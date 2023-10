8 beneficii reale ale practicarii yoga

Am auzit de Madonna, Jennifer Aniston si alte cate si mai cate vedete hollywoodiene, si nu numai, ca au avut parte de o transformare majora a vietii, dupa ce au inceput sa practice yoga. Foarte bine, pentru ele. Dar cum poate un curs de yoga sa schimbe o viata? Si cum gasesti cursul potrivit pentru tine, printre atatea variante?

Yoga este una din cele sase scoli traditionale ale hinduismului, bazata pe meditatie, si este privita ca un mijloc de desavarsire atat fizica, precum si spirituala.

Iata trei elemente intalnite in toate tipurile de yoga

Asana – pozitii si exercitii fizice. Ajuta la alinierea coloanei vertebrale, imbunatatesc fluxul de sange, energizeaza glandele, induc relaxarea si buna dispozitie.

Pranayama – controlul respiratiei. De-obicei usor, adanc, abdominal, elibereaza blocajele cauzate de stres, toxine, o dieta nepotrivita.

Dhyana – meditatia, al treilea aspect al yoga clasica, care induce relaxarea sistemului nervos autonom. Are efecte pozitive asupra tensiunii arteriale, managementului stresului, starilor de spirit negative.

Reducerea stresului

Practicarea yoga inseamna mult mai mult decat scaparea de stres, are un impact uluitor asupra “uzurii” organismului. Majoritatea persoanelor au trecut prin momente in care simteau ca mai au putin si cedeaza presiunii si stresului – cresterea pulsului, transpiratie, cresterea tensiunii arteriale. Yoga poate crea un efect de “restaurare” asupra corpului, protejandu-l de efectele stresului si reducand nivelul hormonilor eliberati in organism.

Stresul cronic duce la deteriorarea fizica si psihica in timp, asa ca reducerea hormonilor ce provoaca stresul, cu ajutorul yoga, poate fi importanta. Majoritatea asana, respiratiile usoare si meditatia incurajeaza relaxarea. O tehnica specifica pranayama, “respiratia vindecatoare”, va invata sa respirati pe nas, cu gura inchisa, in trei ritmuri diferite.

In SUA, multe corporatii au contracte cu instructori de yoga pentru a-i ajuta pe angajati sa se relaxeze. Desiree Barlett este un cunoscut practician si instructor, care merge periodic la firme de avocatura, pentru a lucra cu avocatii si personalul auxiliar. “Ii ajut literalmente sa se goleasca de stres”, sustine instructorul.

Usureaza anxietatea

Toata lumea experimenteaza, din cand in cand, o forma de anxietate. Uneori se stie cauza exacta, alteori starea este generala si nu reusim sa ne dam seama ce a generat-o. Atacul de panica este una din formele extreme ale anxietatii si persoana care il sufera se simte neajutorata si vulnerabila. Persoanele care sufera de anxietate moderata raspund foarte bine la yoga, care este nu doar un adjuvant pentru medicatie si alte terapii, ci o metoda de vindecare. Cei care au ajuns sa practice yoga frecvent sunt capabili sa evite momentele de panica si sa diminueze intensitatea si frecventa simptomelor.

Posturile si disciplina necesare in yoga genereaza senzatia de control. Studiile arata ca yoga modereaza comportamentul de peste zi, “urcusurile si coborasurile”, prin autocontrolul emotiilor.

Vinyasa, un stil particular de yoga, permite sincronizarea si “uniunea” dintre respiratie si miscare. Poza finala din Vinyasa este Savasana, adica “punctul final de relaxare”.

Confera energie

Toti cei care participa la clase de yoga confirma faptul ca au mai multa energie. Un studiu efectuat de britanici scoate in evidenta faptul ca un program de yoga de doar 30 de minute are un efect revigorant imediat, oferind energie atat fizic, cat si mental. Pozitiile din yoga incurajeaza circulatia, avand si efectul de energizare a organismului.

Un alt studiu la care au participat 135 de persoane, care au practicat 6 luni de hatha yoga, a scos la iveala imbunatatirea calitatii vietii, mai multa energie si o stare de bine.

Kappalabhati, un exercitiu de respiratie specific inceputului multor ore de yoga, mai este numit si “explozie de foc” si implica o expiratie puternica pe nas. Se crede ca aceasta respiratie scoate aerul statut din corp. Trei reprize a cate noua expiratii succesive stimuleaza sistemul nervos si creeaza un plus de energie.

Imbunatateste starea de spirit

Acelasi studiu britanic arata ca cele 30 de minute de yoga practicate in mod regulat au crescut entuziasmul si vioiciunea tuturor celor 71 de participanti. Yoga stimuleaza cresterea nivelului mai multor substante din organism ce au un rol important in determinarea dispozitiei. Nivelul neurotansmitatorului GABA scazut e asociat cu depresia. Expertii psihiatri considera yoga un instrument util si eficient in tratamentul depresiei. Hatha, ashtanga, Bikram, vinyasa si alte stiluri de yoga au un impact pozitiv asupra acestei afectiuni.

Combate insomnia

Calitatea somnului se va imbunatati datorita beneficiilor asupra sistemului nervos si asupra creierului. In mod special, asana cresc fluxul sanguin in centrii somnului din creier, imbunatatind experienta somnului. Practicantii de yoga au somn REM (rapid eye movement – aceasta este o etapa a somnului caracterizata prin miscari oculare rapide sub pleoapele inchise; visele apar doar in aceasta faza) mai lung, acesta fiind esential pentru un somn adanc si odihnitor. In general, se adoarme mai repede, mintea si corpul fiind mai relaxate.

Yoga Nidra este o sesiune de 40-60 de minute de “somn yoghic”, care utilizeaza imaginatia si meditatia ghidata pentru relaxare. Se ajunge intr-o stare similara somnului profund.

Controleaza ADHD

Prin stabilirea unei conexiuni trup-minte, persoanele care sufera de ADHD (o tulburare comportamentala manifestata prin imposibilitatea, in special a copiilor, de a se concentra asupra unei indeletniciri anume) se pot controla mai usor. Yoga poate calma impulsurile si pornirile hiperactive. Practicarea yoga ajuta la promovarea autocontrolului, focusare si concentrare. Este nevoie de disciplina pentru a combina pozitiile, respiratia si meditatia, de aceea se recomanda inceperea cu orele elementare de hatha.

Alunga plictiseala

Plictiseala nu este o suferinta, insa este un obstacol pentru multe activitati pe care vi le propuneti. Din fericire, existand foarte multe stiluri de yoga, aveti o constanta in participarea la ore, dar nu aveti cum sa va plictisiti. Cum fiecare stil e unic, yoga stimuleaza prin deprinderea diferitor elemente. Ashtanga yoga este foarte “fizic” si provocator, in timp ce vinyasa permite creativitate, dans si joaca.

Diferitele stiluri pun la dispozitie si o varietate de exercitii si modalitati fizice si psihice, de la traditional pana unde merge creativitatea si imaginatia, fara sa fiti legati de un antrenament standard. De aceea yoga este o alternativa la orele clasice, fiecare sedinta fiind unica si diferita.

Usureaza singuratatea

Nici singuratatea nu este o afectiune, insa poate fi o stare (nu o conditie fizica) debusolanta pentru multe persoane. Yoga va poate reconecta cu sinele si va ajuta sa depasiti si singuratatea fizica. Daca urati sa fiti singuri, acest sistem complex de practici spirituale, morale sai fizice ajuta la regasirea si atingerea adevaratei constiinte de sine.

Puteti gasi inauntru o stare de implinire si bucurie desi sunteti singur, doar cu propriile ganduri. Cu totii trecem prin perioade de izolare, insa yoga ajuta la o usoara disciplinare si o activitate interioara mai activa, care duce la auto-realizare.

“Respiratia este partenerul de dans”, spune un antrenor de yoga, iar respiratia nu te lasa niciodata sa ramai singur.