Achilles Ion Gabriel părăsește funcția de Creative Director la Camper

Designerul finlandez Achilles Ion Gabriel va părăsi rolul de director de creație al Camper și CamperLab după mai bine de șase ani, potrivit publicației Wwd. Brandul de încălțăminte cu sediul în Mallorca a anunțat că echipa internă de creație va prelua conducerea creativă a Camper și CamperLab după plecarea designerului.

Ultima colecție sub semnătura lui Ion Gabriel

Colecția primăvară/vară 2027, programată să fie lansată în decembrie, va fi ultima sub direcția creativă a lui Ion Gabriel. Într-o declarație, Ion Gabriel a afirmat că este „profund recunoscător” către Camper și CamperLab pentru încrederea acordată de-a lungul acestor ani.

Miguel Fluxà, CEO-ul Camper, a declarat că Ion Gabriel „a jucat un rol cheie în consolidarea identității contemporane” a Camper și în evoluția CamperLab „de la un brand de încălțăminte la un brand de modă”. Fluxà a mai spus: „Viziunea și leadership-ul său au contribuit semnificativ la evoluția ambelor branduri. Suntem recunoscători pentru contribuția sa și mândri de ceea ce am realizat împreună și îi urăm toate cele bune în viitoarele sale demersuri”.

Ascensiunea lui Ion Gabriel în cadrul Camper

Ion Gabriel s-a alăturat companiei în 2019 ca director de creație al brandului CamperLab. În 2020, și-a extins responsabilitățile în cadrul companiei, devenind director de creație al Camper, unde a supravegheat întregul design de produs al brandului, inclusiv Camper Lab. Prima sa colecție pentru Camper a fost lansată în toamna anului 2021.

În martie, designerul finlandez a contribuit la deschiderea noului magazin CamperLab din cartierul Marais din Paris. Boutique-ul, situat în fostul spațiu al magazinului Camper, a fost proiectat de Harry Nuriev, fondatorul și directorul de creație al Crosby Studios. Arhitectul a adoptat un concept elegant, dar cu accente industriale.

„Harry știe că îmi plac lucrurile care nu sunt perfecte, de aceea avem pereți sparți”, a declarat Ion Gabriel pentru Wwd la acea vreme. „Am vrut să expun produsul, dar nu am vrut să țipe. Am vrut să fie puțin ascuns.”

Debutul pe podium la Paris Fashion Week

În iunie, CamperLab a organizat prima sa prezentare de modă în timpul Săptămânii Modei masculine de la Paris, prezentând încălțăminte, articole de îmbrăcăminte și accesorii. Această prezentare a marcat un moment important pentru brand, demonstrând evoluția sa.

Înainte de a se alătura Camper, Ion Gabriel a lucrat pentru Marni, Sunnei și Marimekko. El a condus anterior propriul său brand de încălțăminte, numit Ion, lansat în 2012 și desființat în 2019. În 2024, designerul a debutat cu un nou brand omonim la Pitti Uomo. Colecția cuprinde îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii cu o orientare neutră din punct de vedere al genului.

Despre Camper și CamperLab

Camper este un brand spaniol de încălțăminte fondat în 1975 în Mallorca. Compania este cunoscută pentru designul său inovator și confortul produselor sale. CamperLab este linia experimentală a brandului, axată pe colaborări cu designeri și pe crearea de produse avangardiste.

Plecarea lui Achilles Ion Gabriel marchează o nouă etapă pentru Camper și CamperLab. Viitorul conducerii creative a brandului va fi asigurat de echipa internă.