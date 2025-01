Iata o lista cu alimente care spulbera depozitele de tesut adipos. Nu-ti promit efecte miraculoase si nici cure bizare. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa consumi constant aceste alimente, pentru ca unul din efectele lor este acela de a spulbera depozitele de tesut adipos.

Alimente care spulbera depozitele de tesut adipos

Semintele de chia – Aceste seminte sunt bogate in fibre solubile care scad colesterolul si previne absorbtia de grasimi. Le poti adauga in bauturi, in iaurt si in mancare.

O lingurita, cel mult doua de seminte de chia pe zi sunt sufieciente pentru scopul pe care il urmaresti.

Semintele de dovleac – Sunt doarte gustoase si foarte bogate in acizi grasi omega 3 care au capacitatea de a bloca mecanismele metabolice care depoziteaza grasime in regiunea abdominala.

Semintele de dovleac sunt si foarte bune sursede proteine si magneziu. Ideal este sa consumi 100 de grame de seminte de dovleac dar neaparat crude, pe saptamana.

Ridichea neagra – O banala legum are proprietati fabuloase si este unul din alimentele care spulbera depozitele de tesut adipos. Ridichea neagra este o sursa excelenta de fibre, vitamina C, fosfor si potasiu. In plus contine enzime naturale care ajuta la digestia grasimilor si a carbohidratilor.

Fa salata de ridiche sau mancare. Practic poti manca ridiche neagra fara limite iar beneficiile vor fi spectaculoase.

Quinoa este considerata mama cerealelor, contine proteine, scade pofta de mancare si este bogata in aminoacizi si carbohidrati de foarte buna calitate.

Combina semintele de quinoa cu rosii proaspete sau pasta de rosii pentru a profita la maximum de beneficiile pe care aceasta le are asupra sanatatii.

Este bine sa consumi quinoa de trei-patru ori pe saptamana, la masa de dimineata sau la pranz.