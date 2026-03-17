Tessa, o asistentă de marketing în vârstă de 24 de ani, are un ritual clar înainte de orice achiziție: verifică recenziile de pe TikTok și Reddit. Un studiu recent din Marea Britanie confirmă că nu e singura, arătând că 74% dintre persoanele care descoperă un produs online ajung ulterior pe Reddit pentru a valida sau a cerceta mai amănunțit achiziția. recenziile au devenit noua monedă de schimb în marketing.

De ce nu mai avem încredere în reclame?

Explicația este destul de simplă. „O multitudine de probleme concurente erodează de ceva timp încrederea consumatorilor. Incertitudinea politico-socială continuă și presiunea economică constantă îi fac pe oameni mult mai precauți și au nevoie de mai multă reasigurare ca niciodată”, explică Annie Corser, senior trends editor la platforma de informații despre tendințe Stylus. Iar peste toate acestea se adaugă un factor nou. „Adăugați valul tot mai mare de conținut AI și feedback produs de boți, care destabilizează ceea ce publicul simte că știe a fi adevărat și verificabil, iar recenziile de la oameni reali au devenit un scut și un instrument esențial pentru publicul care se luptă să-și păstreze propriul discernământ.”

Rachel Botsman, autoare și lector cunoscută pentru studiile sale despre încredere, completează tabloul. „Într-un mediu cu încredere scăzută, oamenii se uită instinctiv să vadă ce fac ceilalți”, spune ea. Ne orientăm spre experiențele trăite de alți oameni – recenzia detaliată la un hotel, părerea sinceră despre un produs de îngrijire a pielii, recomandarea unui restaurant de la un prieten al unui prieten. Când totul pare o reclamă, lucrurile stau putin diferit.

Recomandari Animalele exotice din casele romanilor: Ce trebuie sa stiti inainte de a le cumpara

„Când totul arată ca marketing, oamenii încep să caute semnale care par umane”, adaugă Botsman.

Brandurile care au înțeles jocul

Și pentru brandurile care mizează pe cultura recenziilor, beneficiile comerciale sunt deja evidente. CEO-ul Medicube, Kim Byung-hoon, a declarat că recenziile de pe TikTok au fost esențiale pentru creșterea explozivă a brandului. „Am putut vedea feedback în timp real. Oamenii ne-au spus ce le-a plăcut și ce ar dori să îmbunătățim. Această buclă directă ne-a făcut să investim mai mult”, a spus el.

Alo Yoga, de exemplu, integrează recenziile direct în interfața sa de e-commerce. Paginile de produs afișează la loc de cinste evaluările cu stele și feedback-ul scris de la clienți. „Recenziile clienților sunt incredibil de importante pentru creșterea Alo, deoarece construiesc încredere la scară largă – mai ales pe măsură ce continuăm să ne extindem la nivel global”, afirmă Summer Nacewicz, EVP de marketing și creație la Alo. Alte mărci, precum Glossier sau Peachy Den din Londra, folosesc comunități restrânse de clienți fideli pentru a testa și rafina produsele înainte de lansare.

Recomandari Aveeno anunță un parteneriat de 3 ani cu Mayo Clinic pentru inovație în dermatologie

Recenziile, hrana pentru inteligența artificială

V-ați gândit vreodată că recenzia lăsată de voi azi ar putea influența un algoritm mâine? Modelele lingvistice mari (LLM), precum ChatGPT și Claude, se bazează pe recenziile online agregate atunci când recomandă produse și mărci. Asta face ca ecosistemele de recenzii să fie și mai importante.

E drept că recenziile au căpătat și un alt rol. „Pe lângă utilitatea lor, recenziile au dobândit și o semnificație socială ca marcator al inteligenței umane. Mai mulți oameni încep să-și exprime îngrijorarea serioasă cu privire la ceea ce dependența de tehnologie, în special de platformele AI de zi cu zi precum ChatGPT, face sănătății noastre cognitive, iar recenziile – în special cele care evaluează lucruri ce necesită o oarecare investiție emoțională, cum ar fi moda și divertismentul – acționează ca o ilustrare a scânteii și a perspicacității umane”, argumentează Corser.

Autenticitate, chiar și cu recenzii negative

Dar cum rămâne cu transparența, mai ales când tot mai mulți influenceri sunt plătiți să promoveze produse? Pentru marketplace-ul de frumusețe Lookfantastic, detaliile sunt esențiale. Billie Faricy-Hyett, chief buying officer, spune că retailerul a „colaborat cu Bazaar Voice, ceea ce ne-a îmbunătățit oferta, adăugând claritate asupra recenziilor care sunt de la cumpărători verificați, versus recenzii stimulate, versus recenzii preluate de pe alte site-uri, versus recenzii neverificate”. Această transparență (esențială în procesul de cumpărare) sporește încrederea clienților.

Recomandari Billboard are primul partener oficial pentru sănătate mintală BetterHelp

Numai ca uneori, chiar și o recenzie negativă poate construi încredere. Corser indică exemplul campaniei r/real a brandului Dove, care a folosit recenzii nefiltrate de pe Reddit pentru a-și promova un ser, inclusiv pe cele critice. „Să le incluzi pe cele negative este împotriva tuturor regulilor – de ce ai promova o recenzie care spune că produsul tău nu funcționează?”, întreabă ea retoric. Și totuși, pe bune, decizia a consolidat încrederea, aliniind campania cu reputația Reddit de forum sincer, condus de utilizatori.

În definitiv, încrederea se construiește acum lateral, prin rețele de semeni, nu vertical, prin autoritate de sus în jos. După cum spune Botsman, „cel mai valoros activ al unui brand astăzi nu este vizibilitatea, ci recomandarea”. Provocarea pentru branduri nu mai este, așadar, doar să fie văzute, ci să fie girate de alții.