbe cu MAGA, cu steagurile americane, ca și cum ar fi singurii. Și noi suntem americani.”

O critică mai veche

Robert De Niro este cunoscut de mult timp ca un critic vocal al administrației Trump. Aceasta nu este prima dată când folosește un limbaj dur pentru a-l descrie pe politicianul republican.

Într-o ocazie anterioară, în timpul unui discurs susținut la Cannes, actorul l-a descris pe Donald Trump drept „președintele filistin al Americii”.

