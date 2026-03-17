Retailerul Academy Sports + Outdoors a anunțat că devine distribuitorul fizic exclusiv pentru Hyrox în Statele Unite, pe fondul popularității în creștere a acestei competiții de fitness. Parteneriatul include lansarea unui pantof sport sub licență Puma în peste 70 de magazine, începând din această primăvară, o mișcare strategică pentru a diversifica oferta și a atrage noi clienți.

Parteneriat exclusiv cu Hyrox

Hyrox, competiția care combină alergarea cu exercițiile funcționale pentru a testa rezistența, forța și tăria mentală a sportivilor, capătă astfel o prezență fizică importantă pe piața americană. Pe lângă încălțămintea specializată, oferta Academy va include toate echipamentele de fitness marca Hyrox. Mai mult, pentru începutul anului 2025 este deja planificată lansarea unei colecții complete de încălțăminte și îmbrăcăminte realizată în colaborare de Hyrox și Puma.

Expansiune masivă pentru Jordan și Nike

Și nu e vorba doar de fitness. Brandul Jordan, care în primăvara trecută era prezent în 145 de locații, va fi extins în alte 55 de magazine în această primăvară. În același timp, magazinele care nu au beneficiat anul trecut de o reamenajare a spațiilor dedicate Nike vor primi acum layouturi actualizate, cu elemente grafice noi și zone speciale pentru antrenament, alergare și îmbrăcăminte sport. Planurile includ și extinderea ofertei de ghete de fotbal Adidas Ultra, o mișcare ce anticipează startul Cupei Mondiale FIFA 2026 în America de Nord.

De la șlapi Havaianas la haine western

Vara aceasta, Academy va aduce în toate magazinele sale și renumitul brand brazilian de șlapi Havaianas. Pe lângă asta, retailerul își extinde și oferta de îmbrăcăminte în stil western de la mărci precum Carhartt, Wrangler și Ariat. Matt McCabe, vicepreședinte executiv și director de merchandising, a confirmat tendința.

„Cele mai bune branduri ale noastre în trimestrul 4 au fost Brooks, Asics și Nike pe partea de sport, iar pe partea casual, am avut vânzări excelente de la Birkenstock, unde continuăm să ne extindem. Și apoi, si, Ariat și Timberland, deci se întâmplă multe pe această latură a afacerii work-Western-casual”, a declarat McCabe.

Peste 13 milioane de clienți în programul de loialitate

Compania se bazează pe o bază solidă de peste 13 milioane de clienți înscriși în programul său de loialitate, myAcademy Rewards. Programul va fi extins cu două noi niveluri: unul pentru deținătorii de carduri de credit private ale Academy și un nivel superior pentru cei cu un card MasterCard branduit Academy. Dar cum au reușit să-și îmbunătățească stocurile atât de eficient? Potrivit CEO-ului Steven Lawrence, acest lucru s-a datorat eforturilor de raționalizare a sortimentației și implementării scanerelor RFID (o tehnologie de identificare prin radiofrecvență) în toate magazinele în al doilea trimestru.

O schimbare de strategie evidentă.

În ciuda atragerii de branduri premium, Lawrence a subliniat că Academy rămâne dedicat poziției sale de retailer de valoare, consumatorii din acest segment reprezentând 50% din baza sa de clienți.

Clienții cu venituri de peste 100.000$ pe an, noul motor de creștere

Eforturile de a atrage noi clienți se văd deja într-o creștere de 10% a consumatorilor cu venituri pe gospodărie de peste 100.000 de dolari pe an. V-ați fi gândit la asta? Se pare că lucrurile stau puțin diferit față de percepția generală. Aceștia au devenit cel mai mare și cel mai rapid segment de clienți în creștere pentru companie.

„Traficul crescut din partea acestei cohorte ne ajută, în fapt, să ne diversificăm și să ne diminuăm într-o oarecare măsură riscurile bazei de clienți, acești consumatori cu venituri mai mari reprezentând acum cea mai mare și cea mai rapidă cohortă de clienți în creștere”, a explicat CEO-ul Steven Lawrence. Retailerul adaugă noi branduri în tendințe și articole în categoriile de sortimente „mai bune” și „cele mai bune” pentru a «extinde atât cota din portofelul clienților existenți, cât și pentru a atrage noi clienți să cumpere de la noi».