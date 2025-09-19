3 cheltuieli cotidiene care evidențiază creșterea costului vieții în România

3 Cheltuieli banale care reflectă scumpirea vieții în România

Introducere

În ultimii ani, România a fost martora unei creșteri semnificative a prețurilor, ceea ce a determinat românii să își reorganizeze bugetul. Oamenii nu mai trebuie să caute dovezi ale scumpirii în achiziții mari, cum ar fi apartamentele sau mașinile, ci pot observa modițările în cheltuielile zilnice, aparent banale, care s-au dublat sau chiar triplat într-o perioadă scurtă de timp. Inflația crescândă, prețurile la energie, chirii mai mari și scumpirea materiilor prime au un impact direct asupra coșului zilnic de cumpărături. În acest articol, vom analiza trei tipuri de cheltuieli care ilustrează cel mai bine cum s-a schimbat viața în România.

1. Coșul zilnic de la supermarket

Coșul zilnic al românului s-a făcut din ce în ce mai greu, iar prețurile produselor de bază au crescut alarmant. Pâinea și laptele sunt două exemple relevante care scot în evidență această situație.

Prețul pâinii și al laptelui

Aceste două produse sunt esențiale pentru alimentația zilnică a românilor și reflectă cel mai bine această scumpire. În urmă cu câțiva ani, o franzelă putea fi achiziționată cu mai puțin de 2 lei, iar un litru de lapte venea la un preț de doar 3-4 lei. În prezent, o franzelă obișnuită depășește 4 lei, iar laptele, în special brandurile cunoscute, costă frecvent peste 7 lei. Această dublare a prețurilor poate părea insignifiantă, însă pentru familiile cu copii care consumă cantități mari de lactate, impactul este considerabil.

Produsele de bază pentru gătit

Uleiul, zahărul și ouăle sunt alte produse de bază care au fost afectate de această tendință. De exemplu, un litru de ulei care în 2020 costa aproximativ 5 lei, ajunge astăzi la 10 lei sau chiar mai mult. O caserolă de ouă care costă în jur de 8-9 lei, poate ajunge acum la 16-18 lei. Aceste creșteri se adună rapid și fac ca lista de cumpărături să fie cu 200–300 de lei mai scumpă în fiecare lună comparativ cu acum câțiva ani.

Diferența dintre salarii și prețuri

Problema nu constă doar în creșterea prețurilor, ci și în stagnarea salariilor. Chiar dacă salariul mediu în România a crescut, acest lucru nu a fost suficient pentru a acoperi întreaga scumpire a bunurilor de consum. Afirmația este susținută de faptul că mulți români simt că veniturile lor se diluează de la o lună la alta, chiar dacă statisticile arată o creștere.

2. Facturile la utilități

În afară de cheltuielile legate de mâncare, facturile la utilități au devenit o povară considerabilă pentru multe gospodării. Costurile pentru electricitate, gaze și apă au crescut și ele pe parcursul anilor.

Energia electrică

Prețurile la electricitate au crescut drastic începând cu 2022, când criza energetică a afectat Europa. Chiar și cu măsurile de plafonare implementate, românii se confruntă cu facturi de două sau trei ori mai mari pe kWh. De la o medie de 150–200 de lei pe lună, facturile pentru electricitate au ajuns astăzi la 400–500 de lei, în special în timpul iernii.

Gazele naturale

Situația nu este cu mult diferită în ceea ce privește gazele naturale, care au avut creșteri semnificative de preț. Chiar și după plafonare, familiile care, în trecut, plăteau aproximativ 300 de lei pe lună pentru încălzire, pot acum să primească facturi de 600–700 de lei.

Apa și întreținerea

Chiar și costurile pentru apă, considerate inițial minore, au crescut constant. Tarifele pentru apă și canalizare au crescut, iar asociațiile de proprietari transmit facturi din ce în ce mai mari. Facturile la utilități pot ajunge astăzi să depășească 1.000 de lei lunar pentru o familie cu un apartament mediu, ceea ce indică cât de greu a devenit să menții o locuință.

3. Transportul zilnic

Transportul reprezintă un alt domeniu în care românii resimt aceste scumpiri. Indiferent dacă aleg să călătorească cu mașina personală sau cu mijloacele de transport în comun, costurile sunt mai mari ca oricând.

Benzina și motorina

Prețul carburantului a crescut dramatic, cu prețul unui litru de benzină depășind 7 lei, variind frecvent între 7,5 și 8 lei. Acest lucru înseamnă costuri suplimentare semnificative pentru cei care conduc zilnic la muncă. De exemplu, în 2019, un plin de 50 de litri costa în jur de 270 de lei; astăzi, același plin poate depăși 400 de lei.

Transportul în comun

Nici opțiunile de transport public nu mai sunt atractive din punct de vedere financiar. Abonamentele la metrou și autobuz s-au scumpit constant, iar prețurile biletelor unice s-au dublat în multe orașe. De exemplu, în București, un abonament general costă acum 80 de lei, comparativ cu 50-60 de lei în urmă cu câțiva ani. Deși poate părea o sumă mică pentru o persoană, pentru familiile cu mai mulți membri, costurile se adună rapid.

Taxi și ridesharing

Serviciile de taxi și aplicațiile de ridesharing au urmat aceleași tendințe de creștere a prețurilor. O cursă scurtă care costa anterior 15 lei ajunge să coste astăzi 25-30 lei, iar în perioadele de tarif dinamic, prețurile pot fi și mai ridicate.

Impactul acestor cheltuieli asupra bugetului

Cheltuielile pentru alimente, utilități și transport sunt inevitabile. Este imposibil să renunți complet la ele sau să le amâni. Acestea sunt indicii clare ale realității economice, iar un calcul simplu arată cât de mult au crescut aceste cheltuieli:

Alimentele: +200–300 lei/lună față de acum 5 ani.

Facturile: +400–500 lei/lună în medie.

Transportul: +300–400 lei/lună pentru șoferi sau +50–100 lei/lună pentru cei care folosesc transportul public.

În concluzie, o familie obișnuită cheltuiește acum cu cel puțin 1.000 de lei mai mult pe lună doar pentru aceleași cheltuieli de bază.

Cum se adaptează românii la scumpiri

Aceste creșteri costisitoare au determinat multe familii să își schimbe obiceiurile de consum. Iată câteva dintre strategiile pe care românii le adoptă pentru a face față acestor scumpiri:

Reducerea cumpărăturilor de la supermarket: Familiile cumpără mai multe produse în oferta sau mărci proprii ale magazinelor, reducând astfel cheltuielile. Economisirea la energie: Mulți români au început să instaleze becuri LED sau termostate inteligente și să ajusteze temperatura din case pentru a reduce factura de energie. Alternativa la mașină: Unele persoane aleg să renunțe la utilizarea zilnică a automobilului, preferând bicicleta, mersul pe jos sau transportul public.

Chiar și cu aceste ajustări, impactul financiar rămâne semnificativ, afectând în special familiile cu venituri mici și medii.

România se confruntă cu o realitate economică complicată, iar scumpirea vieții se simte în toate aspectele cotidiene. Alimentele, utilitățile și transportul zilnic sunt doar câteva dintre cheltuielile care arată clar cât de mult a crescut costul traiului în țară. Fără un răspuns rapid și eficient din partea autorităților, românii se vor vedea nevoiți să își regândească complet stilul de viață și prioritățile financiare.

