5 tipuri de centrale pe lemne cu eficiență optimă și autonomie ridicată – Financiarul

Centralele Termice CANDLE: Energie Sustenabilă și Eficientă pentru Încălzirea Spațiilor

Într-o lume din ce în ce mai preocupată de eficiența energetică și de sustenabilitate, centralele termice pe lemne cu ardere tip lumânare, cunoscute sub denumirea de centrale CANDLE, au devenit o opțiune inovatoare pentru încălzirea locuințelor și spațiilor comerciale. Tehnologia avansată CANDLE, dezvoltată în Lituania și disponibilă în România prin distribuitori specializați, optimizează procesul de combustie prin ardere verticală controlată, similară cu cea a unei lumânări. Această metodă de ardere asigură o eliberare uniformă a căldurii, ceea ce conduce la o reducere a consumului de combustibil și a emisiilor poluante.

Ce Oferă Modelele CANDLE

Modelele CANDLE se remarcă printr-o autonomie de până la 48 de ore (și chiar până la 72 de ore în condiții optime), un randament termic de 87-93%, un consum redus de lemn de aproximativ 0,29 kg/oră per kW produs și compatibilitate cu diverse tipuri de biomasă, inclusiv lemn cu umiditate sub 20%, peleți, brichete sau porumb. Fabricate din oțel aliat de 4 mm grosime, aceste centrale sunt livrate complet echipate, cu o garanție de 2 ani și o durată de viață estimată de 25 de ani. De asemenea, ele se integrează cu ușurință în sisteme hibride cu energie solară sau biomasă și sunt gata de utilizare la maximum 2 ore după instalare.

În acest articol, ne vom concentra asupra celor cinci modele principale din gama CANDLE, având puteri cuprinse între 18 kW și 50 kW. Fiecare model vine cu specificații tehnice distincte, avantaje practice și aplicații ideale, iar alegerea unui model depinde de suprafața de încălzit, bugetul disponibil și preferințele de combustibil. Toate modelele oferă o alternativă superioară centralelor tradiționale, care necesită reîncărcări frecvente (la fiecare 3 ore) și au un randament inferior.

Modelul CANDLE 18 kW: Soluția Compactă pentru Spații Mici

Centrala CANDLE 18 kW este modelul accesibil din gama de produse, ideal pentru locuințe mici sau spații cu suprafața de 70-150 m². Cu o putere nominală de 18 kW, această centrală asigură o încălzire uniformă și eficientă, fără fluctuații de temperatură.

Specificații cheie:

Putere: 18 kW

18 kW Autonomie: 24-48 ore cu o singură încărcare

24-48 ore cu o singură încărcare Randament termic: 87-93%

87-93% Combustibil: Lemne, peleți, brichete, porumb

Lemne, peleți, brichete, porumb Volum cameră de încărcare: 145 dm³

145 dm³ Greutate: 195 kg

195 kg Preț: 10.000 lei (TVA inclus, transport gratuit)

Această centrală excelează prin simplitatea sa, iar utilizatorii au raportat o autonomie extinsă chiar și în condiții de iarnă aspră, cu intervale de curățare a cenușii care variază între 15 și 30 de zile. Este perfectă pentru familii tinere sau ca soluție de încălzire în locuințe secundare, oferind un raport calitate-preț excelent în comparație cu alternativele pe gaz sau electricitate.

Modelul CANDLE 20 kW: Echilibru Perfect între Putere și Eficiență

Modelul CANDLE 20 kW este următorul pas în gamă, creat pentru case medii cu suprafața de 100-200 m², unde necesită căldura moderată, dar constantă. Designul său robust permite o încărcare generoasă, minimizând intervențiile zilnice.

Specificații cheie:

Putere: 20 kW

20 kW Autonomie: 24-48 ore

24-48 ore Randament termic: 87-93%

87-93% Combustibil: Lemne, peleți, brichete, porumb

Lemne, peleți, brichete, porumb Volum cameră de încărcare: 200 dm³

200 dm³ Greutate: 250 kg

250 kg Preț: 14.400 lei (TVA inclus, transport gratuit)

Această centrală se distinge prin versatilitatea sa, acceptând combustibili alternativi precum brichetele sau porumbul, extinzând astfel autonomia la peste 48 de ore, conform recenziilor utilizatorilor. Este recomandată pentru cei care doresc o centrală cu o construcție simplă dar cu performanțe extraordinare, evitând costurile ridicate de mentenanță ale sistemelor mai vechi.

Modelul CANDLE 30 kW: Performanță Ridicată pentru Case Medii

Pentru suprafețele de 150-250 m², centrala CANDLE 30 kW oferă o putere superioară, cu un consum optimizat care o face economică pe termen lung. Aceasta este alegerea ideală pentru familii numeroase sau spații cu mai multe camere.

Specificații cheie:

Putere: 30 kW

30 kW Autonomie: 24-48 ore

24-48 ore Randament termic: 87-93%

87-93% Combustibil: Lemne, peleți, brichete, porumb

Lemne, peleți, brichete, porumb Volum cameră de încărcare: 205 dm³

205 dm³ Greutate: 290 kg

290 kg Preț: 18.800 lei (TVA inclus, transport gratuit)

Utilizatorii apreciază viteza de încălzire, raportând valori de 22-24°C pentru o suprafață de 160 m² în doar 22-24 ore. De asemenea, consumul redus de lemn poate reduce facturile anuale cu până la 40% comparativ cu centralele convenționale. Modelul se distinge prin durabilitate și fiabilitate, fiind testat în condiții reale de utilizare timp de mai mulți ani.

Modelul CANDLE 35 kW: Versatilitate Maximă pentru Spații Mari

Cu o putere de 35 kW, acest model este capabil să acopere suprafețe de 200-400 m², fiind ideal pentru case spațioase sau clădiri comerciale. Camera de încărcare extinsă permite stocarea unui volum mare de combustibil, ceea ce reduce frecvența reîncărcărilor.

Specificații cheie:

Putere: 35 kW

35 kW Autonomie: 24-48 ore

24-48 ore Randament termic: 87-93%

87-93% Combustibil: Lemne, peleți, brichete, porumb

Lemne, peleți, brichete, porumb Volum cameră de încărcare: 325 dm³

325 dm³ Greutate: 315 kg

315 kg Preț: 21.200 lei (TVA inclus, transport gratuit)

Un aspect remarcabil al acestui model este adaptabilitatea sa la orice tip de biomasă, oferind o ardere curată și de lungă durată. Recenziile utilizatorilor subliniază fiabilitatea sa chiar și după ani de utilizare intensivă, având o autonomie extinsă în combinații hibride.

Modelul CANDLE 50 kW: Puterea Supremă pentru Încălzirea Industrială

Cel mai puternic model din gamă, CANDLE 50 kW, este destinat spațiilor ample de 300-500 m², cum ar fi ferme, ateliere sau blocuri mici. Oferă o capacitate de stocare impresionantă, făcându-l ideal pentru utilizare intensivă.

Specificații cheie:

Putere: 50 kW

50 kW Autonomie: 24-48 ore (până la 72 ore în condiții optime)

24-48 ore (până la 72 ore în condiții optime) Randament termic: 87-93%

87-93% Combustibil: Lemne, peleți, brichete, porumb

Lemne, peleți, brichete, porumb Volum cameră de încărcare: 440 dm³

440 dm³ Greutate: 390 kg

390 kg Preț: 25.000 lei (TVA inclus, transport gratuit)

Un avantaj important al acestui model este scalabilitatea sa. Există dovezi că funcționează impecabil după 7 ani de exploatare, menținând un randament ridicat și o autonomie extinsă, mai ales când se utilizează porumb sau deșeuri lemnoase. Este o opțiune premium pentru cei care prioritizează eficiența pe termen lung.

De ce să Alegi o Centrală CANDLE?

Gama CANDLE redefinește standardele în încălzirea pe biomasă, combinând tehnologia avansată de ardere tip lumânare cu prețuri accesibile și mentenanță minimă. Fiecare model poate fi livrat complet echipat, cu opțiuni de kit suplimentar (cost între 2.600-2.900 lei) pentru distribuția termică automată și cu transport gratuit în România.

Avantajele comune ale centralelor CANDLE, cum ar fi autonomia lungă, eficiența superioară și versatilitatea combustibilului, fac din aceste centrale o investiție inteligentă, contribuind la reducerea dependenței de surse fosile și la scăderea costurilor energetice de lungă durată.

Pentru o consultanță personalizată, este recomandat să contactezi distribuitorii oficiali. Indiferent de dimensiunea locuinței tale, un model CANDLE îți va asigura confortul termic pe o durată extinsă, contribuind la un mediu mai curat și mai sustenabil.

Cu soluțiile propuse de centralele CANDLE, nu doar că îți protejezi buzunarul, dar și mediul înconjurător, alegând o metodă modernă și ecologică de încălzire. Aceasta este o alegere care reflectă angajamentul nostru față de eficiența energetică și durabilitate.

