Despre apă, toti stim ca ne este indispensabila iar despre beneficiile mierii se tot vorbeste de ceva timp. Dar, gandeste-te ce efecte ai putea obtine combinand cele doua ingrediente minune.

5 beneficii neștiute ale unui pahar cu apă și miere

Nutritionistii americani cred ca mierea este un element cu adevarat miraculos in curele de slabire. Putina miere in fiecare zi te ajuta sa invingi permanenta stare de foame care te impiedica sa slabesti. Mierea combinata cu putina apa, daca este bauta seara, inainte de culcare, iti dezvolta un mecanism psihic care suprima dorinta de a manca dulciuri (de fapt, este vorba de aportul de zahar in organism). In plus, te ajuta la arderea grasimilor si la cresterea puterii de aparare a corpului.

Ajuta la calmarea durerilor cauzate de artrita.

Un studiu recent efectuat de o universitate din Danemarca, a scos la iveala faptul ca pacientii cu artrita care au baut apa plata cu miere se simteau mult mai bine iar durerile erau mult mai suportabile si chiar dispareau. Conform doctorilor, efectul este aproape imediat.

Invinge oboseala.

O jumatate de lingura de miere amestecata cu un pahar normal de apa, impulsioneaza vitalitatea organismului daca e consumata pe o perioada de cel putin o saptamana. Cercetatorii americani au demonstrat ca o persoanele mai in varsta care au urmat aceasta cura simpla s-au simtit mai bine, mai flexibili si mai vioi decat de obicei.

Te umple de energie.

Mierea este un energizant natural iar specialistii recomanda persoanelor care fac sport in mod regulat sa bea o sticla de apa cu miere in timpul antrenamentelor sau in timpul competitiilor sportive.

Scade nivelul colesterolului.

Studiile medicale au aratat ca pacientii cu un nivel crescut al colesterolului au fost ajutati de miraculoasa licoare. In plus, organismul lor s-a fortificat.