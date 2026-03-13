După o iarnă lungă, tendințele în materie de manichiură pentru primăvara 2026 vin cu nuanțe blânde, menite să ne calmeze. Specialiștii din domeniu mizează pe tonuri care ne introduc treptat în lunile mai calde, de la albastru cețos la verde matcha cremos.

Albastru cețos, nuanța vremurilor complicate

Se pare că albastrul cețos este culoarea definitorie a sezonului. V-ați gândit vreodată că o culoare de unghii poate reflecta starea generală a lumii? Ei bine, experții spun că da. „Un albastru melancolic pare relevant pentru că trăim vremuri complicate”, afirmă Jin Soon Choi, nail artist și fondatoare de brand din New York. „Nu se străduiește prea mult, dar se simte foarte cool într-un mod stilat.”

Iar nostalgia joacă și ea un rol. „Albastrul prăfuit a fost, fără îndoială, una dintre cele mai râvnite nuanțe ale anilor ’90, mai ales dacă aveai inelul asortat care venea cu sticluța Hard Candy”, adaugă Miss Pop, un alt nail artist renumit. „Anul acesta, nuanța nostalgică s-a întors, mai calmă și la fel de dorită.”

Printre recomandări se numără oja Sea Clay de la JinSoon (un albastru mediu cu o tentă de gri), folosită pe podium la prezentarea Proenza Schouler Primăvară/Vară 2026, sau Torrential de la Olive and June. Pentru o variantă mai difuză, Sarah Chue, nail artist din Los Angeles, recomandă Mist Grey de la Manucurist. „E ca o dimineață cețoasă la malul oceanului”, spune ea.

Roșu cărămiziu, o alegere puternică

Nici roșu aprins, nici teracotă. Roșul cărămiziu se situează undeva la mijloc, fiind o alegere perfectă pentru tranziția de la iarnă la primăvară. E drept că poate părea o culoare de sezon rece, dar se adaptează surprinzător de bine garderobelor primăvăratice.

„Se simte puternic, dar ancorat în realitate”, explică Jin Soon Choi, care a folosit nuanța Idyll de la brandul său pentru modelele din show-ul Jason Wu Primăvară/Vară 2026. Alte opțiuni pe aceeași linie sunt Gitti Plant-Based Nail Colour în nuanța No. 113 Rust Red sau In The Conservatory de la Orly, o variantă care înclină mai mult spre teracotă.

Crem Chantilly translucid, noul nude

Dacă unghiile nude și cele „milk nails” ar avea un copil, acesta ar fi trendul. este vorba despre un strat translucid de lac de unghii alb strălucitor, după cum explică Bana Jarjour, nail artist din Los Angeles. Are un „finisaj curat, cu aspect sănătos”, completează Choi.

E o manichiură delicată, ca un voal. Pentru a obține acest look, Choi recomandă oja Dew de la brandul său, în timp ce Jarjour mizează pe CND Shellac Studio Polish în nuanța Studio White, care e puțin mai opacă. Și dacă vrei ceva cu un pic de sclipici, The Londontown Lakur în Bubbly Ever After este alegerea ideală.

Verde matcha, energia cremoasă a sezonului

Potrivit lui Miss Pop, verdele matcha lăptos este nuanța de verde a primăverii 2026. Și, până la urmă, există o variantă pentru fiecare preferință. Poate îți place matcha cu lapte vegetal? Atunci încearcă Essie Nail Polish în Crunch Crunch, o nuanță lăudată atât de Jarjour, cât și de Miss Pop, sau Chanel Le Vernis în Cavalier Seul, o variantă puțin mai pământie.

Dacă preferi o variantă mai cremoasă, INLP Secret Garden sau Ella + Mila în Sacred Sage sunt opțiuni excelente. Dar pentru cele care beau matcha simplu, în stil japonez, Nailberry are Love You So Matcha, o culoare mai îndrăzneață, dar cu aceeași senzație cremoasă.

Fructe de pădure zemoase pentru o tranziție dulce

Poate că nu e încă sezonul fructelor de pădure la piață, dar pe unghii, cu siguranță este. „Un lac de unghii în nuanța fructelor de pădure rozalii oferă o tranziție ușoară către tonuri mai deschise, fără a fi prea strident”, spune Bana Jarjour.

Opțiunile sunt, pe bune, nenumărate.

Chanel Le Vernis în Activiste este o nuanță de zmeură închisă, în timp ce Sally Hansen Xtreme Wear în Drop That Beet amintește de un smoothie cu fructe de pădure. Pentru o variantă mai decadentă, de mure, OPI Nail Polish în In The Cable Car-Pool Lane este perfectă. Indiferent de alegere, Jarjour insistă ca manichiura să fie finalizată cu un top coat lucios, pentru un aspect extra zemos.