Acțiunile retailerului de articole sportive Academy Sports + Outdoors au scăzut drastic marți, cu 9,4%, ajungând la 51,19 dolari. Vestea vine după ce compania a publicat rezultatele financiare pentru al patrulea trimestru, care nu au atins estimările analiștilor de pe Wall Street.

Cifrele din spatele scăderii

Pentru trimestrul patru, încheiat pe 31 ianuarie, compania a raportat vânzări nete de 1,72 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 2,5% față de 1,68 miliarde în aceeași perioadă a anului precedent. E drept că venitul net a urcat marginal cu 0,07%, la 133,7 milioane de dolari. Numai că lucrurile stau puțin diferit când ne uităm la detalii. Vânzările comparabile au scăzut cu 1,6%.

La prima vedere, cifrele par decente, dar hai să vedem ce așteptau investitorii. Analiștii de pe Wall Street se așteptau la un profit pe acțiune ajustat de 2,05 dolari și venituri de 1,76 miliarde de dolari. Compania a livrat un profit pe acțiune ajustat de doar 1,97 dolari, ratând ambele ținte.

Pe întregul an fiscal, profitul net a scăzut cu 9,9%, la 376,8 milioane de dolari.

Viziunea CEO-ului pentru viitor

Steve Lawrence, CEO-ul Academy, a încercat să ofere o perspectivă optimistă. „Acest ultim an a marcat un punct de inflexiune pentru Academy, pe măsură ce am continuat să câștigăm cotă de piață și am revenit la creșterea veniturilor. Pe parcursul anului 2025, am pus la punct multe elemente fundamentale care au ajutat la stimularea vânzărilor și vor continua să aducă dividende în 2026 și ulterior,” a declarat acesta.

El a adăugat că planurile sunt clare. „Accelerăm transformarea digitală a afacerii noastre și construim o experiență omni-channel care va aprofunda interacțiunea cu clienții noștri prin personalizare bazată pe date.”

Și totuși, Lawrence recunoaște că „unele dintre presiunile macro-economice cu care s-a confruntat clientul în a doua jumătate a anului vor continua și în 2026”. Chiar și așa, el se declară „optimist” că strategiile implementate vor permite companiei să revină la „o creștere constantă a vânzărilor comparabile”. Dar sunt suficiente aceste planuri pentru a calma piețele?

Expansiune agresivă și presiune pe consumator

Dincolo de cifre, compania se extinde fizic. În ultimul trimestru au fost deschise cinci magazine noi, ducând totalul pe 2025 la 24 de noi locații. Astfel, rețeaua a ajuns la 322 de magazine la finalul anului, iar planul pentru 2026 este deschiderea a încă 20-25 de unități.

Carl Ford, directorul financiar al companiei, a menționat că se așteaptă la un impuls din inițiativele interne, dar a temperat așteptările cu o doză de realism. „Suntem, si, conștienți că consumatorul american se află încă sub presiune financiară, pe care ne așteptăm să persiste pe parcursul anului 2026,” a spus Ford.

O realitate rece.

Ce urmează în 2026

Pentru anul fiscal 2026 (care se încheie pe 30 ianuarie 2027), Academy estimează vânzări nete cuprinse între 6,18 și 6,36 miliarde de dolari. Profitul pe acțiune ajustat este prognozat între 6,10 și 6,60 dolari.

Numai că prognoza veniturilor a fost sub estimarea consensuală a analiștilor, de 6,46 miliarde de dolari, ceea ce a contribuit la reacția negativă a pieței. În 2025, pentru a atrage clienți, Academy și-a extins oferta cu branduri precum Jordan și Converse și a lansat colaborări inedite, cum ar fi a treia ediție cu lanțul de fast-food Whataburger pentru o pereche de pantofi Hey Dude în ediție limitată.