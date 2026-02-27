5 detergenți sub 30 de lei testați în Germania cu rezultate surprinzătoare pentru români

Un test german zguduie piața detergenților: mărcile proprii ale magazinelor, mai bune și mai ieftine decât giganți ca Ariel sau Persil. Trei produse de la Lidl, dm și Rossmann au obținut calificativul maxim, „foarte bun”, la o fracțiune din prețul concurenței.

București, 27 februarie 2026, Un studiu amplu realizat în Germania aruncă în aer toate miturile despre produsele de curățenie. Mărcile scumpe, cu bugete uriașe de publicitate, nu sunt neapărat și cele mai eficiente. Ba dimpotrivă. Un test riguros arată că detergenții ieftini, vânduți sub mărcile proprii ale unor supermarketuri și drogherii prezente și în România, spală rufele mai bine. Rezultatele, publicate de reputata fundație germană pentru consumatori Stiftung Warentest, au provocat deja o creștere a vânzărilor pentru câștigători și au pus pe gânduri consumatorii. Vestea bună? Produsele campioane se găsesc pe rafturile magazinelor de la noi, la prețuri care rareori depășesc 30 de lei pentru o cutie standard.

Pudra bate lichidul. Din nou.

Prima concluzie a testului, una tranșantă: detergentul pudră spală mai bine decât cel lichid. Experții germani au confirmat o realitate pe care o semnalau de mai mult timp și alte organizații, precum Centrul pentru Consumatori din Hamburg. Pentru a ajunge la acest verdict, Stiftung Warentest a analizat în detaliu 20 de detergenți universali: 13 sub formă de pulbere, 6 lichizi și unul sub formă de capsule. Au fost evaluate criterii esențiale: eficiența spălării la 30°C și 60°C, protecția țesăturilor, impactul asupra mediului și ușurința în utilizare.

Testele au fost concepute pentru a simula provocările de zi cu zi: pete de iarbă, cafea, vin roșu sau grăsime. Produsele care au performat cel mai bine au demonstrat o formulă echilibrată, cu agenți de înălbire eficienți, tenside puternice pentru dizolvarea grăsimilor și enzime capabile să descompună murdăria dificilă. Rezultatele au arătat că detergenții pudră de top elimină petele excelent chiar și la 30°C, iar la 60°C obțin rezultate impecabile, redând albul strălucitor al țesăturilor.

Podiumul surpriză: Lidl, dm și Rossmann

Cine a ieșit, Deci, pe primul loc? Nu un brand celebru, ci trei mărci proprii de la retaileri cunoscuți. Clasamentul la categoria „eficiența spălării” a fost dominat de produse care, în Germania, costă aproximativ 2,3 euro pe kilogram, adică undeva la 12 lei. Un preț de neconceput pentru mărcile premium.

Câștigătorii detașați sunt:

Formil Vollwaschmittel de la Lidl: A obținut calificativul „foarte bun (1,3)”, fiind cel mai performant din întregul test la capitolul curățare. A fost lăudat și pentru impactul redus asupra mediului, unde a primit nota „bun (1,7)”. denkmit Vollwaschmittel de la dm: S-a clasat imediat în urmă, cu un scor aproape identic, „foarte bun (1,4)”. Domol Vollwaschmittel de la Rossmann: A completat podiumul, tot cu calificativul „foarte bun (1,4)”.

Acestora li se adaugă alte două mărci proprii de la alți discounteri germani, care au intrat în top 8 produse evaluate cu „bun” la general, confirmând supremația produselor accesibile.

Giganții, lăsați în urmă. Unii chiar au picat testul

Marea surpriză nu a fost doar victoria celor ieftini, ci și performanța dezamăgitoare a unor nume grele. De exemplu, un produs cunoscut ca Ariel a primit doar un calificativ general „satisfăcător”. Și mai rău a stat detergentul lichid de la Lenor, care a primit un calificativ slab. Însă lovitura de grație a venit pentru o altă marcă foarte cunoscută, al cărei nume nu a fost făcut public de toate sursele, dar care a picat testul cu brio, primind un scor general de „insuficient (5,1)”. Practic, un eșec total, demonstrând că petele rezistau chiar și după o spălare la 60°C.

Problema? Multe produse scumpe nu au reușit să livreze rezultatele promise pe ambalaj, în special la temperaturi joase, esențiale pentru economisirea energiei. Testul a arătat clar că prețul mare nu este o garanție a calității, ci adesea reflectă doar costurile de marketing.

Secretul din spatele succesului: „Strategie consecventă de calitate”

Cum reușesc aceste mărci să ofere performanță la preț mic? Reprezentanții companiilor spun că nu e nicio magie, ci o strategie de business bine pusă la punct. Kerstin Erbe, director de management al produselor la dm, a explicat pentru ziarul Saarbrücker Zeitung că rezultatele excelente pentru denkmit sunt rodul unei „strategii consecvente de calitate”. Compania lucrează constant la îmbunătățirea rețetelor și se bucură când eforturile sunt validate de teste independente.

„Lucrăm constant la îmbunătățirea produselor și ne bucurăm când acest efort se reflectă în rezultatele testelor.” – Kerstin Erbe, dm

La rândul său, Rossmann a subliniat că succesul mărcii Domol se datorează colaborării strânse cu un furnizor ce deține propriul departament de cercetare și dezvoltare. Asta permite controale stricte de calitate și decizii rapide de ajustare a formulei. După publicarea testului, compania a înregistrat o creștere vizibilă a interesului pentru detergentul lor. Lidl a mers pe aceeași linie, accentuând nu doar puterea de curățare a Formil, ci și angajamentul pentru un impact redus asupra mediului.

Unde le găsim în România și la ce preț?

Vestea excelentă pentru consumatorii români este că principalii câștigători sunt la îndemână. Atât Lidl, cât și dm (drogerie markt) au o rețea extinsă de magazine în toată țara. Detergenții Formil și denkmit se găsesc pe rafturile lor, adesea la prețuri sub 30 de lei pentru o cutie de 2-3 kilograme, suficientă pentru zeci de spălări.

Chiar dacă Rossmann nu are o prezență fizică la fel de puternică, produsele lor, inclusiv detergentul Domol, pot fi găsite ocazional în anumite magazine sau, mai sigur, pe platforme online specializate în importul de produse germane, cum este cazul magazinului Deutscher Markt. Aceste magazine online oferă o gamă variată de produse de curățenie fabricate pentru piața germană, considerate de mulți consumatori a fi de o calitate superioară.

Deci, data viitoare când sunteți în fața raftului cu detergenți, poate că merită să priviți dincolo de etichetele colorate și reclamele TV. Testul german a demonstrat că eficiența nu stă în preț, ci în formulă. Iar cele mai bune formule par să fie, în acest moment, cele ale mărcilor proprii, care oferă rufe impecabile fără să golească portofelul.