7 aditivi alimentari de evitat

Aditivii alimentari sunt folositi de secole pentru a modifica felul in care arata, gusta sau se pastreaza alimentele. Dar acesti aditivi isi gasesc calea in camara sau frigider doar pentru ca mancarea sa aiba gust mai bun, sa arate mai bine sau sa se pastreze timp mai indelungat, in niciun caz pentru a fi mai sanatoasa sau mai nutritiva.

O familie tipica de americani (doar acolo exista statistici recente) utilizeaza 90% din bugetul pentru mancare la achizitionarea de semipreparate si alimente procesate, fiind astfel foarte expusi la o cantitate enorma de aditivi alimentari, multi dintre ei cu consecinte neplacute asupra sanatatii.

Unii aditivi sunt mai rai decat altii, unii sunt aproape inofensivi, altii de-a dreptul toxici sau cancerigeni. Iata-i pe cativa dintre cei mai periculosi:

1. Indulcitorii artificiali

Aspartamul, (E 951) este foarte popular si intalnit sub mai multe denumiri comerciale, prezent mai ales in produsele etichetate “fara zahar”, “sugar free”, “dietetic”. Aspartamul este considerat ca fiind cancerigen si exista mai multe studii care au demonstrat ca, in combinatie cu alte alimente sau aditivi, are efecte secundare si reactii adverse.

Din nefericire, aspartamul, care se gaseste in mii de produse din care multe uzuale, este o neurotoxina si a fost legat de o serie de afectiuni, unele foarte serioase. Printre urmarile grave ale consumului exagerat de aspartam, pe langa pierderi pe termen scurt de memorie, se numara si tumori, diabet, scleroza, Parkinson, Alzheimer, fibromialgie, oboseala cronica, depresie, atacuri de panica, ameteala, migrene, greata, convulsii.

Cel mai des, aspartamul este utilizat ca ingredient in racoritoarele dietetice sau fara zahar, jeleuri si glazuri, deserturi, guma de mestecat fara zahar, cocktailuri, prajituri si placinte semipreparate, cereale pentru micul dejun, drajeuri si bomboane, budinci, ice tea, vitamine masticabile, pasta de dinti.

2. Sirop de porumb cu un continut ridicat de fructoza

Siropul de porumb cu un continut ridicat de fructoza (High fructose corn syrup – HFCS) este un indulcitor artificial rafinat, care a devenit sursa cea mai des-intalnita de calorii, in SUA. Se gaseste in aproape toate alimentele procesate si, printre efectele nocive asupra organismului se numara si cresterea colesterolului rau, LDL. Pe langa continutul crescut de calorii, HFCS contribuie la cresterea numarului de diabetici.

Siropul de porumb se gaseste in aproape toate semipreparatele si produsele procesate, produse de patiserie, dulciuri, iaurturi aromatizate, dressinguri pentru salata, conserve, cereale pentru micul dejun.

3. Monoglutamat de sodiu (MSG/ E 621)

Monoglutamatul de sodiu este un aminoacid folosit ca potentiator de gust in supe, dressinguri de salata, chips-uri, semipreparate inghetate, in preparatele specifice fast-food-urilor. MSG este cunoscut ca excitotoxina, o substanta care excita celulele pana la punctul de daune sau chiar moarte. Studiile arata ca un consum regulat de monoglutamat de sodiu are efecte secundare printre care se numara si depresia, dezorientarea, oboseala, dureri de cap, obezitate. MSG “dezactiveaza” functia creierului care e responsabila cu satietatea si, fara sa stie unde sa se opreasca din mancat, organismul devine supraponderal, apoi obez.

Alimentele in care se gaseste, de cele mai multe ori, monoglutamatul de sodiu sunt snacks-urile si chips-urile, mancarea chinezeasca, condimentele, semipreparatele congelate.

4. Grasimi trans

Grasimile trans sunt adaugate in produsele alimentare pentru a le prelungi perioada de valabilitate si sunt printre cele mai periculoase substante pe care le consumam. Gasite mai ales in alimentele prajite la temperaturi inalte, specifice fast-food-urilor, grasimile trans sunt obtinute printr-un proces numit hidrogenare. Numeroase studii arata ca aceste grasimi cresc colesterolul rau, LDL, in timp ce il scad pe cel bun, HDL. Acest proces ii face pe consumatirii constanti mai predispusi la afectiuni cardiace, accidente vasculare, atacuri de cord, contribuind si la cresterea riscului de diabet sau alte probleme de sanatate.

In Danemarca sunt interzise alimentele care au un procent mai mare de 2% de grasimi trans, decizie care a redus consumul de uleiuri hidrogenate.

Grasimile trans se gasesc in alimentele de tip fast-food, in margarina, chips-uri si biscuiti, produse de patiserie.

5. Coloranti alimentari

Studiile arata cum colorantii alimentari care se gasesc in majoritatea produselor din magazine pot contribui la problemele comportamentale ale copiilor, ducand si la o scadere drastica a IQ-ului. O serie de coloranti care se gasec in bauturile racoritoare, sucuri de fructe sau sosuri au fost asociate cu diverse afectiuni. Printre cele mai periculoase se numara:

Albastru #1 si Albastru #2 (E133)

Interzise in Norvegia, Finlanda si Franta, pot cauza daune cromozomiale. Se gasesc in bomboane, cereale, bauturi racoritoare, alimente pentru animale.

Rosu #3 si Rosu #40 (E 124)

Au fost interzise in mai multe tari la inceputul anilor ’90, dupa aproape un deceniu de dezbateri cu privire la utilizarea lor in alimente si cosmetice. Acesti coloranti au fost asociati cu cancerul de tiroida si interfereaza cu transmiterea informatiilor intre creier si nervi. Se gasesc in cocktailurile de fructe, premixuri de placinta cu cirese, inghetata de cirese, bomboane, produse de patiserie.

Galben #6 si Galben Tartrazina (E 102)

Interzise in Norvegia si Suedia, cresc numarul de tumori la rinichi si glandele suprarenale la animalele de laborator. Se gasesc in Branzeturi, semipreparate pe baza de branza, mustar, bomboane, bauturi carbogazoase, limonada.

6. Sulfit de sodiu (E 221)

Conservant utilizat in industria vinurilor. Potrivit FDA, o persoana din 100 este sensibila la sulfitii din alimente, majoritatea acestor indivizi fiind asmatici. Astfel, sulfitii au fost asociati astmului si pot provoca, pe langa crize, dureri de cap, probleme respiratorii si iritatii.

Sulfitul de sodiu se utilizeaza pentru conservarea vinului si a fructelor uscate.

7. Nitrit de sodiu / Nitrat de sodiu

Conservant, colorant si potentiator de aroma pentru carne si preparate din carne, in special pentru mezeluri si peste afumat. Acest ingredient, care pare inofensiv, este cancerigen si extrem de periculos din momentul in care intra in sistemul digestiv.

Desi s-a incercat interzicerea sa in anii ’70, producatorii de semipreparate din carne au protestat vehement, neavand alternativa pentru conservarea produselor. Acest aditiv face ca orice carne sa para proaspata si apetisanta, indiferent de cat e de veche.

Nitratii/nitritii de sodiu sunt intalniti in hotdog, sunca, bacon, peste afumat, mezeluri, in aproape orice carne procesata.