Săptămâna Parfumurilor de pe Madison Avenue începe sâmbătă, în a doua zi de primăvară, și se va desfășura până pe 27 martie. Evenimentul anual, organizat de Madison Avenue Business Improvement District (B.I.D.) și The Fragrance Foundation, reunește retaileri de lux de-a lungul celebrului bulevard, între străzile 57 și 86, dar și pe străzile adiacente.

Un parteneriat pentru al doilea an

Iar colaborarea dintre cele două entități nu este la prima ediție, parteneriatul fiind considerat un succes. Brandurile de parfumuri și retailerii vor oferi o gamă variată de experiențe senzoriale și olfactive pe parcursul întregii săptămâni. „The Fragrance Foundation este încântată să colaboreze cu Madison Avenue BID pentru al doilea an consecutiv pentru a da startul oficial Săptămânii Parfumurilor aici, în New York City, cu primul nostru «tur al parfumurilor»”, a declarat Linda G. Levy, președinta The Fragrance Foundation. Ea a adăugat că „magazinele emblematice de pe Madison Avenue sunt fundalul perfect pentru a descoperi măiestria și creativitatea parfumurilor. Parfumul ca formă de artă va fi celebrat printre accentele arhitecturale găsite în buticurile de parfumuri și modă de-a lungul districtului de 26 de cvartale, unde pasionații de parfumuri vor fi invitați să experimenteze și să exploreze.”

Tururi ghidate și experiențe senzoriale

Pentru publicul larg, organizatorii încurajează înscrierea în avans la două tururi gratuite, numite „Art of Fragrance”, conduse de experți. Acestea sunt programate pentru sâmbătă, primul între 12:30 și 14:00, iar al doilea între 14:30 și 16:00. V-ați gândit vreodată cum e să discuți direct cu un creator de parfumuri? La eveniment vor fi prezente Linda G. Levy și Tiff Benson, fondatoarea Fragrance Society, pentru a discuta despre parfumuri. Vor exista, si, oportunități de a testa multe dintre cele mai cunoscute arome din lume, dar și parfumuri noi lansate special cu această ocazie.

Recomandari Stella International anunță un profit de 137 milioane dolari, afectat de tarifele SUA

E o ocazie rară, pe bune.

Ce magazine participă?

Lista magazinelor care s-au alăturat inițiativei este impresionantă și include nume grele din industrie. Printre participanți se numără Aesop, Agnès b., Baobob Collection, Bond No. 9, Creed, Diptyque, D.S. & Durga și Granada. Acestora li se alătură LoveShackFancy, L’Occitane, Montblanc, Frédéric Malle, La Maison Valmont, Parfums de Marly, Fueguia 1833, Vera Wang și Violet Gray.

O tradiție îndrăgită

Numai că dincolo de experiența oferită publicului, evenimentul are și o miză comercială. E un moment excelent pentru retaileri să-și prezinte noutățile. „Sărbătorirea Zilei Internaționale a Parfumului a devenit o tradiție îndrăgită pe Madison Avenue și un moment important pentru comercianții noștri de a-și dezvălui cele mai noi colecții”, a spus Matthew Bauer, președintele Madison Avenue B.I.D. (organizația care se ocupă de dezvoltarea comercială a zonei). „Suntem onorați să colaborăm cu The Fragrance Foundation, a cărei administrare a experienței olfactive aduce beneficii profunde atât celor care creează parfumuri, cât și celor care se bucură de meșteșugul parfumului ca parte integrantă și plină de semnificație a vieții lor.”