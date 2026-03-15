Covorul roșu de la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar a fost, ca de obicei, un spectacol total la Dolby Theatre din Los Angeles. Dar dincolo de rochiile impresionante, adevărata magie s-a ascuns în detalii. Anul acesta, tendințele de beauty au confirmat direcțiile pentru primăvară, de la buzele cu efect „blurat” la coafuri neașteptate.

Hai să vedem ce detalii subtile, dar de impact, au ieșit în evidență.

Culori îndrăznețe și potriviri perfecte

Pastelurile și culorile vibrante au dominat machiajul ochilor. Chase Infiniti a demonstrat perfect acest trend, optând pentru un fard de pleoape lila care se potrivea impecabil cu rochia sa. Nu a fost singura.

Iar Jayme Lawson, din distribuția filmului „Sinners”, a ales o tușă de eyeliner cobalt-albastru, un accent de culoare care i-a completat perfect ținuta. Cum vine asta? E simplu: machiajul nu mai e un element separat, ci devine parte integrantă din întregul look.

Manichiura care a devenit operă de artă

Când credeai că le-ai văzut pe toate în materie de unghii, apare Audrey Nuna. Artista a purtat o manichiură sculpturală, aurie, care a atras imediat atenția. Unghiile sale au fost descrise drept „Golden”.

Detaliul a fost atât de spectaculos încât a fost admirat chiar pe covorul roșu de actrița Odessa A’zion. Look-ul ei a fost completat de un breton coafat în stilul „wet-look” și de buze cu contur difuz, un alt trend major al sezonului.

Clasicul reinventat

Nici alegerile clasice nu au fost ignorate, ba chiar au fost duse la un alt nivel. Actrița Renate Reinsve, starul din „Sentimental Value”, a mizat pe eleganța atemporală a unui ruj roșu intens, cu un contur foarte precis.

Pe de altă parte, Wunmi Mosaku, nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar”, a impresionat cu o coafură, pe bune, arhitecturală. Cocul său a fost o adevărată sculptură, demonstrând că părul poate fi un accesoriu în sine.

Look-uri romantice și schimbări de imagine

Romantismul și-a făcut și el loc pe covorul roșu. Auli’i Cravalho a adoptat un blush aplicat în stil „Marie Antoinette” (adică mai sus pe pomeți și mai vizibil), un look descris ca fiind incredibil de romantic.

Si, pentru că nicio gală nu e completă fără o schimbare de look, actrița braziliană Bruna Marquezine și-a etalat noul bob direct pe covorul roșu. O tunsoare proaspătă și modernă. Nici veteranele nu s-au lăsat mai prejos. Nicole Kidman a optat pentru un look relaxat, cu onduleuri lejere și un machiaj „smudgy” în nuanțe nude la ochi. V-ați fi gândit vreodată că un look aparent simplu poate ascunde atâta studiu?