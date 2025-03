5 trucuri geniale ca să arăți mai tânără. Cele mai bune și simple sfaturi! Exista metode, solutii si idei care te pot face sa arati si sa te simti mai tanara. Tineretea este o stare de spirit, care vine din interior, iar exteriorul trebuie sa poata sustine energia din interior.

Toate femeile stiu ca nuanta parului este o chestiune extrem de importanta. Dar din graba, din nestiinta, din neatentie, tehnicile de frumusete in general si vopsitul parului in special, in loc sa te avantajeze, iti pot aduce deservicii. Statistica arata ca peste jumatate din femeile care se vopsesc, aleg o nuanta gresita, care le imbatraneste. Tonurile indraznete sunt recomandate doar femeilor foarte tinere, femeilor mature le este recomandat un ton – doua mai deschis decat cel natural, dar aceiasi nuanta.

Pentru un aer natural, alege nuantele din gama castaniului, evita negrul care face figura severa si aspra, evita blondul spre cenusiu, care te face palida si foloseste mesele de culoare, dar in tonul parului tau, sau suvite, care intineresc figura.

Daca vrei sa pari mai tanara, alege o tunsoare cu volum, par tuns scurt sau mediu si bucle. Vopseste-te intr-o nuanta de par ca cel pe care il aveai in jurul varstei de 5-6 ani. Trebuie sa ti cont si de personalitatea ta, de stilul tau de viata si sa ceri sfatul unui hair-stilist, macar o data intr-un an, in ceea ce priveste culoarea si forma parului tau.

Parul trebuie scurtat cu cat inaintezi in varsta. Parul scurt intinereste, dinamizeaza, improspateaza, este capabil sa ofere energie si tonus. Parul scurt trebuie sa aiba o lungime care sa permita modificari de look, variatii si solutii de variatie a coafurii. Concluzia este ca, daca vrei sa intineresti, uneori ar trebui sa mergi la coafor si sa te tunzi…

Atentie la folosirea anticearcanului!

Un anticearcan bun poate face minuni. Este insa necesar sa stii sa-l folosesti. Acopera usor si intinde bine urma, zona cearcanelor, aripile nasului si toate ridurile adanci, de expresie. Daca inveti sa folosesti bine un anticearcan si daca alegi un produs de calitate, alaturi de un fond de ten bun si in acord cu tenul tau, atat in ceea ce priveste culoarea, dar si in ceea ce priveste calitatea pielii (gras, uscat) este foarte posibil ca prietenele tale sa te intrebe daca ai facut o operatie esteteica, daca ai apelat la botox sau daca te-ai indragostit. Pentru ca, nu-i asa, doar in aceste conditii poti fi atat de stralucitoare si intinerita.

Esti sigura ca porti sutienul potrivit?

Un sutien perfect poate sa te faca sa te simti foarte bine, sa-ti micsoreze talia si sa te scape de durerea de spate. Sutienul nu se alege doar dupa numar, litera sau forma. Ea spune ca sutienul trebuie incercat si, de foarte multe ori, femeile ajung sa poarte un sutien cu adevarat potrivit doar daca cer sfatul si ajutorul specialistilor. Din 10 femei, sapte sunt nefericite cu sutienul lor. Si nu este deloc in regula. Nu stiu de ce femeile cumpara sutiene cu o oarecare jena, fara sa incerce, fara sa se consulte cu vanzatorul. Un sutien bun trebuie sa-ti ridice sanii, sa fie comod, te face sa te simti zvelta si sexy.

Buze voluptoase!

Realitatea este ca buzele isi pierd din farmec cu varsta. Pierd din volum, pierd culoarea. Solutia cea mai la indemana, cu cele mai mari si bune efecte este rujul, gloss-ul si balsamul de buze. Sunt cosmetice care nu trebuie sa-ti lipseasca si pe care trebuie sa le ai la indemana. Buzele stralucitoare vor da chipului tau un aer placut, tineresc, ingrijit, dincolo de alte detalii. Uneori buzele stralucitoare, fac invizibile imperfectiunile, iar pe tine te determina sa te simti bine si in forma.

Ingrijeste-ti pielea!

Exfoliaza, maseaza si hraneste-ti pielea cu perseverenta si constanta. Grija fata de pielea ta trebuie sa intre in rutina. Nu exista nimic care sa te faca sa sari peste exfoliere in timpul dusului, de cel putin doua ori pe saptamana, nu exista nimic care sa te opreasca sa-ti hidratezi pielea dupa fiecare dus sau baie cu un lapte de corp. Gesturi firesti, care iti vor face pielea placuta, sanatoasa, si care iti vor da un aer ingrijit indiferent de varsta, greutate si alte detalii ale siluetei tale. O piele ingrijita nu pare niciodata imbatranita!

Iubeste-ti mainile!

Daca nu iti arati varsta, mainile sunt cele care iti pot trada numarul adevarat al anilor. Solutia este sa-ti ingrijesti cu rabdare si perseverenta mainile, fie folosind creme hidratante, fie produse naturiste, unele dintre ele chiar mai eficiente decat cele clasice de sinteza. Un alt amanunt de care trebuie sa tii cont este faptul ca, in anotimpul rece, trebuie sa-ti protejezi mainile de frig si umezeala, cu manusi potrivite. Cele mai bune sunt cele de piele imblanita (pentru ger) si de piele captusita sau de lana (pentru perioadele mai putin reci).

Si, in loc de final, bonus inca doua recomandari: razi, zambeste si fa, cat se poate de des, dragoste!

Tu ce faci ca sa te simti mai tanara? Care sunt trucurile tale?