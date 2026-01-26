27 ianuarie – Mozart, un erou român și tragedia cu 242 de victime

27 ianuarie. O singură dată în calendar. Și totuși, poartă în ea o greutate imensă. Este o zi a contrastelor absolute, de la nașterea unui geniu muzical la o tragedie care a îngenuncheat o națiune. Creație. Eroism. Pierdere sfâșietoare. Toate în aceeași zi, conform Adevărul.

Pe 27 ianuarie au apărut pe lume oameni care au schimbat cursul lucrurilor. Compozitorul Wolfgang Amadeus Mozart. Mareșalul Constantin Prezan, un erou național. Destinele lor, separate de timp și spațiu, se intersectează simbolic în această zi, alături de alte evenimente care, aparent, nu au nicio legătură unele cu altele.

Mozart, geniul născut să cucerească Europa

Salzburg, 1756. Aici se năștea cel ce avea să devină un sinonim pentru muzica clasică. Numele său complet? Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. Un nume pe măsura talentului său. Mai târziu, în Italia, și-a spus Amadeus, traducerea italiană a numelui său, care înseamnă „cel iubit de Dumnezeu”. Și pe bună dreptate.

Un copil-minune. Asta a fost. La numai cinci ani, degetele sale zburau pe claviatură și mânuiau vioara cu o măiestrie de necrezut, compunând piese care au uimit curțile regale ale Europei în turneele nesfârșite organizate de tatăl său. S-a mutat la Viena în 1781, după o vreme la curtea din Salzburg, și aici a găsit faima. Banii, însă, nu l-au urmat. În ultimii ani ai vieții sale scurte, a lăsat în urmă capodopere nemuritoare: „Nunta lui Figaro”, „Don Giovanni”, „Flautul fermecat” și, desigur, neterminatul „Requiem”.

Ironia sorții… S-a stins la doar 35 de ani, pe 5 decembrie 1791, exact când faima sa atingea apogeul. Misterul morții sale persistă, iar trupul i-a fost aruncat, fără ceremonie, într-o groapă comună. Atât.

Un strateg pentru România: eroul de la Mărășești

Salt în timp. 1861. În România se năștea mareșalul Constantin Prezan. Un om al datoriei. Cariera sa militară? Excepțională. A început la Școala Fiilor de Militari din Iași, a continuat cu cele mai înalte școli din București și și-a desăvârșit pregătirea în Franța, la faimoasa școală de la Fontainebleu. Un strateg înnăscut.

Numele lui Prezan e sinonim cu victoriile armatei române în Primul Război Mondial. Ca șef al Marelui Cartier General, a conceput planurile de luptă care au zdrobit ofensiva Puterilor Centrale în 1917. Mărăști. Mărășești. Oituz. Bătălii decisive câștigate datorită lui. Rolul său nu s-a oprit aici; după război, a condus operațiunile militare împotriva Ungariei bolșevice care atacase Transilvania, contribuind decisiv la consolidarea României Mari.

O actriță, 242 de morți și o bibliotecă la Paris

Ajungem în secolul XX. Pe 27 ianuarie 1979 se năștea la Londra actrița Rosamund Pike. Publicul o știe poate din seria James Bond („Die Another Day”), unde a jucat-o pe Miranda Frost, dar cariera ei a însemnat mult mai mult, jonglând cu succes între blockbustere hollywoodiene și filme independente. Lovitura a dat-o în 2014. Rolul din thrillerul „Gone Girl” i-a adus o nominalizare la Oscar, cimentându-i locul în elita cinematografiei.

Aceeași zi. O altă față, una cumplită. Pe 27 ianuarie 2013, în clubul de noapte Kiss din Santa Maria, Brazilia, o noapte de distracție s-a transformat într-un infern. Un dispozitiv pirotehnic a aprins spuma acustică de pe tavan. Foc. Fum. S-a luat curentul. Panica a fost totală, oamenii căutând orbește singura ieșire a clădirii. Bilanțul? 242 de morți și peste 630 de răniți, unul dintre cele mai negre dezastre din istoria Braziliei.

Într-o notă complet diferită, pe 27 ianuarie 1988, la Paris, cultura română primea un nou suflu. Se inaugura Biblioteca Română. Dispărută în 1945 după ce fusese inițiată de Nicolae Iorga, aceasta a renăscut sub tutela Ambasadei României în Franța și astăzi, fondul bibliotecii ICR Paris are circa 12.000 de volume. Un colț de Românie în inima Franței.