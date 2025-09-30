17 coafuri care arată cât de versatile sunt dreadlocks

De la bucle voluminoase la cocuri înalte, dreadlocks pot fi adaptate pentru orice ocazie, oferind numeroase opțiuni pentru părul împletit.

Dreadlocks nu sunt doar o metodă eficientă de protecție a părului natural, ci și o alegere practică pentru menținerea hidratării și a lungimii firelor. Mulți cred că aceste împletituri pot fi purtate doar într-un coc sau o coadă, dar există mult mai multe variante de stilizare. Celebrități precum Lupita Nyong’o sau Zendaya au demonstrat cât de multe posibilități oferă acest stil.

De ce să alegi dreadlocks

Dreadlocks nu reprezintă doar un trend de moment. Pot fi menținute luni sau chiar ani, iar varietatea tipurilor permite personalizarea stilului. Printre cele mai populare variante se numără:

Locs tradiționale: Împletite manual cu gel sau ceară, cu secțiuni de grosimea unui creion.

Împletite manual cu gel sau ceară, cu secțiuni de grosimea unui creion. Sisterlocks: O variantă foarte subțire, care seamănă cu părul natural.

O variantă foarte subțire, care seamănă cu părul natural. Freeform locs: Se formează natural, fără intervenție manuală.

Se formează natural, fără intervenție manuală. Faux locs: Se realizează temporar cu extensii, ideale pentru cei care vor să încerce stilul fără angajament pe termen lung.

Indiferent de lungimea părului, de la baby locs la șuvițe lungi, există multe opțiuni de coafare.

Stiluri pentru fiecare zi

Opțiuni simple și rapide

Un coc înalt este mereu o alegere potrivită pentru un look simplu și elegant. Chloe Bailey l-a purtat la un eveniment important, combinându-l cu șuvițe lăsate libere care au creat impresia unui breton. Poți opta și pentru o coadă împletită, așa cum a ales Halle Bailey, adăugând extensii pentru un efect deosebit.

Pentru zilele în care vrei ceva relaxat, Ava DuVernay a ales un coc lejer, cu șuvițe lăsate pe laterale, creând un efect de breton fals. O altă variantă simplă este părul despărțit pe mijloc și lăsat liber, așa cum poartă Lisa Bonet.

Aceste stiluri pot fi adaptate rapid, fără să fie nevoie de mult timp petrecut în fața oglinzii. Astfel, dreadlocks devin o alegere ușor de gestionat zi de zi.

Stiluri pentru evenimente speciale

La ocazii formale, Zoe Kravitz a arătat cum un coc francez poate fi realizat rapid și poate transforma întreaga apariție. Kelela a adăugat un plus de originalitate cu un tuns lateral asimetric, combinat cu un bob scurt, iar Shanola Hampton a ales Bantu knots, lăsând câteva șuvițe libere pentru un efect personalizat.

Pentru cei care doresc un look mai îndrăzneț, mohawk-ul fals realizat din trei cocuri, purtat de Shanola Hampton, atrage atenția și oferă volum.

Aceste stiluri demonstrează că dreadlocks pot fi adaptate cu ușurință pentru evenimente speciale, fiind potrivite atât pentru ținute sofisticate, cât și pentru cele casual.

Idei creative pentru dreadlocks

Culoarea joacă un rol important în personalizarea dreadlocks-urilor. Ciara a ales un ombré caramel, iar Lalah Hathaway a vopsit doar vârfurile pentru un efect subtil, dar de impact. Procedurile de colorare necesită însă atenție suplimentară pentru a păstra sănătatea părului.

Extensiile pot aduce un plus de varietate. Chloé Bailey a adăugat bucle la vârfuri, iar Ledisi a obținut bucle voluminoase cu ajutorul unor bigudiuri flexibile. Zendaya a purtat dreadlocks temporare la Oscar, fixate cu agrafe într-un stil lejer, cu părul prins la spate.

Aceste exemple arată că dreadlocks nu limitează creativitatea, ci dimpotrivă, deschid noi posibilități de stilizare și experimentare.

Perspectiva asupra trendului dreadlocks

În ultimii ani, dreadlocks au devenit tot mai prezente pe podiumuri și la evenimente importante. Vedetele demonstrează că acest stil nu este doar practic, ci și extrem de versatil. Adaptarea la forma feței, lungimea șuvițelor și preferințele personale fac ca fiecare coafură să fie unică.

Pe măsură ce tot mai mulți oameni aleg dreadlocks, se confirmă că acest stil oferă libertate de exprimare și posibilitatea de a experimenta cu look-uri diferite, fără a compromite sănătatea părului.