14 ani, 2 copii, 1 reality-show: Secretul cuplului care a sfidat TV-ul

Relațiile de la TV? Foc de paie. De obicei, ard repede și se sting la fel de brusc, dar povestea lui Rachel Reilly și Brendon Villegas, foști concurenți la „Big Brother” America, este excepția care confirmă regula. 14 ani de căsnicie. Doi copii. Au sfidat toate pronosticurile.

Revista People le-a readus recent povestea în atenție, o poveste care dă peste cap toate statisticile sumbre despre iubirile din televiziune. Totul a pornit în 2010. O simplă „idilă de show”, urmărită de milioane de oameni. Astăzi, au o familie solidă, cu o fiică, Adora, de 10 ani, și un fiu, Adler, de 5 ani.

Prima impresie? Nici pe departe dragoste la prima vedere

Atracție fizică a fost. Instant. Dar ceva serios? Nici vorbă. Rachel, care are acum 41 de ani, recunoaște că a fost nevoie de ceva mai mult s-o convingă. „Credeam că Brendon e foarte chipeș și arată bine, dar nu am fost impresionată sau interesată până nu am aflat că își dădea doctoratul la UCLA”, spune ea.

Inteligența a fost cheia.

Brendon (45 de ani) a fost la fel de neîncrezător la început. A judecat-o greșit. Pur și simplu. S-a bazat pe stereotipuri. „Prima dată când am văzut-o pe Rachel, am crezut, desigur, că e sexy, dar nu am crezut că vom putea purta o conversație, pentru că am judecat-o strict după aparențe. Și cât de mult m-am înșelat”, mărturisește el, recunoscând că nu se aștepta ca o fată din Vegas să vrea ceva serios.

Un prim date de 41 de zile, sub presiune maximă

Care e secretul lor? Timpul. Foarte mult timp. Gândește-te: izolați în casa „Big Brother”, fără telefoane, fără internet, au avut o eternitate forțată la dispoziție ca să se descopere unul pe celălalt. Asta a schimbat absolut totul.

Brendon a pus punctul pe i. „Big Brother ne-a oferit 41 de zile pentru o primă întâlnire, așa că am ajuns să cunosc fiecare aspect al lui Rachel, fiind împreună 24/7. Eram sub o presiune atât de intensă, încât fiecare zi părea o luptă pentru supraviețuire. Asta îți oferă o încredere care poate supraviețui testului timpului”.

Ironia sorții? Mediul acela complet artificial și stresant a fost, de fapt, catalizatorul pentru cea mai autentică legătură posibilă, una clădită pe încredere oarbă. „Când te căsătorești, trebuie să crezi cu adevărat că celălalt îți va fi alături la greu, iar când el ți-a dovedit deja asta, de ce să-ți mai faci griji?”, adaugă el.

Avantaje și dezavantaje: De la filmări făcute de fani la nepoți uimiți

O iubire în fața camerelor are și bune, și rele. Pentru Rachel, însă, nu există părți proaste. Deloc. Ba chiar iubește un detaliu la care puțini s-ar gândi. „Partea cea mai bună: filmulețele făcute de fani! Îmi plac la nebunie. Ne uităm la ele la aniversări sau dacă ne certăm vreodată”, dezvăluie ea.

Brendon vede lucrurile puțin diferit. Simte și o mică umbră de regret. „Fiecare moment, cu excepția primului nostru sărut de sub o pătură, a fost filmat… Uneori simți că ai împărtășit atât de multe momente intime cu fanii, încât ai vrea să păstrezi unele doar pentru tine”. Dar viitorul pare amuzant. „La un moment dat, să le poți arăta nepoților cum s-au cunoscut bunica și bunicul la un reality show ar fi o experiență foarte cool”.

Sfatul de aur pentru cine caută iubirea la TV: «Nu o căuta»

Deci, ce sfat au pentru cei care visează la o iubire ca a lor? Aici părerile lor se despart puțin, dar se completează perfect. Surprinzător, poate, dar experiența i-a învățat câteva lecții importante.

Rachel, care a ajuns să lucreze chiar în casting pentru emisiuni matrimoniale, e tranșantă: „Fii mereu sincer cu partenerul și cu tine însuți. Dacă îți place de cineva doar datorită mediului în care vă aflați, din păcate relația nu va dura. Trebuie să te poți imagina cu acea persoană și în afara întâlnirilor de vis sau a situațiilor extreme. Eu sunt foarte pro-idilă în emisiune”.

Brendon e mai relaxat. Sfatul lui încape într-o singură frază. „Nu căuta dragostea la reality TV, dar dacă te afli în acea poziție, las-o să vină la tine. Nu o vâna”. Un sfat bun, probabil, pentru viață, nu doar pentru TV.