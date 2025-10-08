8 tendințe de street style adoptate de parizience pentru toamnă

De la rochii cu dantelă la jachete cu imprimeu de vacă, pariziencele influente stabilesc noile direcții ale sezonului.

În fiecare an, Paris Fashion Week aduce în prim-plan ținute inspirate, dar și tendințe de street style care devin rapid preferate. Sezonul primăvară 2026 nu a făcut excepție. Stilurile adoptate de pariziencele prezente la eveniment au atras atenția la fel de mult ca cele de pe podium.

Tendințe cu accente retro

Rochii cu dantelă peste pantaloni

„Lookul rochie peste pantaloni este absolut obligatoriu”, spun pariziencele. Creatoarea de conținut Renia Jaz a prezis că rochiile cu dantelă vor fi peste tot și a avut dreptate. Cele mai stilate femei din Paris combină rochii delicate cu pantaloni, obținând astfel o notă inspirată din anii 2000.

Imprimeu de vacă

După ce imprimeul leopard a dominat sezoanele trecute, imprimeul de vacă a devenit noul favorit. „Schimbă-ți jacheta simplă cu una care ‘mugește’”, recomandă pasionatele de modă. O jachetă cu acest imprimeu se potrivește bine cu fuste mini, balerini și accesorii discrete, pentru un look inedit și modern.

Franjuri și detalii boho

„Boho este atât de înapoi”, spun iubitoarele de modă. Pe lângă bluzele din voal cu volane și gențile din piele întoarsă, franjurile revin în prim-plan. Pentru a nu încărca ținuta, este recomandat să combini o piesă cu franjuri cu articole simple.

Detalii îndrăznețe și moderne

Jachete sport

„Jachetele sport nu sunt doar pentru sală”, subliniază pasionatele de street style. Un mod apreciat de a le purta este alături de fuste feminine, pentru un contrast interesant. O jachetă cu fermoar alături de o fustă midi din dantelă poate crea un outfit relaxat și elegant.

Culotte pentru toamnă

Poți purta culotte și în sezonul rece. Este important să alegi modele care ajung până la genunchi, spun specialiștii. Pentru a te proteja de frig, completează ținuta cu colanți groși sau șosete lungi. Aceste piese se asortează perfect cu bocanci înalți sau ghete elegante.

Bocanci peste genunchi

Pariziencele apreciază încălțămintea clasică, dar bocancii peste genunchi au devenit un nou element de atracție. „Tălpile masive și înălțimea adaugă un plus de dramatism oricărei ținute”, remarcă un pasionat de modă. Bocancii se potrivesc de minune cu pulovere largi și fuste scurte.

Accesorii și elemente practice

Accesorii pentru genți

„În 2026, stilul personal se evidențiază prin detaliile de pe genți”, observă influentele din modă. Charmurile colorate sau eșarfele din mătase pot transforma o geantă simplă într-un accesoriu special. Este recomandat să alegi maximum trei elemente decorative pentru un aspect echilibrat.

Jachete utilitare

„Investește într-o jachetă robustă de lucru, nu vei regreta”, spun iubitoarele de modă. Modelele cu guler contrastant și buzunare aplicate sunt preferate în acest sezon. Pentru un aer mai elegant, poți combina jacheta cu o cămașă albă, pantaloni largi și bocanci lucioși.

Tendințe cheie: dantelă, imprimeuri animalier, franjuri

Culottele lungi sunt o alternativă la pantalonii clasici

Accesoriile devin elemente centrale ale ținutei

Cum poți integra aceste tendințe

Secretul este să combini texturi și stiluri diferite. De exemplu, o jachetă sport cu o rochie cu dantelă creează un contrast interesant. Un pulover voluminos, culotte elegante și bocanci înalți pot alcătui o ținută potrivită pentru birou, dar și pentru timpul liber.

Specialiștii spun că „majoritatea acestor tendințe sunt ușor de adaptat”. Cheia este să alegi una sau două piese statement și să le combini cu articole neutre, pentru un echilibru vizual plăcut.

Indiferent de trenduri, confortul rămâne esențial. După cum afirmă o pariziancă: „Stilul adevărat nu se sacrifică niciodată pentru modă.”

Toamna aceasta, pariziencele demonstrează că stilul poate fi reinventat cu piese simple, dar cu impact vizual. Fie că alegi o rochie cu dantelă, o jachetă cu imprimeu de vacă sau accesorii pentru geantă, poți adăuga cu ușurință o notă pariziană garderobei tale. Tendințele sunt versatile și accesibile, iar adaptarea lor ține doar de creativitatea fiecăruia.