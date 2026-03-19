Sărbătorile de Paște aduc cu ele o explozie de culoare, de la ouăle decorate la dulciurile din coș. Și cum ar putea unghiile noastre să rămână mai prejos? Am adunat o listă de idei de manichiură, perfecte pentru a intra în spiritul vesel al primăverii, de la iepurași simpatici și ouă în miniatură, la accente florale delicate pictate pe nuanțe pastelate sau vibrante.

Modele florale și reinterpretări ale manichiurii French

Florile sunt nelipsite de la masa de Paște, așa că de ce nu le-am purta și pe unghii? Un model elegant și ușor de realizat acasă implică aplicarea unei oje nude sau lăptoase, peste care se așează flori presate (care se pot cumpăra de pe Amazon) și se sigilează totul cu un top coat lucios. O altă variantă este manichiura French florală, unde florile delicate și multicolore sunt adăugate la vârful unghiei cu ajutorul unui instrument de punctare.

Iar pentru un look cu adevărat special, poți încerca manichiura cu efect de sticlă florală striată, care imită farmecul veselei vintage. Acesta este considerat unul dintre cele mai mari trenduri în materie de nail art pentru 2026 și combină dungi subțiri și elegante cu flori delicate. Dacă nu ai o mână sigură, poți folosi un gel transparent tip „spider” pentru a crea linii perfect drepte peste o bază „cat-eye”.

Recomandari Modele de unghii simple de facut acasa

Manichiura French în formă de iepuraș este, pe bune, genială. Numai că acest model necesită, cel mai probabil, o vizită la salon. Să fim serioși, abia reușim să tragem linia dreaptă clasică, darămite să mai adăugăm și urechiușe simpatice.

Iepurași, morcovi și ouă în miniatură

Clasica manichiură French primește un upgrade de sezon cu un vârf pastelat și un finisaj delicat cu picățele, exact ca ouăle de ciocolată preferate de toată lumea. Baza cremoasă și fină menține aspectul îngrijit, în timp ce micile pete adaugă suficientă textură și fantezie pentru a te simți în spiritul sărbătorii. Pe aceeași idee, un alt model prezintă degradeuri de culoare și un finisaj pătat care amintește tot de ouăle de Paște în miniatură.

Nu toate unghiile trebuie să fie la fel.

Recomandari 18 idei de nail art pentru ianuarie 2026: modele simple pentru noul an

De aceea ne place designul care include vârfuri French portocalii, morcovi mici și un iepuraș adorabil. Manichiura se simte coerentă, în ciuda multiplelor desene, deoarece paleta de culori este consecventă. Un alt design mat asortat prezintă diferite nuanțe de roz, iepurași și cei mai mici (și mai drăguți) morcovi. V-ați gândit vreodată că o manichiură poate fi atât de jucăușă?

Și pentru că iepurașii sunt vedete, de ce să nu o aducem pe unghii pe Miffy? Cere-i manichiuristei tale să combine personajul cu un efect ombré roz pentru un look mai atrăgător. O altă variantă subtilă este manichiura cu urechi de iepuraș cu o strălucire de neon.

Texturi moderne și design abstract

Dacă preferi un look de Paște care nu implică iepurași și ouă, încearcă acest set, care include o bază cromată (încă unul dintre cele mai mari trenduri) și steluțe pastelate festive. Unghiile de Paște pot fi și abstracte. Poți recrea o manichiură cu șerpuiri folosind cinci dintre ojele tale preferate, iar frumusețea acestui design stă tocmai în haosul său.

Recomandari 3 rețete simple și rapide pentru masa de Paște

Un efect 3D poate transforma o manichiură simplă de primăvară în ceva cu adevărat special. Un exemplu este acest look, care prezintă texturi distractive create cu pudră acrilică. Iar pentru iubitorii de artă și meșteșuguri, unghiile roz acoperite cu confetti grosier, multicolor, aduc un omagiu tuturor creațiilor din această perioadă.

Pasteluri simple dar de mare efect

Adaugă o notă retro manichiurii tale de Paște cu pasteluri în stil color-block. Este unul dintre cele mai simple look-uri de recreat acasă: aplică un strat de nude transparent ca bază, apoi pictează jumătate din fiecare unghie într-o nuanță pastelată. Lasă pachetele de bezele Peeps să te inspire în alegerea culorilor.

Nuanța de unghii „lavender milk” revine mereu în tendințe primăvara, exact la timp pentru reuniunile de Paște. Acest look nu numai că amintește de unele dintre dulciurile din coșul de sărbători (cum ar fi jeleurile cu struguri), dar este și o manichiură pe care o vei purta cu plăcere și după încheierea sărbătorilor. Dacă nu ai timp pentru o manichiură cu gel, aplică ușor o ojă transparentă, cum ar fi Cirque Colors în nuanța Lavender Sky.

Pentru iubitorii de dulciuri, există un design minimalist cu o bază roz pal și o unghie de accent galben pastel, plus o presărare de bombonele multicolore. Dacă vrei să încerci asta acasă, folosește o pensulă mică de artă pentru a crea efectul delicios. Iar dacă vrei ceva mai discret, un design cețos cu inimioare mici de culoarea lavandei și detalii fine din puncte este alegerea perfectă pentru brunch-ul de Paște.