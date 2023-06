Actorul Alex Velea are toamna asta două lansări de film

Va puteți închipui așa ceva? Alex Velea s-a făcut actor și nu vorbim aici de rolurile pe care le face în videoclipurilor sale, în cei 30 de ani de carieră. Pentru cei ce nu știu, solistul a început să obțină roluri foarte mari în pelicule ce au fost la festivaluri de film.

După ce a învățat să joace în propriile videoclipuri și apoi în roluri episodice în diverse proiecte, iată că pentru Alex Velea a apărut rolul din ”Nasa”. Pe care l-a făcut cu brio. Au urmat alte proiecte și iată că nu este străîn de film. Chiar îi place și o face cu plăcere. Zilele trecute am aflat că Alex Velea nu doar ne încântă cu piesele sale, pe care multe dintre ele le și compune, dar mai are timp să joace și în filme. Am aflat că joacă în „Tigru”, unde este coleg cu Paul Ipate, și că va continua și povestea din „Zăpadă, Ceai și Dragoste”. Și pentru că este modest, lui Alex nu prea îi place să vorbească despre proiectele sale și cu greu am reușit să „stoarcem” de la el ceva informațîi, în exclusivitate, despre filmul care va avea premiera în septembrie, anul acesta. Așa e, am avut multe.

Însă toate aceste proiecte sunt într-o fază incipientă. Mi-ar plăcea să am timp să și studiez mai mult că să nu dezamăgesc. Vreau să fac bine ceea ce fac. În copilăria mea am studiat estradă, înainte de a începe cu muzică. Adică îmbinarea mai multor elemente – actorie, să cânți și să dansezi, să le poți face pe toate așa cum trebuie”. Mai mult, toamna asta are două premiere, prima este ”Tigru” și a două este pelicula ”Băieți deștepți” în care mai joacă Ruby sau Johny Romano, însă despre acesta va povestim altă dată.