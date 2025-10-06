4 tendințe de street style de la Milan Fashion Week pe care le voi încerca imediat

De la jachete tip fermier la pantofi cu imprimeu de leopard, acestea sunt piesele purtate de cei mai inspirați invitați din afara sălilor de prezentare.

Mulți cred că tendințele din modă apar doar pe podiumuri, dar la Milano, străzile au fost adevărate surse de inspirație. M-am întors recent de la Fashion Week și încă mă gândesc la ținutele văzute afară, unele chiar mai interesante decât colecțiile prezentate oficial. Participanții au transformat trotuarele în podiumuri, combinând piese practice cu detalii sofisticate. Am adunat patru idei de stil pe care abia aștept să le încerc și acasă.

Jachete tip fermier reinterpretate

Tendința euro-prep observată pe podiumuri s-a regăsit și în ținutele de pe stradă. Jachetele groase, asociate de obicei cu mediul rural, au fost transformate în piese elegante prin combinații neașteptate.

Unii au ales să le poarte cu fuste din materiale mixte sau cu pene, creând un contrast interesant între rustic și rafinat. Pentru cei care preferă ceva mai simplu, o jachetă în nuanțe neutre peste un tricou alb și blugi este o alegere potrivită.

Culori populare: bej, verde militar, kaki

Materiale preferate: bumbac gros, lână tip tweed

Accesorii recomandate: curele late, bocanci cu toc

Acest tip de jachetă poate fi integrat ușor în ținutele de zi cu zi, fără efort.

Pantaloni purtați cu fustă

Combinarea unei fuste midi peste pantaloni a fost un subiect dezbătut în lumea modei, dar la Milano această asociere a devenit o alegere îndrăzneață și apreciată. Am observat numeroase persoane care au purtat fuste midi peste pantaloni în nuanțe asortate, iar rezultatul a fost surprinzător de armonios.

De ce funcționează această combinație

Totul ține de echilibru. Volumul din partea de jos a ținutei era compensat de jachete de piele supradimensionate și pantofi cu vârf ascuțit. Accesoriile metalice, precum curelele argintii sau cerceii mari, au adăugat o notă urbană.

Acest stil se potrivește mai ales persoanelor înalte sau cu siluetă dreaptă, dar poate fi adaptat și pentru alte tipuri de corp, alegând pantaloni subțiri și fuste cu croială în A.

Este o opțiune interesantă pentru cei care vor să iasă din tipare, fără să renunțe la confort.

Leopardul, noul neutru al toamnei

La Milano, imprimeul de leopard a fost foarte prezent, în special pe încălțăminte. De la balerini la loafers cu păr de cal, acest model a fost ales de multe persoane pentru a adăuga un accent interesant ținutelor de zi cu zi.

Pantofii cu imprimeu de leopard au fost purtați atât cu rochii fluide, cât și cu blugi, dovedind că pot fi adaptați cu ușurință la orice stil. Printre modelele cele mai întâlnite au fost Mary Janes, ankle boots și sandale cu toc gros.

Modele populare: Mary Janes, ankle boots, sandale cu toc gros

Culori predominante: nuanțe naturale de maro și bej

Sfat de stil: păstrează restul ținutei într-o singură culoare pentru un efect elegant

Personal, mă gândesc să aleg o pereche de ankle boots cu acest imprimeu, deoarece sunt ușor de integrat în garderoba de toamnă.

Carouri reinterpretate în stil urban

Carourile au fost prezente în multe ținute, dar nu în stilul clasic country, ci reinterpretate într-un mod modern și urban. Invitații au purtat cămăși în carouri legate la brâu peste rochii din mătase sau au combinat fuste în carouri cu sacouri supradimensionate.

Accesoriile au jucat un rol important: curelele metalice, rucsacurile din piele și ochelarii de soare cu ramă groasă au dat un aer contemporan acestor ținute.

Acest stil arată că poți purta carouri fără să pari că mergi la o petrecere la fermă, ci mai degrabă ca parte a unui look urban și relaxat.

Mixul de materiale și accesoriile metalice au făcut ca aceste ținute să fie departe de estetica rustică, aducându-le în zona modei urbane actuale.

Ce aduc aceste tendințe pentru sezonul următor

Tendințele de street style din Milano arată că granița dintre casual și elegant devine tot mai subtilă. Jachetele tip fermier și pantofii cu imprimeu de leopard, considerate cândva piese de weekend, sunt acum integrate în ținute sofisticate.

Aceste elemente sunt ușor de adaptat și pot transforma rapid orice ținută într-una actuală. Mulți specialiști spun că aceste trenduri au potențial să reziste mai mult de un sezon, fiind practice și ușor de purtat.

În final, fiecare dintre aceste stiluri poate fi personalizat în funcție de preferințe. Tu ce vei încerca primul?