Deși discuțiile despre tranzitul intestinal sunt încă un subiect tabu pentru mulți, este important să anunțăm medicul despre orice schimbare neobișnuită pentru a depista din timp afecțiuni grave. Cancerul de colon este una dintre cele mai comune forme de cancer, însă puțini îi cunosc cu adevărat semnele. Un chirurg specialist, Jeremy Clark, evidențiază cinci semnale de alarmă pe care nu ar trebui să le trecem cu vederea.

Sânge în scaun, primul semnal de alarmă

Prezența sângelui la toaletă este poate cel mai clar semn. „Sângerarea la toaletă este un simptom îngrijorător pe care ar trebui să-l semnalați medicului de familie”, spune Clark. Culoarea sângelui poate oferi indicii importante. „Dacă sângerarea provine de la începutul colonului, sângele trebuie să parcurgă aproximativ un metru până să fie eliminat, așa că va deveni foarte închis la culoare, aproape negru. Dar dacă sângerarea provine dintr-o zonă mai joasă a intestinului, aproape de rect, sângele va fi roșu aprins”, explică chirurgul.

Medicul insistă asupra urgenței. „Dacă vedeți sânge în scaun, în special sânge de culoare închisă sau amestecat cu materiile fecale, chiar și o singură dată și în cantitate semnificativă, acest lucru trebuie raportat imediat medicului. Nu așteptați să se întâmple din nou.”

Nici sângele roșu aprins, persistent, nu trebuie ignorat. E drept că poate fi vorba de hemoroizi, dar nu e o certitudine. „Dacă vedeți puțin sânge roșu aprins pe hârtia igienică după ce ați fost la toaletă și știți că aveți hemoroizi, atunci nu este atât de îngrijorător. Însă, dacă acest lucru continuă mai mult de o săptămână, ar trebui raportat medicului dacă nu a fost investigat niciodată înainte”, adaugă Clark.

Modificări ale tranzitului intestinal

O schimbare bruscă și persistentă a obiceiurilor intestinale este un alt semnal. „Dacă tranzitul dumneavoastră funcționează ca un ceasornic, o dată pe zi, și dintr-o dată mergeți de două sau trei ori pe zi, iar scaunele sunt mai moi, acest lucru trebuie investigat”, avertizează specialistul. orice deviere de la normalitate trebuie monitorizată.

Și constipația poate fi un semn. „Apariția constipației nu este un factor de risc la fel de mare, dar dacă este o schimbare bruscă și nu revine la normal, trebuie analizată și aceasta.”

O dereglare de o zi sau două nu ar trebui să ne panicheze. „Dacă tranzitul vă joacă feste pentru o zi sau două și apoi se stabilizează, nu ar trebui să vă faceți griji. Dar dacă aveți o schimbare persistentă care durează câteva săptămâni, atunci aceasta ar trebui raportată.”

Alte simptome care pot fi ușor trecute cu vederea

Pe lângă cele două semne majore, mai există și altele care, la prima vedere, par mai puțin grave. „Cancerele de colon pot provoca dureri abdominale”, subliniază Clark. „Aceasta tinde să fie o caracteristică mai târzie, dar poate apărea și devreme.”

Balonarea este un alt simptom des întâlnit. „Oamenii se simt adesea destul de balonați dacă ceva nu este în regulă în intestin”, adaugă el. pierderea inexplicabilă în greutate ar trebui să ne dea de gândit. „Cancerele de colon vă pot face să pierdeți în greutate, având un impact asupra modului în care funcționează digestia”, notează Clark.

Dar de ce ignoră atât de mulți oameni aceste semne?

Problema principală este suprapunerea cu afecțiuni mult mai banale. „Există o multitudine de simptome, dar problema este că toate se suprapun cu alte probleme mai puțin grave, cum ar fi hemoroizii sau sindromul de colon iritabil (SCI), așa că oamenii le ignoră sau le resping cu ușurință”, recunoaște chirurgul.

Ce trebuie să faci dacă ai simptome

Medicii insistă asupra importanței depistării precoce. „Nu vrem ca oamenii să stea cu simptomele timp de câteva luni, întrebându-se dacă lucrurile vor reveni la normal, pentru că, deși cancerele de colon progresează de obicei lent, ocazional pot fi mai agresive”, spune Clark.

Primul pas este vizita la medicul de familie. Acesta poate recomanda un test specific. „Medicii de familie le vor oferi adesea pacienților un kit FIT (Test Imunochimic Fecal), care vine cu toate instrucțiunile. Practic, este un kit de utilizat acasă pentru a colecta o mică mostră de materii fecale, care apoi merge la laborator pentru a fi testată”, explică specialistul.

Un rezultat pozitiv nu înseamnă automat cancer, dar indică necesitatea unor investigații suplimentare. „Dacă rezultatul este pozitiv, înseamnă că există sânge în scaun, ceea ce trebuie investigat. Veți fi trimis la unitatea locală pentru a discuta cu echipa despre efectuarea unei colonoscopii sau a unei tomografii computerizate (CT) pentru a verifica dacă nu este nimic în neregulă cu intestinul și dacă nu există semne de polipi sau cancer de colon. Făcând acest lucru, depistăm lucrurile mult mai devreme, iar ele devin mult mai tratabile și vindecabile.”