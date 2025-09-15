4 indicii că inima ta ar trebui să fie supusă unui control

Te-ai întrebat vreodată de ce simți că respiri greu după ce urci scările sau de ce ai o senzație ciudată în piept când te grăbești să prinzi autobuzul? Mulți oameni pun astfel de momente pe seama oboselii sau a stresului. Totuși, medicii atrag atenția că unele semne aparent banale pot indica probleme ale inimii care nu trebuie ignorate.

1. Durerea de piept nu e mereu evidentă “Majoritatea oamenilor se așteaptă la o durere intensă, ca în filme. În realitate, simptomele pot fi mult mai discrete”, spune dr. Oliver Guttmann, cardiolog la Spitalul Wellington, parte din HCA Healthcare UK. Semnele de avertizare pot fi confundate ușor cu indigestia sau cu o simplă tensiune musculară. Presiune constantă în piept, ca o bandă strânsă

Senzație de arsură care se poate extinde spre umărul stâng sau maxilar

Disconfort la eforturi fizice moderate, cum ar fi urcatul scărilor “Unii pacienți descriu o senzație de parcă cineva le-ar pune o greutate mare pe piept când merg repede la cumpărături”, explică medicul. Aceste simptome pot indica angina pectorală, un semnal timpuriu al blocării arterelor. Citeste si: 12 dovezi ca lamaile sunt foarte bune medicamente

2. Dificultăți de respirație la activități obișnuite Ai observat că în ultima perioadă te oprești mai des când urci scările sau că te simți obosit după ce duci rufele? “Când inima nu mai pompează eficient, lichidul se poate acumula în plămâni”, explică dr. Guttmann. Semne care pot trece neobservate: Ai nevoie de mai multe perne pentru a dormi confortabil

Te trezești noaptea cu senzația că nu ai aer

Îți pierzi respirația când te apleci să-ți legi șireturile Unii pacienți spun că simt o greutate în piept chiar și când fac activități simple, cum ar fi un duș. “Am avut pacienți care își rugau copiii să le ducă geanta de la mașină până în casă din cauza oboselii”, adaugă medicul.

3. Oboseala care persistă “Dacă te simți epuizat după ce speli vasele sau duci gunoiul, acesta poate fi un semn de alarmă”, avertizează cardiologul. Oboseala cauzată de inimă nu dispare după odihnă sau somn. Cum se poate manifesta această oboseală: Greutate în picioare chiar și la mersul pe distanțe scurte

Nevoia de a dormi în timpul zilei

Dificultăți de concentrare din cauza lipsei de energie “La femei, oboseala neobișnuită este deseori primul semn”, subliniază medicul. El povestește despre o pacientă care a observat că nu mai poate face jogging seara, nu din lipsă de timp, ci din cauza oboselii fizice. Citeste si: La unele femei, infarctul nu provoaca dureri in piept

“Simți că inima îți sare peste o bătaie când stai liniștit sau ai senzația de fluturi în piept în timp ce citești?”, întreabă dr. Guttmann. Aceste episoade pot fi trecătoare, dar dacă se repetă, este important să le acorzi atenție. Ce ar trebui să te îngrijoreze: Bătăi neregulate însoțite de anxietate

Amețeli bruște în timp ce stai jos

Accelerări ale inimii fără un motiv clar “Un pacient de 42 de ani a crezut că are un atac de panică atunci când inima i-a bătut neregulat de mai multe ori la rând, în timp ce lucra la birou”, povestește medicul. Aceste simptome pot indica fibrilație atrială, o afecțiune care crește riscul de accident vascular cerebral.

Importanța controalelor regulate și a atenției la semnale “Nu toate aceste semne înseamnă că ai un infarct”, spune dr. Guttmann. Totuși, un control la timp poate preveni complicații grave. Specialiștii recomandă un consult cardiologic anual după vârsta de 40 de ani sau mai devreme dacă apar simptome. Tehnologiile moderne, cum ar fi monitorizarea Holter sau ecocardiografia, ajută la depistarea problemelor cardiace. “Am putut salva vieți pentru că pacienții au reacționat la primele semne”, adaugă medicul. Este important să nu pui orice senzație neobișnuită pe seama stresului zilnic. Acordă atenție semnalelor pe care ți le transmite corpul și nu ezita să ceri sfatul unui specialist dacă observi schimbări neobișnuite. O evaluare la timp poate face diferența pentru sănătatea inimii tale.

Sursa: Aici