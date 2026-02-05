5 februarie: Sf. Agata, ocrotitoarea femeilor cu cancer la sân. Rugăciunea ei

5 februarie. O zi de speranță pentru mii de femei din România. Calendarul ortodox marchează o sărbătoare cu o rezonanță aparte: pomenirea Sfintei Mucenițe Agata. Ea este considerată alinarea celor ce duc o luptă crâncenă cu bolile grave, mai ales cele de natură oncologică, potrivit Csid.

Figura ei a trecut dincolo de granițele timpului, fiind cinstită în întreaga creștinătate – de ortodocși, greco-catolici și romano-catolici. Sfânta Agata e văzută drept ocrotitoarea femeilor cu cancer mamar. Tradiția bisericească spune că rugăciunea rostită în această zi are o putere specială. Un sprijin real. Nu doar pentru bolnavi, ci și pentru familiile lor.

Cine a fost Sfânta Agata? De la bogăție la martiriu pentru Hristos

Povestea ei ne duce în Sicilia secolului al III-lea. Născută într-o familie bogată, era faimoasă pentru frumusețea ei. Dar Agata avea o altă chemare. A refuzat toți tinerii care o curtau și a ales să-și dedice viața lui Dumnezeu, în feciorie. O decizie fatală într-o lume păgână.

Totul s-a schimbat când dregătorul roman Cvintian a pus ochii pe ea. O voia de soție. Refuzul ei a fost însă categoric, o sfidare de neacceptat pentru el, așa că a declanșat o persecuție cumplită. Mai întâi a încercat să o corupă, dând-o în grija unei femei cu moravuri îndoielnice, Afrodisia. A eșuat. Credința Agatei a rămas de neclintit.

Tortura care a transformat-o într-un simbol: Mutilarea sânilor și refuzul de a ceda

Cvintian a turbat de furie. A ordonat torturarea ei. Chinuri cumplite, toate menite să o facă să renunțe la credința creștină. Apoi a urmat momentul care i-a definit cultul pentru totdeauna: mutilarea sânilor cu un clește de fier încins.

O cruzime greu de imaginat.

A fost aruncată înapoi în temniță. Sângera. Era în agonie. Dar nu a fost părăsită. Aici intervine minunea, cea care stă la baza legăturii ei profunde cu femeile în suferință.

Vindecarea miraculoasă din temniță. Vizita care a schimbat totul

Noaptea, în bezna celulei, i s-a arătat un bătrân. Era Sfântul Apostol Petru. I-a spus că venise să o vindece. Răspunsul ei? Surprinzător sau nu, Agata a refuzat. A invocat modestia și smerenia, spunând că trupul ei nu trebuie atins de nimeni. Apostolul a insistat însă, explicându-i că nu e un gest de rușine, ci un dar divin trimis chiar de Dumnezeu.

Bătrânul a dispărut. Agata a realizat atunci că rănile se vindecaseră complet. Un miracol. Această minune este motivul pentru care Sfânta Agata este considerată protectoarea și grabnic ajutătoarea femeilor care se luptă cu afecțiuni grave ale sânilor. Curajul ei în fața suferinței a transformat-o într-un far de speranță, iar moartea în temniță i-a adus statutul de muceniță.

Rugăciunea făcătoare de minuni de pe 5 februarie

Secole la rând, nenumărate mărturii au vorbit despre ajutorul primit. Despre vindecări în fața unor boli considerate fără leac, totul prin rugăciuni către Sfânta Agata. De aceea, Biserica îi îndeamnă pe credincioși să rostească cu credință, în ziua prăznuirii ei, această rugăciune considerată deosebit de puternică:

„Agata cea cu nume mare, mireasă a lui Hristos nestricată, frumusețe dumnezeiască pusă de o parte și muceniță împodobită, fă pomenire de cei ce te cinstesc cu credință, ca să afle dezlegare de păcate cei ce săvârșesc cu bucurie sfântă pomenirea ta. Ajută-mi, muceniță purtătoare de biruință, ca Hristos, Judecătorul tuturor, să-mi fie milostiv prin rugăciunile tale. Și nu înceta a-L ruga pe Cel Milostiv să curețe mulțimea greșelilor mele. Amin.”