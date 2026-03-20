Richard Martin, un pensionar în vârstă de 69 de ani din Hythe, Hampshire, a transformat o tragedie personală într-o forță incredibilă. A reușit să strângă peste 21.000 de lire sterline pentru o organizație caritabilă care sprijină bolnavii de cancer, după ce a parcurs 13 drumeții-maraton istovitoare prin Marea Britanie. Fiecare pas a fost dedicat memoriei tatălui și surorii sale, ambii pierduți din cauza acestei boli necruțătoare.

O durere transformată în speranță

Pierderile suferite l-au marcat profund. Tatăl său, Alan Martin, a murit de cancer pulmonar la 62 de ani, în 1998, iar sora sa, Teresa Godwin, a fost răpusă de o recidivă a cancerului la sân la 56 de ani, în 2008. Aceste evenimente l-au determinat pe Richard să devină „voluntar principal” pentru Macmillan Cancer Support. Acum organizează colecte în supermarketuri și oferă săptămânal sprijin telefonic, ca „prieten de nădejde”, celor care trăiesc cu cancer. Richard mărturisește că tatăl și sora sa sunt „în prim-planul” minții sale „de fiecare dată” când trece linia de sosire.

În timpul drumețiilor, își prinde de rucsac bilețele pe care scrie că merge pentru familia sa. „Mai ales când am făcut un marș singur, asta a stârnit conversații”, povestește el. „Acesta este lucrul pe care îl iubesc la Mighty Hikes – împărtășești cu oamenii de ce o faci și asta e ceva cu adevărat special.”

Recomandari Zbor anulat din răzbunare: un pasager a pierdut 4.000 de lire

Amintiri dureroase și regrete

Reflectând la boala tatălui său, Richard își amintește că Alan se recuperase bine după un atac de cord la 50 de ani, reușind să devină „apt fizic și să slăbească”. Numai că, la începutul anilor 60, o „tuse seacă” l-a făcut să meargă la medic, unde a primit diagnosticul de cancer pulmonar. Inițial, Alan a „decis să păstreze secretul” față de copiii săi. Cum vine asta, să ascunzi o veste atât de grea de propria familie? Familia a aflat abia de Crăciun, în 1996. „În acel stadiu, era încă destul de optimist că tratamentul va funcționa”, își amintește Richard.

Dar, în ciuda chimioterapiei și radioterapiei, cancerul s-a extins. Cu o săptămână înainte de moartea tatălui său, în 1998, Richard l-a vizitat și regretă și acum: „Probabil că nu am spus lucrurile pe care voiam să le spun.” El adaugă: „Știam care era situația pe atunci, și tocmai acest gen de neputință m-a ajutat de fapt să decid să merg pe calea sprijinirii Macmillan. Am nevoie ca oamenii să aibă o experiență mai bună decât a avut familia noastră.”

Câțiva ani mai târziu, sora sa „minunată”, Teresa, a fost diagnosticată cu cancer la sân. A suferit o mastectomie și a avut o „perioadă rezonabilă de remisie”. Însă în 2008, boala a revenit la ganglionii limfatici și „s-a răspândit foarte repede”. Richard povestește cum a vizitat-o la spital când sfârșitul era aproape: „Deși era inconștientă, am stat cu ea o oră și am avut timp. Am avut puțin mai multă putere de data asta. Așa că i-am spus ce soră bună a fost și că o să-mi fie dor de ea. A fost un rămas-bun mai bun decât cel pe care l-am avut cu tata.”

Recomandari Bautura care iti distruge tiroida si care se afla in stransa legatura cu cancerul mamar

Primul marș și o gambă accidentată

După „câțiva” ani în care a procesat ambele decese, Richard s-a simțit pregătit să „iasă în lume și să facă ceva”. Așa a ajuns la prima sa drumeție, pe Coasta Jurasică, un traseu „provocator” de 22 de mile (aproximativ 35 km) de la Weymouth la Castelul Corfe, alături de prietenul său Ewan Bell.

Nu a fost deloc ușor.

„Era o zi cețoasă și destul de frig, dar amintirea de neșters este că, dacă n-ar fi fost partenerul meu de mers, Ewan, probabil n-aș fi terminat, pentru că în jurul milei 16, am simțit o înțepătură în gamba dreaptă. El, foarte amabil, mi-a cărat rucsacul în cea mai mare parte a timpului rămas. Fără încurajările lui și un paracetamol primit la unul dintre punctele de control, nu cred că aș fi ajuns la finalul primului meu Mighty Hike.” Trecerea liniei de sosire „s-a simțit cu adevărat special”, mai ales „pentru că o făceam pentru Macmillan.”

Recomandari Telefonul mobil îți provoacă acnee? Medicii dezvăluie legătura neașteptată

13 drumeții și un singur scop

De atunci, Richard a mai finalizat 12 drumeții Mighty Hikes, adesea alături de Ewan. A străbătut trasee diverse, de la Coasta de Sud în Brighton și Peninsula Gower în Swansea, până la Rob Roy în Scoția, Lake District sau Yorkshire Dales. De obicei, parcurge rutele de 26 de mile (aproximativ 42 km) în până la opt ore, deși o drumeție deosebit de grea i-a luat 13 ore din cauza celei „mai mari bășici” din viața lui.

Iar filosofia sa de antrenament este, pe bune, foarte simplă. „Nu vreau să par încrezut, dar sunt un excursionist. Mă antrenez constant pentru că pur și simplu merg mereu pe jos.” Speră să ajungă la un total de 20 de drumeții, spunând că nu vrea să se oprească niciodată din mers și din a strânge bani pentru caritate.

Până în prezent, Richard a strâns exact 21.174,72 de lire sterline. „Nu o văd ca pe o mare realizare. Vreau să o fac și sunt mulțumit că am strâns atâția bani”, afirmă el cu modestie.

„Dacă pot inspira încă cinci oameni”

V-ați gândit vreodată ce înseamnă, concret, suma asta? Ei bine, organizația Macmillan explică faptul că 161 de lire sterline pot oferi sprijin emoțional unei persoane cu cancer timp de aproximativ opt săptămâni, în timp ce 1.437 de lire ar putea finanța salariul unei asistente Macmillan pentru o săptămână (asistente specializate în îngrijirea pacienților oncologici).

Richard speră ca povestea lui să îi inspire și pe alții. „Pot fi 1.000 de oameni la un Mighty Hike și toți sunt persoane cu aceleași idei. Și asta se întâmplă atât de rar – să fii cu atâția oameni care au aceleași obiective ca tine. Așa că, dacă pot inspira încă cinci oameni, atunci ar fi meritat. Și dacă se duce vorba și ajută la strângerea de mai mulți bani, atunci asta va primi un mare «bravo» din partea mea.”