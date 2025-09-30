21 de perechi de ghete din piele întoarsă pentru această toamnă

Toamna a început, iar tendințele în materie de încălțăminte se concentrează pe materiale de calitate și modele versatile. La Nordstrom se găsesc peste 20 de modele sub 200 de dolari, de la branduri precum Steve Madden sau Sam Edelman.

De ce pielea întoarsă este în trend în 2026

Prima zi de toamnă a trecut, iar încălțămintea de sezon revine în centrul atenției. Materialul care domină acest sezon este pielea întoarsă. De la cizme western la botine cu toc, toate au în comun această textură moale și elegantă, perfectă pentru zilele răcoroase.

Tendința nu este una nouă. Pielea întoarsă apare în fiecare an, însă anul acesta modelele au primit o interpretare modernă. Stilurile de stradă din primăvara 2026 au combinat cizmele din piele întoarsă cu bermude sau fuste cu paiete, transformându-le în piese extrem de versatile.

Ceea ce diferențiază aceste modele este designul simplu, prezența culorilor neutre și faptul că se potrivesc cu ușurință la diverse ținute. De exemplu, cizmele Kenzen Western Harness de la Dolce Vita, la 84 de dolari, pot fi purtate atât cu rochii vaporoase, cât și cu blugi lejeri.

Cinci modele accesibile de la Nordstrom

Cu un buget de maximum 200 de dolari, am selectat câteva dintre cele mai interesante opțiuni disponibile în acest moment:

Dolce Vita Kenzen Western Harness Boots (84$): „Cizmele cu curea rămân în trend”, spune autorul articolului original.

Nordstrom Atema Kitten Heel Booties (50$): Acestea sunt reduse de la 140 de dolari și impresionează prin raportul calitate-preț.

Acestea sunt reduse de la 140 de dolari și impresionează prin raportul calitate-preț. SARTO by Franco Sarto Genevieve Knee High Boots (140$): Sunt alegerea ideală pentru rochiile de toamnă.

Sunt alegerea ideală pentru rochiile de toamnă. Steve Madden Dusty Booties (159$): „Griul este culoarea subestimată care merită un loc în garderoba voastră”, recomandă autorul.

„Griul este culoarea subestimată care merită un loc în garderoba voastră”, recomandă autorul. Sam Edelman Barrett Harness Booties (100$): O reducere considerabilă față de prețul inițial.

Pentru cei care preferă încălțămintea înaltă, modelul Sylvia Knee High Boots de la Sam Edelman, la 200 de dolari, este disponibil și în variante pentru gambă lată.

Cum poți integra ghetele în ținutele de zi cu zi

Versatilitatea acestor ghete este un mare avantaj. Iată câteva combinații inspirate din stilul urban:

Pentru un look urban

Cizmele moto, precum Motobella la 150 de dolari, se potrivesc cu blugi largi și geci de piele. Detaliile metalice adaugă un plus de personalitate fără să fie prea evidente.

Pentru ținute office-chic

Botinele cu toc mic, cum sunt Giulie Pointed Cap Toe la 164 de dolari, completează perfect pantalonii de costum sau fustele midi. Verdele oliv este o alegere modernă și ușor de asortat.

Pentru serile speciale

Cizmele înalte cu toc, precum Luca Kitten Heel la 200 de dolari, pot înlocui cu succes pantofii eleganți. Astfel de modele se potrivesc cu rochii simple sau cu fuste plisate.

Ce urmează pentru trendul pielii întoarse

Tendința pielii întoarse pare să continue și în sezoanele viitoare. Pe podiumurile de la New York Fashion Week pentru primăvara 2026, franjurile și detaliile western au atras atenția. Modele precum Roley Fringe de la Dolce Vita, la 170 de dolari, anticipează aceste direcții.

Un alt aspect important este inovația adusă de branduri precum Blondo, care oferă ghete impermeabile din piele întoarsă, precum seriile Seravina și Cassadie, la 170 de dolari. Aceste opțiuni le transformă în investiții practice pentru mai multe sezoane.

Indiferent de modelul ales, este esențial să găsiți o pereche care să vi se potrivească. Pielea întoarsă nu este doar un material de sezon, ci și o alegere care poate evidenția stilul personal.