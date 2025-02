5 plante minune pentru situatii delicate. Cistită, tulburări de ciclu, sindrom premenstrual, menopauză… Farmacia naturii îți dăruiește plante minune prețioase, care te vor ajuta în lupta cu aceste neplăceri, specific feminine.

De la pubertate și până la me-nopauză, femeile trebuie să facă față multor pro-vocări: fluctuații hormonale, menstruații lunare, sarcină, lactație – și asta nu e tot. Multe dintre noi suntem amenințate de tot felul de neplăceri specific feminine: dereglări menstruale (menstruații dureroase sau abundente, ciclu neregulat, sindrom premenstrual) sau tulburări de menopauză.

5 plante minune pentru situatii delicate

Categoric, viața nu ne este ușoară. Noroc cu aceste plante minune, care ne pot ajuta să învingem sau cel puțin să ameliorăm toate aceste probleme femeiești.

Coada-șoricelului – fără tulburări de ciclu

Coada-șoricelului conține ulei volatil, tanin, camfor, flavonoide, colină, precum și substanțe cu proprietăți antiseptice, cicatrizante, calmante și dezinfectante. Este denumită planta femeilor, deoarece influențează benefic funcția organelor genitale: reglează ciclul menstrual, calmează durerile menstruale, elimină tulburările ce apar la menopauză (bufeuri, edeme, dureri de cap). De asemenea, coada-șoricelului este recomandată ca remediu și în caz de inflamații gastro-intestinale, tulburări hepatice, colici biliare, hipertensiune și edeme (are acțiune diuretică). Ceaiul, frecțiile cu tinctură și băile sunt eficiente în ameliorarea sau chiar tratarea osteoporozei.

Cum se utilizează: Se beau 2 căni pe zi de infuzie preparată cu o lingură de plante, la 500 ml apă clocotită. Se lasă să infuzeze 15 minute, apoi se strecoară.

Coacăzul – antiinflamator natural

Coacăzul acționează asemănător cortizonului (un medicament antiinflamator), însă fără a fi toxic. Datorită proprietăților antiinflamatoare, are efect benefic în reumatism, artroză și osteoporoză. Fructele au acțiune vasoconstrictoare, fiind recomandate în caz de hemoragie uterină și cicluri prea abundente. În plus, coacăzul mărește rezistența organismului la infecții și are acțiune antioxidantă (împiedică distrugerea celulelor) datorită vitaminei C (conține de trei ori mai multă vitamina C decât portocalele). Acțiune asemănătoare coacăzului au măceșul și crețușca.

Cum se utilizează: Se consumă fructele sau se bea o infuzie din frunzele plantei. Se pun 20 g de frunze într-o jumătate de litru de apă clocotită, se lasă să infuzeze 10 minute, apoi se filtrează. Se beau 3-4 căni pe zi, de preferință într-o cură de 3-4 săptămâni.

Păducelul – alungă stresul

Este una dintre cele mai eficiente plante împotriva stresului. Efectele sale sunt rapide și de durată: reglează funcțiile vegetative și tensiunea arterială, calmează sistemul nervos, îmbunățește circulația. Fiind excelent sedativ, antispastic și vasodilatator, păducelul este util în afecțiuni de origine nervoasă, palpitații, aritmii, hipertensiune, insomnii, varice, tulburări de menopauză. Adaugă la ceaiul de păducel și o cantitate mică de plantă aromatică (busuioc, levănțică, tei, mentă) ca să-i atenuezi mirosul neplăcut și gustul fad.

Cum se utilizează: În caz de afecțiuni cardiace sau insomnie se bea, în cursul zilei, o infuzie preparată cu o linguriță de flori sau de fructe de păducel la o cană cu apă (250 ml). În locul infuziei poți folosi tinctură de păducel.

Urzica -pentru oase mai rezistente

Urzica, deși usturătoare pentru piele, este un medicament minunat. Bogată în săruri minerale (calciu, potasiu, magneziu, fier etc.), vitamine (A, B2, C, K) și acid folic, urzica protejează și întărește oasele, stimulează activitatea sistemului digestiv, are efect antihemoragic, reglează ciclul menstrual, îmbunătățește circulația, elimină toxinele, previne reacțiile alergice și combate retenția de apă. Având proprietăți antiseptice şi antiinflamatoare, urzica este un bun remediu împotriva cistitei.

Cum se utilizează: Se infuzează 40 g de urzică într-un litru de apă clocotită timp de 10 minute. Se beau 3 căni de ceai pe zi. Extern, tot sub formă de infuzie, poate fi folosită pentru curățarea feței sau pentru clătirea părului.

Sunătoarea – pentru un sistem digestiv sănătos

Apreciată mai ales pentru efectele antidepresive, antiinflamatoares și antivirale, sunătoarea este recomandată ca remediu împotriva multor afecțiuni: dischinezii biliare, reumatism, artrită, gripă și răceală, sindrom premenstrual, depresie, enterocolite, tulburări gastrice (diaree, vărsături, senzație de greață), dismenoree, insomnie, ulcer, afecțiuni respiratorii și multe altele. Are proprietăți cicatrizante și astringente excelente, fiind utilă în tratarea rănilor.

Cum se utilizează: Infuzia se prepară cu o linguriță de plantă la 200 ml apă clocotită. Se acoperă și se lasă să infuzeze 10 minute, apoi se strecoară. Se beau 2-3 căni de infuzie pe zi, neîndulcită, între mese. Împotriva depresiei, trebuie urmată o cură de cel puțin patru săptămâni.