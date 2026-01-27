7 Mărturisiri Care Au Șocat Hollywood-ul – Fantome, Excremente și Secrete de Budoir

Interviurile clasice, plictisitoare, au murit. Gata. Acum, secretele ies la iveală. Vedetele de la Hollywood parcă au pornit o competiție nescrisă: cine face cea mai bizară, șocantă sau pur și simplu inutilă mărturisire publică?

Niciun subiect nu mai e tabu, de la obiceiuri ciudate de acasă la fantezii cu fantome. E o tendință pe care a remarcat-o și E! News, o tendință care transformă emisiunile și podcasturile în ședințe de terapie transmise în direct. Sau poate doar într-un circ mediatic.

Kim Kardashian, specialistă în șocuri. De două ori.

Când vine vorba de șocat publicul, Kim Kardashian e campioană. A lăsat pe toată lumea mască atunci când a zis, ba chiar a insistat, că ar fi dispusă să „mănânce rahat” în fiecare zi dacă asta ar garanta un aspect mai tânăr. Da, ați citit bine. Scopul era să-și promoveze niște cosmetice, dar declarația a eclipsat total produsul.

Dar nu e tot.

Alt moment, altă sinceritate brutală. Kim a povestit cum i-a adus un omagiu bunicii sale, MJ, în timp ce făcea sex cu Pete Davidson. Erau lângă șemineu, după o noapte de amor, și Kim s-a gândit: „Bunico, ce mult mi-aș dori să fii aici să vezi asta”. Coincidență? Greu de crezut.

Fără uși închise. Nici la baie. Cazul Mila Kunis și Ashton Kutcher

Să trecem la un cuplu care părea normal. Părea. Mila Kunis și Ashton Kutcher au o regulă de aur acasă: fără uși închise. Deloc. Nici măcar la baie. Actrița zice că totul a început din cauza copiilor, care băteau la ușă non-stop, așa că au renunțat de tot la ele. Rezultatul? Intimitate zero pentru toată lumea. Conceptul de „spațiu personal” a dispărut din casa lor.

Decizia, cum era de așteptat, a rupt internetul în două. De o parte sunt părinții care înțeleg perfect haosul. De cealaltă parte, cei care încă mai visează la o baie făcută în tihnă.

„Am făcut sex cu câteva fantome”. Mărturisirea paranormală a lui Joy Behar

Și exact când credeai că nu te mai poate surprinde nimic, apare Joy Behar. Prezentatoarea de la „The View” a recunoscut, cât se poate de firesc, că a „făcut sex cu câteva fantome”. Ați auzit bine. Mai multe. A ținut să sublinieze că nu e o glumă și a descris experiențele, adăugând că spiritele sunt „foarte greu de prins”.

În platou s-a lăsat o tăcere de mormânt. Atât publicul, cât și colegii ei au rămas muți. Probabil e una dintre cele mai ciudate confesiuni făcute vreodată la TV, la o oră de vârf. Asta înseamnă să duci conceptul de „prea multă informație” la un alt nivel.

De la fiica președintelui la prințesa muzicii pop

Dar lista nu se încheie aici. Nici pe departe. Jenna Bush Hager, fata fostului președinte George W. Bush, a povestit de ce umblă fără lenjerie intimă, lăsându-și colegii de la emisiunea „Today” cu gura căscată. În alt colț al celebrității, Britney Spears a recunoscut senin că nu știe cine sunt Pete Davidson și Scott Disick. Exact, cei doi bărbați super-mediatizați din clanul Kardashian. Ironia sorții…

Și ca să terminăm apoteotic, actrița Jana Kramer a dezvăluit cum „pipiul de sparanghel” era să o coste relația cu Chris Evans. Asta se întâmpla cu mult timp înainte ca el să devină Captain America. Unele povești poate ar trebui păstrate pentru sine. Sau poate că tocmai asta vrea publicul să audă.