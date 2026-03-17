Cântăreața britanică Absolutely, pe numele real Abby-Lynn Keen, trăiește o perioadă plină. Pe lângă lansarea noului său album, „Paracosm”, ea este imaginea unei noi campanii H&M și se află în turneu alături de surorile sale, Raye și Amma, o experiență pe care o descrie drept „suprarealistă”.

Noua campanie H&M

Absolutely este una dintre vedetele noului concept H&M, numit H&M&Redstage, alături de cântăreții Giveon și Dhee. Proiectul, care aduce împreună artiști consacrați și talente emergente, include și o interpretare a piesei „Heartbreak Anniversary” (a lui Giveon) în varianta artistei. Colaborarea nu este una întâmplătoare. „Am mai lucrat cu Giveon de câteva ori înainte, așa că am construit deja o legătură bună”, a declarat Absolutely, care a contribuit cu versuri și backing vocals pentru albumul lui Giveon din 2025. Ca textier, ea a mai lucrat pentru artiști precum Lisa, Normani și Anitta.

Turneu in familie si un nou album

În paralel cu proiectele comerciale, viața de artist este în plină desfășurare. Ea și sora ei, Amma, sunt în deschiderea turneului surorii mai mari, Raye, intitulat „This Tour May Contain New Music”. Iar după concertele din Europa, Absolutely este și opening act pentru Reneé Rapp. Și cum e să vezi publicul fredonând piese lansate de curând? „A mers foarte bine. E interesant să fii în deschidere și să cânți pentru oameni care nu-ți cunosc muzica, dar au fost atât de multe grupuri diferite de oameni care au cântat alături de mine și s-au conectat cu adevărat”.

Albumul ei de la finalul lunii februarie, „Paracosm”, prinde astfel o nouă viață pe scenă. „De fiecare dată când văd pe cineva cântând, mă surprinde. Mă gândesc, stai puțin, de unde știi piesa asta? Abia a apărut. Așa că a fost foarte frumos și, oriunde merg, albumul a fost primit foarte bine”.

Pasiunea pentru design vestimentar

Dar dincolo de muzică, artista are o altă mare pasiune: moda. „Sunt obsedată de haine. Iubesc să fac cumpărături. Iubesc să creez haine. Iubesc să compun ținute”, mărturisește ea. Până la urmă, a fost nevoie de un imbold din partea tatălui ei pentru a-și transforma hobby-ul în ceva concret pentru scenă.

„Obișnuiam să desenez haine în copilărie, doar de distracție, desenam ținute și chestii de genul. Apoi m-am oprit, până când eram pe punctul de a pleca în turneu cu Banks, acum un an sau doi. Și tatăl meu mi-a zis: de ce nu desenezi pur și simplu ținutele, așa cum făceai înainte, și găsim pe cineva care să le facă?”, povestește artista.

20 de tinute inspirate din basme

Zis și făcut. Pentru turneul actual, Absolutely a schițat 20 de ținute personalizate, care au fost apoi produse în colaborare cu croitorese din Ghana. Inspirația a venit din filmele preferate ale copilăriei (precum „Alice în Țara Minunilor” și „Coraline”).

„Toate ținutele se încadrează în această lume fantezistă, capricioasă. Sunt mulți nasturi, multe dungi, multe corsete. Pentru mine, se simte ca personificarea uimirii copilărești”, explică ea.

Un scop pe care îl are și pe scenă.

Artista speră ca prestațiile ei să evoce un sentiment de uimire tinerească și „să se simtă ca o îmbrățișare pentru copilul lor interior”.

O experienta care ne-a apropiat

Turneul alături de surorile ei este, fără îndoială, punctul culminant. „A fost atât de frumos și suprarealist să cânt pentru zeci de mii de oameni alături de surorile mele. A fost o experiență care ne-a unit”. În fiecare seară, cele trei surori încheie concertul cu piesa „Joy”, pe care au scris-o și înregistrat-o împreună pentru cel mai recent album al lui Raye.

Și, pe bune, pare că funcționează. „Simt că am devenit mai apropiate ca niciodată”, spune ea. Prezența familiei nu se oprește aici. „A fost foarte plăcut să-i avem și pe părinții noștri prin preajmă. Cu cât îmbătrânesc, cu atât apreciez mai mult prezența lor”.