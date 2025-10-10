23 de cizme și genți de la reducerea de toamnă Nordstrom disponibile până pe 15 octombrie

Până la 15 octombrie, reducerile de toamnă de la Nordstrom oferă șansa de a cumpăra accesorii esențiale pentru sezon, de la cizme din piele la genți quilted, la prețuri reduse.

De ce accesoriile Nordstrom sunt alegerea ideală în acest sezon

Accesoriile potrivite pot transforma orice ținută simplă într-una aparte. Un alt aspect important este calitatea. Reducerile de toamnă de la Nordstrom includ articole din materiale premium, precum pielea naturală sau pielea întoarsă, la prețuri mult mai accesibile. Evenimentul este valabil doar până pe 15 octombrie, așa că timpul este limitat.

Printre cele mai căutate produse se află cizmele cu toc scurt de la SARTO by Franco Sarto, reduse de la 270 de dolari la 140 de dolari, dar și gențile încăpătoare de la Rebecca Minkoff, ideale pentru birou. Multe modele se vând rapid, așa că este bine să verifici stocul înainte de a comanda.

Cizme pentru toate stilurile și bugetele

Dacă preferi cizmele înalte, Nordstrom propune variante pentru orice gust. Modelul Woods de la Sam Edelman, cu un design clasic și finisaj lucios, este redus de la 250 de dolari la 137,50 dolari. Pentru cei atrași de stilul retro, cizmele Sabrina de la Marc Fisher LTD, cu vârf ascuțit, aduc un aer inspirat din anii ’90.

Cizme confortabile sub 200 de dolari Vince Camuto este recunoscut pentru confortul produselor sale. Modelul Lumina, cu vârf ascuțit, este acum 140 de dolari, redus de la 249 de dolari. O altă opțiune este modelul Lytton de la Steve Madden, cu talpă înaltă, care costă 108 dolari, față de 195 de dolari.

Opțiuni pentru bugete mai mici Dolce Vita are cizmele western Kenzen, reduse de la 210 dolari la 84 dolari. Cizmele Ainsley Chelsea de la Nordstrom, cu vârf ascuțit, sunt disponibile la 97 de dolari, în loc de 129 de dolari.

Detaliile fac diferența la aceste modele. De exemplu, cizmele Turner, într-o nuanță de maro ciocolatiu, sunt potrivite pentru ținute neutre de toamnă.

Genți elegante și practice pentru sezonul rece

Dacă vrei să schimbi geanta de zi cu zi, reducerile includ modele de la branduri cunoscute precum Coach sau AllSaints. Geanta quilted Tabby 20 din denim roz, de la Coach, a scăzut de la 395 de dolari la 296 de dolari. Pentru cei care caută un stil minimalist, geanta Megan de la Rebecca Minkoff, perfectă pentru birou, are acum prețul de 186 de dolari.

Piele întoarsă și design practic Geanta Alba de la AllSaints, realizată din piele întoarsă, este redusă de la 399 de dolari la 259 de dolari. Modelul Tess de la The Sak, cu curea reglabilă, este apreciat și de editorii Marie Claire.

Genți pentru orice ocazie Pentru ieșirile de seară, geanta mică de încheietură de la Coach, din denim, costă doar 56 de dolari. Cei care caută rezistență pot alege geanta waterproof de la Rains, la 57 de dolari.

Versatilitatea este esențială. Geanta cargo de la Marc Jacobs, redusă de la 395 de dolari la 277 de dolari, poate fi purtată atât la birou, cât și în oraș.

Sfaturi pentru a profita la maximum de reduceri

Reducerile de toamnă includ nu doar articole de la branduri cunoscute, ci și produse din linia proprie Nordstrom. De exemplu, cizmele Hanna Tall Boots sunt reduse de la 200 de dolari la 120 de dolari, iar modelul Motobella, cu detalii din piele întoarsă, este acum 112 dolari.

Este important să verifici disponibilitatea înainte de a adăuga produsele în coș. Cizmele Atema Kitten Heel, reduse de la 140 de dolari la 50 de dolari, sunt deja disponibile doar în câteva mărimi.

Investiția în accesorii de calitate se dovedește utilă pe termen lung. Cizmele Tori de la AllSaints, cu talpă groasă, vor rămâne la modă și în sezoanele următoare.

Ce se întâmplă după 15 octombrie

După încheierea reducerilor, prețurile vor reveni la valoarea inițială. Totuși, multe dintre articole vor rămâne disponibile pe site, dar la prețul întreg.

Cei care nu apucă să cumpere acum pot aștepta următoarele campanii de reduceri, organizate de Nordstrom și în alte perioade ale anului. Între timp, accesoriile de toamnă rămân o alegere inspirată pentru orice garderobă.