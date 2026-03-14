Pare aproape incredibil, dar s-au împlinit 25 de ani de când Julia Roberts a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță cu rolul din Erin Brockovich. Filmul, care începe cu mențiunea „Acest film este bazat pe o poveste reală”, ne-o arată pe Erin, o mamă singură, plină de datorii și tupeu, care se luptă cu o corporație gigantică responsabilă de poluare. O revedere a filmului aduce la suprafață detalii și replici care au rămas la fel de puternice și astăzi.

O mamă singură cu datorii de 17.000 de dolari

Încă de la început, personajul se conturează clar. Cu un păr atât de voluminos încât pare să aibă propriul centru de gravitație, ochelari de soare, țigară și geacă de blugi, Erin este imaginea femeii care nu se lasă doborâtă. Dar problemele sunt reale. După un accident de mașină, ajunge într-un birou de avocatură cu un guler cervical și datorii de 17.000 de dolari. Replica ei către avocatul care o compătimește a rămas celebră: „Nu am nevoie de milă, am nevoie de un salariu.”

Și prin insistență, reușește să obțină un post la firma de avocatură a lui Ed Masry.

Persistența ei este, până la urmă, cheia întregului film.

Stilul nonconformist și bărbatul de pe motocicletă

La birou, stilul vestimentar al lui Erin atrage imediat atenția. Când șeful ei, Ed, încearcă să-i atragă atenția asupra ținutelor, ea ripostează imediat. „Se întâmplă să cred că arăt bine.” Iar această încredere în sine este exact ce o ajută să meargă mai departe. V-ați gândit vreodată de ce un decolteu sau o fustă mai scurtă pot intimida atât de mult unii bărbați la locul de muncă?

În viața ei personală apare și un motociclist chipeș, interpretat de Aaron Eckhart. Relația lor este la fel de directă și neconvențională ca și ea. El se oferă să aibă grijă de copii, lucrează în construcții și face bani buni. Când el îi spune „Ești o doamnă foarte specială”, reacția ei este definitorie pentru personaj: „Nu fi prea drăguț cu mine, bine?”. E drept că dinamica dintre cei doi (Erin și Aaron) este unul dintre punctele de atracție ale filmului.

Începutul luptei cu gigantul PG&E

Angajată la firma de avocatură, Erin descoperă un caz imobiliar care ascunde ceva mult mai sinistru. O serie de probleme medicale în rândul locuitorilor din Hinkley, California, par să fie legate de compania Pacific Gas and Electric (PG&E). Mai exact, de cromul hexavalent deversat în pânza freatică. Atitudinea ei este simplă și directă: „Urăsc avocații, doar lucrez pentru ei.”

Folosindu-și farmecul și inteligența, reușește să obțină documente confidențiale de la o arhivă locală, flirtând cu angajatul de acolo. Filmul este scris de Susannah Grant (care a scris și scenariul pentru „In Her Shoes”), iar dialogurile sunt pline de replici memorabile și situații tensionate. Pe măsură ce adună dovezi, Erin devine un adevărat coșmar pentru avocații scumpi ai corporației.

Discursul care a umilit avocații de la oraș

Unul dintre momentele de vârf ale filmului este confruntarea dintre Erin și o echipă de avocați aroganți, aduși să preia cazul. Aceștia o tratează cu superioritate, dar ea le demonstrează că știe fiecare detaliu despre clienții pe care îi reprezintă, de la numerele lor de telefon până la istoricul lor medical. Scena este echivalentul celebrului moment „Mare greșeală. Enormă.” din „Pretty Woman”.

Când unul dintre avocați o întreabă de ce sunt atât de importante aceste detalii personale, Erin îi înfruntă direct. „Vreți bolile lor?” Umilința de pe chipurile avocaților este palpabilă. Iar replica finală, livrată în timpul unei întâlniri de mediere, este cireașa de pe tort. După ce avocații PG&E beau apă din pahare, Erin le spune senin: „Apropo, am adus apa asta special pentru voi. A venit dintr-o fântână din Hinkley.”

Victoria și bonusul de 2 milioane de dolari

Finalul aduce o victorie, deși una amară pentru familiile care suferă de boli cauzate de poluare. Cazul se încheie cu o înțelegere uriașă, iar Erin primește un bonus pe măsură pentru munca ei.

Suma? 2 milioane de dolari.

Iar scena în care Ed îi înmânează cecul, în timp ce ea poartă o ținută care îi lasă sutienul la vedere, a rămas emblematică. Să câștigi un proces de o asemenea anvergură îmbrăcată cum vrei tu… Erin Brockovich, un personaj care, pe bune, va fi mereu faimos.