5 trucuri simple care te ajuta sa castigi timp in fiecare zi. Timpul este cea mai pretioasa avere. Este singura componenta a vietii noastre care nu poate fi recuperata si cu toate acestea pierdem enorm de mult timp fie pentru ca nu suntem organziati, fie pentru ca ne planificam lucrurile nu tocmai bine, fie pentru ca acceptam activitati care nu ne aduc beneficii si ne fac sa pierdem timp.

Nu multi oameni inteleg ca este la fel de important sa economisim timp, pe cat este important sa economisim bani. Multi nu inteleg ca, atunci cand isi pierd timp ii fac pe ceilalti sa-si piarda timpul. Pe de alta parte in loc sa faci lucruri intr-o graba si sa-i faci altii sa transpire din cauza intarzierii tale, poti sa faci aceste lucruri simple pentru a economisi si a castiga timp, in fiecare zi.

Trezeste-te la timp, in fiecare zi!

Nu setati alarma pentru a o opri si pentru a mai dormi un pic. In mod normal, si ideal pentru sanatatea ta, este ca dupa ce a sunat alarma sa te trezesti in cel mult cinci minute. Unde a te trezi inseamna a te da efectiv jos din pat. Inca un amanunt. Daca te trezesti inainte de a suna alarma este un om fericit. Momentul in care te trezesti singur este considerat de organism ideal pentru a incepe activitatea unei noi zile. Asa ca daca te trezesti singur, da-te imediat jos din pat. Vei avea cu siguranta o zi excelenta!

Incepeti o alta munca/lucrare/plan/proiect numai dupa ce ai terminat ceea ce faceai

Nu incerca sa faci totul in acelasi timp. Vei pierde timpul. Sarcinile multiple pe care ai impresia ca le faci mai bine, facudu-le pe toate dintr-o data, sunt cea mai mare cauza a pierderilor de timp. Daca doresti sa castigi vreme concentreaza-te doar asupra unei singure activitati si nu te opri pana nu o duci la bun final. Mai mult nu te gandi la un alt proiect decat numai dupa ce ai finalizat primul proiect. De asemenea, nu te gandi sa rezolvi o alta problema daca inca lucrazi la o alta. Nu te vei putea concentra la ceea ce faci si vei pierde din eficienta, ceea ce inseamna ca iti vei pierde timpul.

Mai putin timp pentru navigat aiurea pe internetul, mai putin timp la telefon

O gramada de timp este irosita in fiecare zidin cazua faptului ca a devenit un adevarat viciu sa batuim fara rost pe internet. De cate ori ai deschis ieri reclamele, sau postarile sponsorizate de pe Facebook doar pentru ca ti s-au parut interesante? De cate ori ti-au fost cu adevarat de folos? Exact asta este problema. Pierdem foarte mult timp facand lucruri inutile. Ca pierdem timpul aiurea nu este insa cea mai importanta probleme. Ulterior apare sentimentul de tristete si frustrare pentru ca am pierdut timp, iar asta este extrem de daunator, ineficient si contraproductiv. Statistica arata ca acest sentiment d etristete pentru ca am pierdut timp este una din cauzele care pot duce la depresie.

Planifica-ti ziua si incerca sa respecti ceea ce ti-ai propus

Planificarea zilelor este una dintre merile strategii ale celor care au succes in viata. Pentru ei munca este munca, timpul de relaxare, timp de relaxare. Planificarea nu este o strategie usor de indeplinit, dar cu putina ambitie se poate. Planificarea te va ajuta sa castigi timp sa stii exact ce ai de facut si ce nu ar facut inca, sa stii cum sa planifici lucrurile in zilele urmatoare si te va ajuta sa vazi mai repede si mai simplu care sunt prioritatile.

Ordine in casa, in masina, la birou sau pe birou

Iti pare un sfat inutil? Afla ca oamenii dezordonati pierd cire 90 de minute pe zi cautand ceea ce nu mai stiu unde au pus! Exista statistici destul de alarmante despre timpul pierdut de o persoana in fiecare zi, si insumat, in fiecare an doar cautand cheile. Daca ai un loc fix pentru a pastra cheile, fa asta in fiecare zi. Acelasi lucru este valabil si pentru toate lucrurile. Pune lucrurile la loc si nu vei mai pierde timp cautand-le. Este la fel de valabil cu ordinea de pe biroul la care lucrezi, ordinea din calculator/tableta/telefon. Ordinea din jurul tau inseamna ordine si organizare in minte. Opusul este perfect valabil si este cauza pentru care pierzi timp in loc sa castigi timp!