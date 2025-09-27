Actorii din „The Devil Wears Prada 2” la prezentarea Dolce & Gabbana

Meryl Streep, Stanley Tucci și Simone Ashley au fost prezenți în primul rând la prezentarea de modă Dolce & Gabbana din Milano, aducând atmosfera filmului pe podium.

Prezența actorilor a atras atenția la Milano

La prezentarea de modă Dolce & Gabbana din cadrul Milan Fashion Week, publicul a avut parte de o surpriză. Meryl Streep, Stanley Tucci și Simone Ashley au fost văzuți în primul rând, într-o apariție care a amintit de personajele lor din „The Devil Wears Prada”. Streep a intrat în sală în pielea Mirandei Priestly, iar reacțiile celor prezenți nu au întârziat să apară.

Toată săptămâna au circulat zvonuri că o vom vedea pe Miranda Priestly în elementul ei la Săptămâna Modei de la Milano. Totuși, aproape că am căzut din scaun când Meryl Streep a intrat în sala de prezentare a Dolce & Gabbana în rolul celebrei redactor-șefe, flancată de Stanley Tucci și Simone Ashley.

Atmosfera a fost una specială, mai ales când Streep a păstrat atitudinea iconică a personajului său. Alături de Tucci și Ashley, cei trei au adus un plus de autenticitate evenimentului, iar mulți dintre cei prezenți au remarcat asemănarea cu scenele din filmul original.

Pe măsură ce Dolce a prezentat o colecție de pijamale împodobite purtate ca ținute de zi și cămăși preppy în dungi, editorii din jurul meu nu s-au putut abține să se uite mai atent la distribuție. Streep în rolul lui Priestly a dat câteva aprobări din cap pe măsură ce ținutele treceau pe podium , și chiar i-a făcut cu mâna inspirației personajului ei, fosta redactor-șefă a Vogue, Anna Wintour.

Prezența lor a fost privită ca un moment inedit, un gest care a transformat prezentarea de modă într-un eveniment cu adevărat memorabil pentru fani și specialiștii din industrie.

Motivul apariției actorilor la eveniment

Sequel-ul „The Devil Wears Prada” își dorește să aducă un plus de autenticitate, iar prezența actorilor la Milan Fashion Week a fost o strategie menită să sublinieze legătura strânsă dintre film și lumea modei. Echipa a dorit ca promovarea filmului să fie una cât mai apropiată de realitate.

Meryl Streep, în rolul Mirandei Priestly, a interacționat cu Anna Wintour, redactor-șef la Vogue și sursa de inspirație pentru personajul său.

Stanley Tucci și Simone Ashley au rămas în pielea personajelor pe tot parcursul evenimentului, reacționând la ținutele prezentate.

Editorii de modă au remarcat că prezența actorilor a adus un plus de interes prezentării Dolce & Gabbana.

Prin această apariție, echipa filmului a transmis că noul film va aborda lumea modei actuale, aducând în prim-plan schimbările din industrie.

Prezentarea de la Milano a fost un prilej pentru actori să se reconecteze cu personajele lor, dar și cu publicul care așteaptă cu nerăbdare continuarea poveștii.

Reacțiile actorilor și ale publicului

Emily Blunt, care revine în rolul lui Emily Charlton, a vorbit despre experiența revenirii la un personaj atât de cunoscut. Într-un interviu acordat E! News la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, actrița a recunoscut că atenția publicului este intensă.

Ne simțim puțin ca exponate într-o grădină zoologică. Dar e în regulă. Oamenii sunt entuziasmați.

Chiar dacă entuziasmul este mare, detaliile despre povestea filmului rămân un mister. Întrebată ce pot aștepta spectatorii, Blunt a declarat: Nu pot să vă spun nimic.

Planurile pentru film

Filmările oficiale urmează să înceapă în octombrie, iar regizorul dorește să includă elemente inspirate din lumea reală a modei. Echipa de producție intenționează să aducă în prim-plan atât personaje cunoscute, cât și noi provocări din industrie.

Miranda Priestly, interpretată de Meryl Streep, rămâne o prezență puternică în lumea modei, iar apariția sa la Milano sugerează că personajul va continua să fie relevant și în sequel.

De ce este atât de așteptat sequel-ul

Primul film a avut un impact major asupra publicului, iar cererile pentru o continuare au fost constante de-a lungul anilor. Distribuția originală se reunește aproape în totalitate, cu Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci și Emily Blunt pregătiți să revină în rolurile care i-au consacrat.

Anne Hathaway va interpreta din nou rolul lui Andy Sachs, de data aceasta într-o poziție de conducere la revista Runway.

Noul film va aborda schimbările din industria modei, inclusiv influența rețelelor sociale și a noilor tendințe.

Producătorii au promis că sequel-ul va reflecta realitățile din prezent, nu doar nostalgia pentru perioada anilor 2000.

Prezența echipei la evenimentul de la Milano a fost un semnal clar pentru fani că povestea merge mai departe și că personajele evoluează odată cu lumea modei.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare au arătat cât de mult așteaptă publicul această continuare și cât de puternic este impactul personajelor asupra fanilor.

Ce urmează pentru „The Devil Wears Prada 2”

Apariția actorilor la Milan Fashion Week a generat discuții despre direcția artistică a noului film. Un lucru este cert: Miranda Priestly rămâne un simbol al puterii și al influenței în modă, chiar și după două decenii.

Un spectator a spus: „Dacă Streep poate să redevină Priestly atât de ușor, filmul va fi cel puțin la fel de bun ca originalul.” Fanii așteaptă cu interes lansarea filmului, programată pentru 2026, și sunt curioși să vadă cum va fi reflectată lumea modei actuale pe marele ecran.