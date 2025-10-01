18 produse de skincare și machiaj sub 100 de dolari recomandate de un editor de frumusețe

Toate aceste produse sunt disponibile la reducere.

Ca editor de frumusețe, am standarde ridicate pentru produsele pe care le folosesc zilnic. Totuși, asta nu înseamnă că aleg întotdeauna produse scumpe. Recent, mi-am completat colecția de la Nordstrom cu produse sub 100 de dolari și am fost surprinsă de rezultate. De la creme cu acid hialuronic la blush-uri multifuncționale, există opțiuni accesibile care merită încercate.

Îngrijirea pielii la prețuri accesibile

Alegerea produselor potrivite pentru îngrijirea pielii este esențială. Clarins Double Serum Eye (71 de dolari, redus de la 84) conține turmeric și chervil sălbatic pentru a netezi ridurile, a ilumina cearcănele și a reda luminozitatea pielii din jurul ochilor. Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Day Cream (66 de dolari, redus de la 78) oferă o textură catifelată și protecție SPF 23, fiind potrivită pentru cei care caută atât hidratare, cât și prevenirea îmbătrânirii premature.

Pentru tenul sensibil sau predispus la roșeață, Charlotte Tilbury Magic Water Cream Gel (55 de dolari, redus de la 65) hidratează intens, rafinează porii și calmează pielea cu ajutorul acidului hialuronic și al niacinamidei. Clinique Smart Clinical Repair (65 de dolari, redus de la 77) este apreciată pentru combinația de vitamina D, peptide și glicerină, care ajută la hidratarea și repararea pielii în timp ce reduce ridurile.

Laura Mercier Tinted Moisturizer (43 de dolari, redus de la 50) conține 88% ingrediente de îngrijire, inclusiv acid hialuronic și probiotice pentru un ten uniform și sănătos.

MAC Strobe Cream (33 de dolari, redus de la 39) oferă hidratare și un efect luminos, fiind disponibilă în cinci nuanțe iridescente.

Machiaj simplu și eficient pentru fiecare zi

Machiajul nu trebuie să fie complicat pentru a avea efect. Hourglass Veil Hydrating Skin Tint (42 de dolari, redus de la 49) este preferat de multe celebrități datorită formulei sale hidratante pe bază de acid hialuronic, care oferă un aspect natural și proaspăt pielii. Pentru un finisaj impecabil, Charlotte Tilbury Setting Powder (36 de dolari, redus de la 42) oferă, potrivit directorului de frumusețe Erin Jahns, „cea mai onirică piele, asemănătoare cu cea a unei păpuși”.

Blush-urile multifuncționale sunt ideale pentru un machiaj rapid. Bobbi Brown Pot Rouge (31 de dolari, redus de la 36) se aplică pe obraji, buze sau pleoape, iar nuanțele Blushed Rose și Powder Pink oferă un aspect natural și proaspăt. Nars The Multiple Stick (33 de dolari, redus de la 39) poate fi folosit atât ca iluminator pe pomeți, cât și pentru a accentua colțul ochilor.

Găsirea nuanțelor potrivite

La Nordstrom, poți beneficia de servicii de consultanță în magazin, unde specialiștii te pot ajuta să găsești nuanța perfectă de ruj sau fond de ten potrivită pentru tipul tău de ten și sezonul cromatic. Dacă preferi să comanzi online, tutorialele de pe rețelele de socializare Nordstrom Beauty oferă sfaturi utile și idei pe care le poți încerca acasă.

Accesorii și tehnici pentru un machiaj profesional

Un eyeliner precis poate schimba complet machiajul ochilor. Lancôme Idôle Liner (21 de dolari, redus de la 25) are un vârf subțire pentru o aplicare ușoară și linii definite. Anastasia Beverly Hills Brow Wiz (22 de dolari, redus de la 26) ajută la conturarea și umplerea sprâncenelor într-un mod natural, iar Hourglass Unlocked Mascara (28 de dolari, redus de la 33) alungește genele și oferă volum.

Există și produse care simplifică rutina zilnică. Westman Atelier Lip Suede (43 de dolari, redus de la 50) include o oglindă în capac pentru retușuri rapide, iar Bobbi Brown Color Corrector Stick (30 de dolari, redus de la 35) neutralizează cearcănele și hiperpigmentarea, pregătind tenul pentru aplicarea fondului de ten sau a corectorului.

Charlotte Tilbury Setting Spray (32 de dolari, redus de la 38) fixează machiajul pentru întreaga zi.

MAC Dazzleshadow Liquid Eyeshadow (22 de dolari, redus de la 26) adaugă rapid strălucire pleoapelor.

Investiție inteligentă pentru rutina de frumusețe

Produsele recomandate combină ingrediente eficiente cu formule ușor de folosit, iar reducerile de la Nordstrom le fac accesibile fără a compromite calitatea. Fie că preferi un machiaj natural sau un ten bine hidratat, această selecție acoperă toate nevoile la un preț rezonabil.

Multe dintre aceste produse pot fi testate direct în magazinele Nordstrom, iar pentru cei care preferă să cumpere online, tutorialele brandului oferă inspirație și ghidare. O rutină personalizată de îngrijire și machiaj nu a fost niciodată mai la îndemână.