7 obiecte distruse în mașina de spălat vase: Avertismentul clar al experților

S-a terminat. Eternul război din bucătărie are un verdict. Și e unul dur. După ani de certuri în familie despre ce are voie și ce nu în mașina de spălat vase, specialiștii în electrocasnice au pus piciorul în prag, oferind o listă neagră a obiectelor pe care le ruinăm, spălare după spălare.

Pentru a închide definitiv subiectul, jurnaliștii de la Mirror au apelat la doi profesioniști. Regulile trebuie să fie clare pentru toți, au insistat ei. David Miloshev, inginer de electrocasnice la Fantastic Services, a arătat cum căldura extremă și detergenții moderni, foarte puternici, pot face prăpăd printre ustensilele mai delicate. Surprinzător sau nu, multe sunt fix cele pe care le folosim zilnic.

De la lemn la cuțite ascuțite: Primele victime ale detergentului agresiv

Primul și cel mai cunoscut dușman al mașinii de spălat este lemnul. Oricât de mare ar fi tentația să arunci acolo tocătorul sau lingura preferată, e o greșeală. Una costisitoare. „Obiectele din lemn, precum tocătoarele și lingurile, absorb apă, ceea ce le face să se umfle, să crape, să se deformeze și, în cele din urmă, să se despice când se usucă”, avertizează Miloshev. Procesul este, din păcate, ireversibil.

Urmează la rând cuțitele de bucătărie de calitate. Ai dat bani buni pe un set? Spală-le doar de mână. E un sfat de aur. Dacă le arunci în mașină, vei vedea cum își pierd tăișul. Rapid. David Miloshev explică pericolul dublu: „Căldura și detergentul tocesc lamele rapid, iar forța jetului de apă le poate lovi de grătare, ciobind tăișul sau deteriorând interiorul mașinii de spălat”.

Tigăile care își pierd „magia”. De ce fonta și teflonul se spală doar de mână

Vasele de gătit din fontă cer și ele spălare manuală. Detergentul agresiv din mașină le poate distruge stratul protector, acea „sezonare” esențială, deschizând calea ruginii. Iar odată ce rugina apare, tigaia e ca și compromisă.

O veste proastă pentru bucătarii comozi.

Aceeași poveste se aplică și tigăilor antiaderente cu teflon. Par ele rezistente, dar mașina de spălat le roade învelișul protector încet, dar sigur, până devin inutile. Mâncarea se va lipi, iar tigaia va zbura la gunoi mult mai devreme.

Paharele pătate și porțelanul bunicii, în pericol

Cristalul fin, paharele delicate sau farfuriile acelea bune de porțelan trebuie să ocolească mașina de spălat. Riscul e major. David Miloshev spune că temperatura ridicată și chimicalele creează fisuri fine, aproape invizibile, care le slăbesc structura. Un alt efect urât este acel aspect lăptos, tulbure, care se depune pe sticlă și de care nu mai scapi.

Verdictul? Serviciul moștenit de la bunica se spală cu grijă. Manual. Fără excepții.

Cana de cafea și obiectele decorative. Pericolul ascuns în detalii

Cănile și termosurile izolate termic sunt și ele pe lista neagră. De ce? Eficiența lor stă în niște straturi perfect sigilate. „Apa se poate infiltra între straturile sigilate, ruinându-le capacitatea de a reține căldura și provocând uneori mirosuri neplăcute”, spune expertul. Le transformi, practic, în simple recipiente.

În final, orice obiect care are piese lipite, modele imprimate sau finisaje decorative este vulnerabil. Căldura topește adezivii și atacă vopseaua. Rezultatul? Modelele se șterg, se cojesc, iar piesele se desprind. Ian Palmer-Smith, expert în reparații la Domestic & General, completează cu un sfat cheie: chiar și pentru vasele care au voie în mașină, așezarea corectă în coșuri este decisivă pentru a evita orice daună și a garanta o curățare bună.