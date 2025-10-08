19 perechi de sneakeri de designer preferate de „It Girls” în 2025

Cele mai apreciate sneakeri de designer ale anului, de la Loewe la The Row, combină calitatea cu un design atemporal.

Te-ai întrebat vreodată de ce unele perechi de sneakeri devin rapid preferatele pasionatelor de modă? Răspunsul stă în detalii: materiale premium, versatilitate și un design care nu se demodează. În 2025, tendințele pun accent pe modele pe care le poți purta atât la birou, cât și în oraș, fără să faci compromisuri la stil sau confort.

De ce sneakerii de designer sunt o investiție bună

Primul lucru de știut este că prețul ridicat nu se justifică doar prin brand. Producătorii folosesc piele de calitate superioară, tehnologii avansate pentru confort și designuri care rezistă în timp. Halie LeSavage, editor de modă la Marie Claire, spune: „Sunt bine concepute, dar tot trec puțin neobservate datorită aspectului lor minimalist, fără brand vizibil.”

Materiale durabile: Majoritatea modelelor sunt realizate din piele vegetală sau materiale reciclate

Majoritatea modelelor sunt realizate din piele vegetală sau materiale reciclate Varietate de mărimi: Găsești numere de la 35 la 46, inclusiv jumătăți de mărime

Găsești numere de la 35 la 46, inclusiv jumătăți de mărime Cost per purtare: O pereche de 790 de euro purtată de 200 de ori ajunge la 3,95 euro pe purtare

Colaborări care au schimbat piața

Anul acesta au apărut parteneriate remarcabile între designeri și branduri clasice: Wales Bonner x Adidas Samba și Bode x Nike Astrograbber. Nikki Ogunnaike, redactor-șef la Marie Claire, spune: „Dacă găsești o pereche Bode x Nike în stoc, te încoronez Sneakerhead al anului!”.

Top 6 modele care domină moda străzii

Iată lista completă a sneakerilor care atrag atenția în marile orașe ale lumii, de la Paris la New York:

Cel mai bun model per ansamblu: Tory Burch Howell Court (198 dolari) – recomandați pentru ținutele de birou

Tory Burch Howell Court (198 dolari) – recomandați pentru ținutele de birou Sustenabilitate: Chloé Nama Mixed Media (850 dolari) – 40% materiale reciclate

Chloé Nama Mixed Media (850 dolari) – 40% materiale reciclate Eleganță minimalistă: Prada Leather Sneakers (1120 dolari) – ideali cu un costum

Prada Leather Sneakers (1120 dolari) – ideali cu un costum Confort garantat: Isabel Marant Beth (490 dolari) – talpă din cauciuc moale

Isabel Marant Beth (490 dolari) – talpă din cauciuc moale Tendință streetwear: Loewe Flow Runner (790 dolari) – preferați de Emily Ratajkowski

Loewe Flow Runner (790 dolari) – preferați de Emily Ratajkowski Accente colorate: Gucci Embroidered Ace (950 dolari) – broderii cu albine aurii

Unele mărci mai puțin cunoscute oferă calitate de designer la prețuri accesibile. Autry Medalist Low (200 dolari) și PONY Ko-Low (44,95 dolari) sunt două exemple care arată că nu trebuie să plătești o mie de euro pentru o pereche de sneakeri premium.

Modelele de la Miu Miu x New Balance, The Row sau Dries Van Noten sunt la mare căutare printre pasionatele de modă și editorii de stil. Halie LeSavage spune: „Îmi actualizez lista de dorințe pentru adidași de designer cel puțin de două ori pe an, dictată de colaborările pe podium dintre Miu Miu și New Balance.”

Fiecare dintre aceste modele aduce un element distinct, fie că este vorba despre materiale reciclate, detalii brodate sau colaborări exclusive.

În plus, multe dintre aceste sneakeri sunt disponibile într-o gamă largă de culori și mărimi, astfel încât oricine își poate găsi perechea potrivită, indiferent de preferințe sau stil.

Cum poți integra sneakerii de designer în ținutele tale

Secretul este să găsești echilibrul între casual și rafinat. Kaia Gerber poartă adesea Nike negri cu blugi și sacou, în timp ce Gigi Hadid alege Adidas Samba maro, asortați cu o geacă de piele în aceeași nuanță.

Pentru un look office, Emma Childs de la Marie Claire recomandă: „O mențiune: nu le dețin , sunt doar în vârful listei mele de dorințe pentru cumpărături.”

Greșeli de evitat

Nu combina sneakerii sport cu rochii foarte elegante. Alege mereu modele cu talpă subțire pentru birou. Fii atent la mărimi, deoarece unele branduri, precum Isabel Marant, au mărimi diferite față de standard. Evită modelele cu logo-uri foarte vizibile dacă vrei să mergi pe un look discret și elegant.

Cel mai important este să alegi o pereche de sneakeri care să se potrivească stilului tău personal și să îți ofere confortul de care ai nevoie pe tot parcursul zilei. Un model versatil poate fi purtat atât cu ținute casual, cât și cu unele mai elegante, fără să pară deplasat.

Samantha Holender spune: „Le am de vreo trei ani; deși a durat puțin până s-au lăsat, acum au devenit cei mai comozi pantofi ai mei.”

Tendințe pentru sneakerii de lux în anii următori

Se preconizează că designurile retro cu detalii moderne vor continua să fie populare. Colaborările dintre case de modă și branduri sportive vor rămâne în centrul atenției, iar noi colecții de la Miu Miu x New Balance și Jacquemus x Nike sunt așteptate cu interes.

Experții Marie Claire oferă un sfat util: „Investește într-o pereche care să reflecte personalitatea ta, nu doar trendurile. Cei mai buni sneakeri sunt cei în care te simți bine, indiferent de context”.

Fie că alegi un model clasic sau unul statement, sneakerii de designer pot aduce un plus de stil și confort oricărei ținute. Optează pentru calitate, simplitate și un design care să te reprezinte.