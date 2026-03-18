Stilul minimalist al anilor ’90, popularizat de Carolyn Bessette-Kennedy și JFK Jr., a revenit în forță, în parte datorită serialului „Love Story”. Iar frenezia este atât de mare, încât un palton Prada al lui Bessette-Kennedy s-a vândut recent la licitație pentru suma colosală de 192.000 de dolari. V-ați întrebat vreodată cum să obțineți acel look fără să spargeți o bancă? Ochelarii de soare sunt soluția perfectă.

O alternativă directă la preferații lui CBK

Carolyn era cunoscută pentru loialitatea sa față de ochelarii Aldo de la Selima Optique, rame care au devenit atât de căutate încât compania din New York se confruntă cu întârzieri serioase. Numai că există o variantă mult mai accesibilă. Modelul „The Bessette” de la Reality Eyewear, disponibil pe Nordstrom la prețul de 69 de dolari, este o alternativă cu 451 de dolari mai ieftină. Pe lângă designul șic, ochelarii vin și cu un filtru pentru lumină albastră, care reduce oboseala ochilor.

Stilul sportiv și circular al lui JFK Jr.

JFK Jr. era adesea văzut purtând ochelari de soare sport, de tip wraparound. Deși nu se știe cu certitudine marca, o opțiune care se potrivește perfect este Ray-Ban Predator 2, la prețul de 178 de dolari. Cu un profil masculin și o nuanță negru mat, acești ochelari se fixează confortabil pe față, fără să alunece. Fiul președintelui avea și o slăbiciune pentru ramele rotunde, aproape invizibile. Aici se încadrează modelul Ida de la brandul italian de lux Persol, care costă 393 de dolari și oferă opțiuni de personalizare a lentilelor (solide, gradient sau polarizate).

O altă variantă, inspirată de discuțiile de pe Reddit, este modelul Ray-Ban RB3727D, la 178 de dolari. Cu o alură retro și o potrivire confortabilă (low bridge fit), aceștia sunt o potrivire apropiată pentru ramele metalice și rotunde purtate de JFK Jr.

Opțiuni moderne cu aer vintage

E drept că Bessette-Kennedy evita culorile, dar o pată de culoare este permisă. Ochelarii Quince Bali Acetate (varianta neagră este sold-out) în stilul Tan Tortoise, la doar 50 de dolari, nu doar că păstrează forma alungită, dar o și elevează. Descrierea produsului de la Quince spune totul: „Aduce un aer de glamour vintage al anilor ’90”.

Și pentru că vorbim de stil, hai să vedem și modelul Felt Cute de la Quay, la 75 de dolari. Purtat de vedete actuale precum Sabrina Carpenter, Emrata și Gigi Hadid, acest model face trimitere la standardele impuse de Carolyn. Lentilele fumurii îți permit să activezi „modul incognito” oricând dorești.

Piesa de rezistență moștenită din familie

În final, piesa de rezistență: ochelarii de soare preferați de John Fitzgerald Kennedy însuși, atât la evenimente publice, cât și la plimbările informale cu barca. Modelul Saratoga de la American Optical costă 250 de dolari.

Realizați în SUA, acești ochelari au rame din tortoiseshell și lentile verzi, fiind anti-reflex, rezistenți la pete și la impact. Departe de a fi fragili, modelul Saratoga este construit să reziste, indiferent dacă ești președinte sau un cetățean obișnuit.