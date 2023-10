Accelerati metabolismul cu apa si 3 alimente surprinzatoare

Pentru nimeni nu mai este un secret ca un consum suficient de apa ajuta la pastrarea siluetei si la mentinerea greutatii, insa puteti face un pas in plus. Adaugati in apa pe care o beti unul din cele trei alimente-minune si veti arde calorii in plus, plus ca veti revigora si accelera metabolismul, fara a petrece ore in plus in sala de fitness.

Consumul de apa necesar bunei functionari a organismului depinde de la persoana la persoana si este legat de greutate si tipul de activitate desfasurata. Totusi, regula celor opt pahare (doi litri) este valabila pentru majoritatea adultilor sanatosi, cu greutate medie si activitate moderata.

Citrice

Adaugarea de citrice la apa pe care o beti zilnic poate accelera procesul de ardere a grasimilor si va ajuta sa va “energizati”. Lamaile si portocalele, in special, sunt o sursa bogata de vitamina C si ajuta in arderea grasimilor la nivel celular. De aceea, procesul metabolic de transport al acizilor grasi in interiorul celulei si mobilizarea lor spre a fi utilizati ca susrsa de energie necesita prezenta vitaminei C, ca si cofactor.

Consumul de vitamina C creste natural arderile de grasime, asa ca este indicat sa adaugati in fiecare pahar de apa pe care il consumati 3-4 felii de citrice ( ar fi de preferat lamaie sau portocala). Dar si grapefruit, pomelo, lime, sweetie, kumkuat sunt alternative de preferat siropurilor.

Castraveti

Curatati organismul de deseuri cu ajutorul castravetilor. Acestia au un efect diuretic natural si contin potasiu, vitamina A si C, ajutand la eliminarea toxinelor si revigorand metabolismul. Beti zilnic un pahar de suc de castravete, daca aveti probleme cu digestia. Pentru a da doar un impuls metabolismului, e suficient sa puneti 6-8 felii de castravete in paharul de apa si veti obtine o bautura racoritoare, dar si revigoranta.

Piper Cayenne

“Apa iute” nu suna prea gustos, dar dati-i o sansa. Cercetatorii sugereaza ca substanta din piper numita capsaicina poate accelera metabolismul la scurt timp dupa ingestie, facandu-va sa va simtit plin. Desigur, ar fi cam mult sa consumati doar apa si piper, insa puteti incerca un mix delicios, care sa mascheze gustul iute.

Amestecati intr-un pahar de apa catev felii de capsuna, cateva coacaze si jumatate de lingurita de piper cayenne. Veti avea parte de un gust surprinzator, dulce-iute, cu un minim de calorii, dar cu beneficii majore pentru metabolism.

De fiecare data cand vi se face foame, beti un pahar de apa cu unul dintre cele trei alimente-minune. E posibil ca senzatia de foame sa mascheze setea, de fapt.