Brandul islandez 66°North, fondat în 1926, aniversează centenarul cu o mișcare strategică pe piața daneză. Compania va deschide la începutul lunii august un nou magazin emblematic în Copenhaga, chiar în timpul Săptămânii Modei. Acesta va prelua o locație cu o istorie de un sfert de secol, iar CEO-ul Helgi Óskarsson a dezvăluit planurile în detaliu.

O locație cu greutate

Noul magazin nu este o deschidere oarecare. Este vorba despre al treilea punct de vânzare al brandului în Copenhaga, dar locația este cea care contează cu adevărat. „Deschidem un nou magazin emblematic în Copenhaga la începutul lunii august, pentru a coincide cu Săptămâna Modei de la Copenhaga. Locația pe care o preluăm a fost, în ultimul sfert de secol, casa Storm, un magazin legendar din Copenhaga”, a explicat Helgi Óskarsson. El a adăugat că „Storm a avut o influență extraordinară pe scena modei și a retailului danez în ultimele trei decenii. Să ne putem muta în această locație la aniversarea noastră de 100 de ani este cu adevărat o onoare.”

Dar cum s-a ajuns aici? Totul a pornit de la o simplă conversație. „Când am auzit că această locație era disponibilă, l-am contactat pe co-fondatorul Storm, Rasmus Storm, și am stat de vorbă. De-a lungul timpului, am dezvoltat și o prietenie foarte bună, deoarece amândoi ne putem identifica cu unele dintre provocările cu care ne-am confruntat în afaceri”, a povestit Óskarsson.

O tranziție marcată printr-o colaborare specială.

Iar înțelegerea a mers dincolo de preluarea spațiului. „Am convenit că vom lucra împreună la tranziția de la Storm la 66°North prin crearea unei colecții capsulă”, a confirmat CEO-ul.

Colecție limitată din materiale reciclate

Colecția specială va fi una exclusivistă, menită să facă legătura între comunitățile celor două branduri. „Rasmus a lucrat îndeaproape cu echipa noastră de creație și va călători în Islanda în această primăvară pentru a se asigura că este interesantă atât pentru comunitatea 66°North, cât și pentru comunitatea Storm, care a fost incredibil de loială”, a detaliat Óskarsson. El a precizat că „această colecție va fi foarte limitată. De obicei, când facem colaborări, încercăm să folosim țesăturile rămase, așa că facem la fel și cu Storm. Practic, asta e tot ce vă pot spune. Asta și faptul că va fi realizată în fabricile noastre proprii din Letonia.”

Reparații de 100 de ani, nu sustenabilitate de fațadă

Spre deosebire de multe branduri care abia acum descoperă sustenabilitatea, pentru 66°North durabilitatea este în ADN-ul companiei încă de la început. Dar ce înseamnă, pe bune, asta? „Accentul în fabricile noastre este pe calitate și durabilitate. Totul pornește din 1926, când a fost fondată compania, pentru că atunci când dezvolți un produs care ar trebui să salveze vieți, nu poți face compromisuri la calitate și durabilitate”, spune Óskarsson, care adaugă un fapt șocant: „Știți, 60% din toate hainele fabricate în lume sunt aruncate în decurs de un an.”

Si aici lucrurile stau puțin diferit. „Avem atelierul de reparații încă din 1926. Nu este ceva ce am început recent pentru că am vrut să părem mai sustenabili. A fost înființat acum 100 de ani pentru că Islanda era o țară foarte săracă, așa că cea mai mare parte a veniturilor provenea de fapt din reparații la început”, explică el. Cifrele vorbesc de la sine. „Astăzi, reparăm peste 4.000 de piese pe an. Deci nu este vorba atât de mult despre dezasamblarea unei piese vestimentare, ci despre asigurarea longevității acesteia.”

De ce tot Copenhaga?

Având deja două magazine în capitala Danemarcei (unul în aeroport și un magazin de arhivă), de ce a fost nevoie de un al treilea? Răspunsul este simplu. „Cred că cuvântul cheie aici este comunitate. Am fost întotdeauna o parte foarte importantă a comunității și culturii islandeze”, afirmă CEO-ul. Legătura cu Danemarca este una istorică și profundă. „Când a venit timpul să deschidem magazine în afara Islandei în 2014, Copenhaga a fost un pas natural pentru noi. Islanda a făcut parte din coroana daneză timp de 500 de ani, ceea ce înseamnă că Copenhaga a fost capitala Islandei pentru o lungă perioadă de timp.”

Brandul a colaborat de-a lungul anilor cu trei mărci daneze: Soulland (în 2014), Ganni (între 2019 și 2022) și, cel mai recent, în februarie anul acesta, cu brandul de skating Dancer.

Provocările prezentului și viziunea pentru viitor

Privind spre viitor, Óskarsson se inspiră din curajul fondatorului. „Mă uit în urmă la fondatorul companiei, care a avut curajul să înceapă o mică firmă de îmbrăcăminte în mijlocul pustietății, în nord-vestul Islandei, salvând viețile pescarilor islandezi. E nevoie de curaj pentru a face un astfel de pas și, sperăm, în următorii 100 de ani, compania va continua să se dezvolte.”

Numai că realitatea economică actuală este complicată. Întrebat despre incertitudinea macroeconomică, răspunsul a fost direct: „Ne afectează foarte mult. Dacă ne întoarcem cu câțiva ani în urmă, Brexit a fost o surpriză pentru mulți. Marea Britanie era o piață foarte importantă și, dintr-o dată, a necesitat o abordare diferită. Nu a fost ușor să aducem produsele. Apoi am avut Covid, apoi războaiele tarifare și apoi războaie reale. A dat peste cap lanțul de aprovizionare; materialele sunt întârziate pentru că se închid canale. Cred că asta e doar o parte a lumii în care trăim și trebuie să ne descurcăm.”

Sfatul său pentru alți lideri este să aibă „o viziune, să se țină de ea și, în același timp, să fie suficient de agili pentru a depăși provocările care vor apărea pe parcurs.” În ciuda obstacolelor, Óskarsson rămâne optimist. „Cred că este super interesant să fii CEO în 2026. Există mari provocări, dar poate că ele vin cu oportunități. Cele mai mari victorii din istoria omenirii au fost obținute în vremuri dificile. Așa că, aduceți provocările.”