Abdomen plat, dupa metoda Pilates

Cine nu-si doreste un abdomen plat si atragator, fara “aripioare” sau “colacei”? Mobilizarea pentru a scapa de grasimea inestetica este mai grea si, alaturi de o alimentatie corecta si sanatoasa, fara excese, un aport de lichide suficient, de minim opt pahare de apa, implica o activitate fizica intensa si sustinuta.

Exercitiile Pilates sunt cunoscute pentru eficacitatea cu care intaresc si tonifica musculatura abdominala si, pe langa un antrenament care sa va solicite toti muschii, pentru a obtine sau mentine o silueta armonioasa, le puteti efectua in fiecare zi.

Instructorul de pilates Risa Sheppard, cea care a dezvoltat “Metoda Sheppard” a ales trei exercitii care va pot ajuta sa obtineti abdomenul de vis. Trebuie retinut, totusi, ca nu e suficient doar sa executati miscarile. Trebuie sa le faceti corect, cu intensitatea ceruta, fara sa trisati sau sa fiti superficiali.

Exercitiul 1

Stati intinsi pe spate. Genunchii sunt indoiti, iar talpile lipite de podea. Soldurile sunt usor ridicate de pe saltea, iar coloana impinsa in spate, astfel incat sa aveti impresia ca se scufunda, ca in nisip. Umerii trebuie trasi spre spate si in jos, catre fese. Tineti mainile intinse catre tavan, la nivelul umerilor, cu degetele rasfirate, indreptate in sus.

Inspirati si, in timp ce expirati, apasati bratele spre podea pana ce sunt pe langa corp, in timp ce numarati pana la sase. Abdomenul incordat, bratele incordate. Daca va e mai usor, va puteti preface ca impingeti palmele prin noroiul dens. Inspirati, apoi, numarand pana la sase, reveniti in pozitia initiala. Repetati miscarea de 20 de ori, facand trei serii din aceasta miscare.

Exercitiul 2

Incepeti din aceeasi pozitie ca la primul exercitiu. Ridicati picioarele de pe podea si faceti un unghi de 90 de grade intre ele si coapse, flexand din genunchi. Coborati mainile catre podea, la nivel cu umerii, si tineti degetele foarte aproape de podea, dar fara sa o atingeti. Lasati omoplatii in jos, folosind aceeasi rezistenta ca la exercitiul anterior. Inspirati si, in timp ce expirati, aduceti bratele pe langa corp astfel incat degetele sa fie indreptate catre calcaie. Mentineti pozitia cat numarati pana la sase. Inspirati si, in timp ce expirati, faceti miscarea in sens invers, pana ce bratele ajung in pozitia initiala. Repetati miscarea de 20 de ori, facand trei serii din aceasta miscare.

Exercitiul 3

Repetati trei serii a cate 20 de miscari din exercitiul 1, ridicand partea superioara a trunchiului, atunci cand coborati bratele. Faceti si trei serii a cate 20 de exercitii 2, ridicand usor partea superioara a trunchiului, atunci cand coborati bratele.

Daca efectuati aceste trei seturi de exercitii de doua sau de trei ori pe zi, dupa ce faceti cateva miscari de incalzire, dupa cateva saptamani veti incepe sa vedeti rezultatele. Pentru un abdomen “ca de revista” e nevoie de multa munca, exercitii complexe si o alimentatie sanatoasa, insa aceste exercitii de Pilates sunt un prim pas spre abdomenul plat si va vor ajuta.